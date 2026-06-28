Việt Nam cử Đội công tác sang tìm kiếm cứu nạn sau động đất tại Venezuela

Ngày 28/6, tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Lễ xuất quân Đội công tác tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Cộng hòa Bolivar Venezuela. Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng dự, giao nhiệm vụ cho đội công tác.

Thực hiện nhiệm vụ này, lực lượng Biên phòng đã chủ động, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm đúng kế hoạch.

Đội công tác gồm 10 đồng chí (1 sĩ quan, 9 quân nhân chuyên nghiệp) do Thượng tá Trần Quốc Hương - Trưởng Khoa giám biệt nguồn hơi của Trường Trung cấp 24 Biên phòng làm trưởng đoàn và 8 chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn cùng các trang thiết bị chuyên dụng.

Các cán bộ được lựa chọn đều có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn quốc tế; đã hoàn thành việc khám sức khỏe, chuẩn bị đầy đủ hộ chiếu, hồ sơ, quân tư trang, thuốc quân y, vật chất hậu cần và các điều kiện bảo đảm khác theo quy định.

Lực lượng của Bộ đội Biên phòng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 10 đồng chí cùng 8 chó nghiệp vụ.

Theo đó, trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ richter đã xảy ra tại Venezuela vào ngày 24/6, gây ra sức tàn phá lớn trên diện rộng.

Tính đến hiện tại có ít nhất 164 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương và khoảng hơn 14.000 người mất tích, con số này có thể tiếp tục tăng trong những giờ tới, do có rất nhiều tòa nhà bị sập, trong đó có mái của sân bay quốc tế Simon Bolivar.

Bộ đội Biên phòng tổ chức Lễ xuất quân Đội công tác tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Cộng hòa Bolivar Venezuela.

Từ tình hình trên, Bộ Quốc phòng đã báo cáo Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và quyết định cử lực lượng, phương tiện, vật chất sang Venezuela tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ, khắc phục hậu quả thảm họa động đất gồm nhiều quân nhân; trong đó lực lượng Bộ đội Biên phòng có một đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn.

Theo kế hoạch, sau lễ xuất quân, Đội công tác tiếp tục tham gia nhận nhiệm vụ tại Bộ Quốc phòng trước khi cơ động ra Sân bay quốc tế Nội Bài lên đường sang Venezuela. Thời gian thực hiện nhiệm vụ dự kiến khoảng 20 ngày và có thể kéo dài theo yêu cầu thực tế.

Lễ xuất quân diễn ra dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh ghi nhận, biểu dương Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Trường Trung cấp 24 Biên phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm đúng kế hoạch.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu đội công tác quán triệt nghiêm nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật của nước sở tại; phát huy tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, trang bị và chó nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Việt Nam và quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, góp phần khẳng định trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.