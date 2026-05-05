Tàu Hải quân Ấn Độ cập cảng Cam Ranh, thăm tỉnh Khánh Hòa

Đại tá Nguyễn Minh Lành, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân chủ trì đón đoàn tại cầu cảng Cảng Quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân.

Các sĩ quan, thủy thủ tàu tham gia giao lưu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân; đồng diễn yoga trên tàu cùng cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và hội viên yoga tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, sĩ quan và thủy thủ tàu INS Sagardhwani sẽ tham quan một số địa điểm văn hóa, du lịch tại địa phương.

Đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang tại tỉnh Khánh Hòa chào đón đoàn tàu INS Sagardhwani của Hải quân Ấn Độ

Chuyến thăm thể hiện thiện chí, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai quân đội; tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng hải quân hai nước.