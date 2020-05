Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ

Đảng bộ các đồn biên phòng thuộc tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo Kế hoạch số 1866-KH/ĐU ngày 01/11/2019 của Đảng ủy BĐBP tỉnh.



Đảng bộ Đồn Biên phòng Pò Hèn Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025



Trong 2 ngày 7-8/5, Đảng ủy Đồn Biên phòng Pò Hèn đã tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Đồn Biên phòng Pò Hèn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác Biên phòng, tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, ngăn chặn XNC trái phép, chống buôn lậu, bảo vệ nguyên trạng đường biên…



Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 7 đồng chí

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 7 đồng chí, Bầu Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XVIII gồm 05 đồng chí đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết là những đồng chí ưu tú đại diện cho 38 đảng viên trong toàn đảng bộ sẵn sàng dự, tham gia đóng góp thiết thực và góp phần thành công Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVIII.



*** Trong hai ngày 8 và 9/5, Đảng bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại tá Đặng Toàn Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.



Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí và bầu đoàn đại biểu gồm 11 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.



*** Cùng ngày, Đồn Biên phòng Quảng Đức đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025; thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội.



*** Đảng bộ Đồn Biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 trong 2 ngày 9, 10/5. Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.



Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong xây dựng và bảo vệ biên giới. Đơn vị đã triển khai đồng bộ có hiệu quả công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên phòng.



Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí và bầu đoàn đại biểu 8 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.



*** Trong hai ngày 7 và 8/5, Đảng bộ Đồn Biên phòng Trà Cổ đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Đặng Toàn Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Trà Cổ đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong xây dựng và bảo vệ biên giới.



Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí và bầu đoàn đại biểu gồm 5 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025./.