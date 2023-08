Bộ đội biên phòng chuẩn bị tốt nhất cho Chương trình "Mạnh giàu từ biển quê hương"

Chỉ còn ít giờ nữa, Chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương” sẽ chính thức được diễn ra tại Quân cảng Nha Trang, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trao đổi với phóng viên VOV, Đại tá Nguyễn Doãn Hoà, Chính uỷ BĐBP tỉnh Khánh Hoà nhấn mạnh: “Biển có vị trí hết sức quan trọng không chỉ về quốc phòng an ninh mà còn quyết định đến sự phát triển kinh tế của đất nước và của địa phương. Chương trình chính luận nghệ thuật "Mạnh giàu từ biển quê hương" tổ chức tại Khánh Hoà có ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn, vừa quảng bá hình ảnh, vừa triển khai đường lối chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế biển. Nội dung này đã được Đảng uỷ đưa vào Nghị quyết lãnh đạo và BCH Biên phòng tỉnh triển khai kế hoạch tham gia và bảo vệ an toàn cho chương trình. Chúng tôi đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng như công an, hải quân, cảnh sát biển triển khai các phương án để bảo vệ an toàn, chỉ đạo các đội tàu thường xuyên tuần tra kiểm soát các khu vực kịp thời phát hiện các biểu hiện không bình thường và các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật…”.

Trung tá Nguyễn Văn Tân, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Nha Trang

Trung tá Nguyễn Văn Tân, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Nha Trang cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Bộ chỉ huy về tham gia chương trình "Mạnh giàu từ biển quê hương", là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, vì tổ chức diễn ra trên khu vực địa bàn quản lý. Chúng tôi đã triển khai 2 phương tiện cùng 2 tổ đội để làm công tác bảo vệ an ninh an toàn khu vực biển, làm sạch khu vực đồng thời cử các lực lượng phối hợp với các cơ quan công an, quân sự và các lực lượng liên ngành để bảo vệ tốt công tác an ninh trong khu vực diễn ra sự kiện tại Quân cảng Nha Trang, đảm bảo an toàn cho các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương Bộ Quốc phòng và lãnh đạo của tỉnh tham dự sự kiện. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan đến chương trình để cán bộ nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới nắm biết được sự kiện chính trị quan trọng để bà con phấn khởi tự hào, cùng với đó thực hiện tốt các chương trình, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ Khánh Hoà về phát triển biển, huy động sức mạnh toàn dân vào công cuộc xây dựng phát triển nghề biển”.