Tuổi trẻ BĐBP tỏa sáng với 20 gương mặt tiêu biểu, triển vọng năm 2025

Lễ tuyên dương có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP; ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP; lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết, danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng” được tổ chức bình chọn hằng năm, là phần thưởng cao quý của Bộ Tư lệnh BĐBP dành cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích nổi bật, xuất sắc trên các lĩnh vực công tác. Công tác tổ chức giải thưởng được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm lựa chọn đúng đối tượng, tạo sức lan tỏa tích cực.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP phát biểu tại buổi lễ

Năm 2025, từ 35 hồ sơ đề cử, Hội đồng đã lựa chọn, tuyên dương 20 gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng, đại diện cho hơn 15.000 đoàn viên, thanh niên toàn lực lượng. Các cá nhân được vinh danh thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: sẵn sàng chiến đấu, học tập - nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao và công tác vận động quần chúng, thể hiện rõ tinh thần nỗ lực, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ BĐBP.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, dù còn nhiều khó khăn, BĐBP thời gian qua vẫn hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, đóng góp vào thành tích và truyền thống vẻ vang đó có công sức của lực lượng thanh niên.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP phát biểu tại buổi lễ

“Có thể khẳng định, lực lượng thanh niên có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác; trực tiếp thực hiện mọi nhiệm vụ, từ những nơi xa xôi nhất, khó khăn nhất, vất vả nhất. Luôn nêu cao tinh thần phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn cũng cho biết, trong bất kỳ hoàn cảnh nào và nhiệm vụ gì, thanh niên BĐBP đã phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”; “Dân cần bộ đội có; Dân khó có bộ đội”… sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Chính ủy BĐBP và ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao phần thưởng cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu BĐBP năm 2025

Từ thực tiễn công tác, tuổi trẻ BĐBP đã triển khai nhiều mô hình, phần việc hiệu quả như “Tuổi trẻ BĐBP làm chủ đường biên, mốc quốc giới”, “Tuổi trẻ BĐBP làm sạch biển”, “Ánh sáng đường biên”, “Tiếng loa biên phòng”, “Tay kéo biên phòng”… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo công tác đoàn, tạo điều kiện để thanh niên học tập, rèn luyện, phát huy năng lực, cống hiến và trưởng thành. Các tổ chức đoàn cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện; tăng cường phối hợp với các lực lượng trên địa bàn.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy BTL BĐBP và bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn trao phần thưởng cho 10 gương mặt trẻ triển vọng BĐBP năm 2025

Đối với đoàn viên, thanh niên, cần nhận thức rõ trách nhiệm, không ngừng rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, nâng cao trình độ, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; phấn đấu trở thành những sĩ quan biên phòng “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong khuôn khổ chương trình, các gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ tỉnh Lạng Sơn; tham quan khu tưởng niệm Hoàng Văn Thụ và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.