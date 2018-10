Đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng lần 6 Việt Nam-Australia

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng làm trưởng đoàn. Đoàn Australia do Thứ trưởng Ngoại giao Richard Maude và Quyền Thứ trưởng Quốc phòng Tom Hamilton làm trưởng đoàn.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Thứ trưởng Ngoại giao Australia Richard Maude.

Tham dự còn có Thiếu tướng Đặng Quang Minh, Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Quốc phòng cùng các cán bộ cao cấp của Bộ Ngoại giao và Quốc phòng hai nước. Đây là cơ chế đối thoại thường niên được hai bên triển khai thường xuyên từ năm 2012.

Tại Đối thoại, hai bên hài lòng ghi nhận những bước phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ trong quan hệ song phương, nhất là từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tháng 3/2018, đồng thời tái khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của nhau trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Hai bên tiến hành trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên trong năm hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2018), trong đó có 03 đoàn cấp cao từ phía Việt Nam và 04 đoàn cấp cao từ phía Australia.

Trên cơ sở kết quả các chuyến thăm cấp cao gần đây giữa hai nước cũng như Chương trình Hành động giai đoạn 2016-2019, hai bên đã rà soát, thống nhất về các phương hướng lớn nhằm phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược theo hướng thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực trụ cột như chính trị, an ninh-quốc phòng, kinh tế-thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ ….

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn các cấp; tăng cường hợp tác kinh tế trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng của mỗi nước và tận dụng các liên kết kinh tế đang phát triển ở khu vực, trong đó có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); đẩy mạnh triển khai các cơ chế mới được hình thành trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược về ngoại giao, quốc phòng, kinh tế nhằm tạo nền tảng cho việc thúc đẩy hợp tác song phương, đồng thời trao đổi, thống nhất về các vấn đề chiến lược khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai bên cũng nhấn mạnh việc dành ưu tiên cho các hợp tác có tác động tích cực, trực tiếp đến giao lưu nhân dân, giáo dục, lao động, du lịch, văn hóa, thể thao…

Toàn cảnh cuộc đối thoại.

Trao đổi về tình hình khu vực, hai bên nhất trí đánh giá châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là khu vực phát triển năng động và thu hút sự quan tâm của nhiều đối tác quan trọng trên thế giới do có vị trí địa chính trị, địa kinh tế, an ninh quan trọng hàng đầu thế giới; là nơi tập trung 2/3 cơ chế liên kết kinh tế trên thế giới cũng như các sáng kiến mới của các nước tại khu vực.

Hai bên hoan nghênh các nỗ lực chung của các nước trong và ngoài khu vực nhằm tăng cường hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; nhất trí củng cố và đẩy mạnh hợp tác tại các tổ chức khu vực như ASEAN, Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Diễn đàn An ninh Biển ASEAN mở rộng (EAMF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). Tại Đối thoại, Australia tái khẳng định tiếp tục hợp tác chặt với ASEAN, ủng hộ những nỗ lực của ASEAN trong việc củng cố đoàn kết nội khối, thu hẹp khoảng cách phát triển, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Hai bên cũng bày tỏ lo ngại trước các thách thức đang nổi lên, trong đó có chủ nghĩa khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước…. ; nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, hợp tác và phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ đa phương cũng như song phương nhằm giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực của các thách thức này. Nhân dịp này, Australia khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ khi Việt Nam đảm nhận vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Hai bên cũng bày tỏ lo ngại trước sự gia tăng căng thẳng thương mại,

gây ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của tự do thương mại trong khu vực cũng như toàn cầu. Việt Nam hoan nghênh Hạ viện Australia đã thông qua Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đồng thời thông báo Việt Nam đang thúc đẩy thủ tục nội bộ, phấn đấu phê chuẩn CPTPP trong năm 2018, góp phần đưa Hiệp định sớm có hiệu lực và đi vào triển khai.

Trao đổi về tình hình gần đây ở Biển Đông, hai bên đề cao tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không; nhấn mạnh việc nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và ràng buộc pháp lý.

Thùy Linh/VOV.VN

Hai bên nhất trí sẽ tổ chức Đối thoại Chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 7 vào thời gian thích hợp trong năm 2019 tại Australia./.