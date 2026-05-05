Tàu Hải quân Ấn Độ cập cảng Cam Ranh, thăm tỉnh Khánh Hòa

Thứ Ba, 19:48, 05/05/2026
VOV.VN - Ngày 5/5, tàu INS Sagardhwani của Hải quân Ấn Độ do Trung tá Viraat Shiggaon làm thuyền trưởng, cùng 136 sĩ quan và thủy thủ đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm tỉnh Khánh Hòa từ ngày 5 đến 8/5.

Đại tá Nguyễn Minh Lành, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân chủ trì đón đoàn tại cầu cảng Cảng Quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân.

 Đại tá Nguyễn Minh Lành, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân chủ trì đón đoàn tại cầu cảng Cảng Quốc tế Cam Ranh

Các sĩ quan, thủy thủ tàu tham gia giao lưu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân; đồng diễn yoga trên tàu cùng cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và hội viên yoga tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, sĩ quan và thủy thủ tàu INS Sagardhwani sẽ tham quan một số địa điểm văn hóa, du lịch tại địa phương.

Đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang tại tỉnh Khánh Hòa chào đón đoàn tàu INS Sagardhwani của Hải quân Ấn Độ

 

Chuyến thăm thể hiện thiện chí, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai quân đội; tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng hải quân hai nước.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Chỉ huy Đoàn tàu Hải quân Ấn Độ chào xã giao lãnh đạo Đà Nẵng
Đội tàu Hải quân Ấn Độ thăm Đà Nẵng
