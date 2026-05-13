Thương vụ tiêm kích Gripen: Bước đi chiến lược giúp Thái Lan tự chủ công nghệ lõi

Thứ Tư, 16:51, 13/05/2026
VOV.VN - Kế hoạch của Saab mở rộng tìm kiếm các đối tác tại Thái Lan được xem là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa các cam kết trong thỏa thuận bù trừ thương mại, gắn liền với đề xuất cung cấp dòng tiêm kích thế hệ mới Gripen E/F cho Không quân Hoàng gia Thái Lan.

Tập đoàn chế tạo quốc phòng Saab của Thụy Điển vừa công bố kế hoạch mở rộng tìm kiếm các đối tác nội địa tại Thái Lan nhằm chuyển giao công nghệ và hợp tác sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ.

Tiêm kích Gripen. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với truyền thông Thái Lan, ông Fredrik Lindblom, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc phụ trách vùng của Saab Thái Lan nhận định Đông Nam Á nói chung và Thái Lan nói riêng đang là thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh và mang lại nhiều cơ hội cho các công nghệ an ninh tiên tiến. Thực tế cho thấy, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có nhiều biến động, doanh số lĩnh vực quốc phòng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã ghi nhận mức tăng trưởng 7% trong năm qua.

Là đối tác đồng hành cùng Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan hơn 40 năm qua trong việc cung cấp các dòng máy bay chiến đấu Gripen, hệ thống phòng không và radar giám sát, Saab khẳng định cam kết đầu tư dài hạn tại Thái Lan.

Theo thỏa thuận bù trừ được đề xuất, Saab sẽ không chỉ cung cấp khí tài thuần túy mà chú trọng hỗ trợ Thái Lan tăng cường năng lực tự chủ công nghệ quốc phòng. Trọng tâm của gói hợp tác là chuyển giao các công nghệ lõi trong sản xuất thiết bị gốc (OEM) và nâng cao năng lực bảo dưỡng, sửa chữa (MRO) ngay tại nước sở tại. Tập đoàn Thụy Điển dự kiến sẽ hợp tác chặt chẽ với Công ty Công nghiệp Hàng không Thái Lan (TAI) cùng hệ thống các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) địa phương, từng bước đưa các đơn vị này tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ toàn cầu.

Giới quan sát nhận định, bước đi này hoàn toàn phù hợp với lộ trình phát triển kinh tế và an ninh dài hạn của Thái Lan. Việc tiếp cận nguồn chuyển giao công nghệ từ một tập đoàn tái đầu tư tới 16% doanh thu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) như Saab sẽ tạo cú hích lớn cho ngành công nghiệp phụ trợ kỹ thuật cao của Thái Lan, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Bên cạnh các lợi ích kinh tế, động thái mới của Saab cũng phản ánh cuộc cạnh tranh thị phần ngày càng gay gắt giữa các nhà sản xuất vũ khí phương Tây tại Đông Nam Á. Các cam kết sâu rộng về mặt công nghệ của Thụy Điển được đánh giá là một lợi thế cạnh tranh đáng kể trong bối cảnh Không quân Hoàng gia Thái Lan cân nhắc lựa chọn giữa dòng tiêm kích Gripen E/F và các đối thủ cạnh tranh khác để hiện đại hóa lực lượng.

Nội các Thái Lan phê duyệt mua tiêm kích Gripen từ Thụy Điển
Nội các Thái Lan phê duyệt mua tiêm kích Gripen từ Thụy Điển

VOV.VN - Nội các Thái Lan ngày 5/8 đã thông qua kế hoạch mua sắm 4 tiêm kích Saab JAS 39 Gripen từ Thụy Điển theo hình thức thỏa thuận giữa chính phủ với chính phủ (G2G).

Xung đột Thái Lan - Campuchia: Tiêm kích F-16 tấn công gần các ngôi đền ở Suri
Xung đột Thái Lan - Campuchia: Tiêm kích F-16 tấn công gần các ngôi đền ở Suri

VOV.VN - Báo The Nation của Thái Lan đưa tin, không quân nước này triển khai 4 máy bay F-16 để vô hiệu hóa các vị trí rocket của Campuchia gần các đền Prasat Ta Muen Thom và Prasat Ta Kwai ở tỉnh Surin. Tờ báo cho hay, các chiến đấu cơ trở về an toàn sau nhiệm vụ.

