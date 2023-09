Hai tàu hải quân New Zealand thăm Việt Nam thúc đẩy giao lưu quốc phòng

Đây là lần đầu tiên hai tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand cùng đến thăm Việt Nam.

Lễ đón 2 tàu hải quân New Zealand tại TP.HCM

Chuyến thăm này là một trong các hoạt động thể hiện mối quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng được củng cố giữa hai nước, tiếp sau chuyến thăm thành công của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tới New Zealand vào tháng 7/2023.

Tàu hải quân Te Mana có nhiệm vụ đảm bảo an ninh và thịnh vượng của New Zealand qua các hoạt động tuần tra và giám sát an ninh hàng hải

Tàu hải quân Te Mana là tàu khu trục lớp Anzac thứ hai của Hải quân Hoàng gia New Zealand, với nhiệm vụ chính là đảm bảo an ninh và thịnh vượng của New Zealand qua các hoạt động tuần tra và giám sát an ninh hàng hải để bảo vệ các tuyến đường liên lạc hoặc thương mại trên biển.

Trong khi đó, tàu hải quân Aotearoa có trọng tải 26.000 tấn là tàu chở dầu và tiếp tế lớn nhất của Hải quân Hoàng gia New Zealand.

Trong thời gian 5 ngày, đoàn sĩ quan và thủy thủ các tàu hải quân New Zealand sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh Quân khu 7, giao lưu bóng chuyền với các cán bộ chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 125, đến thăm Bệnh viện dã chiến 175, thăm và giao lưu với các tổ chức thiện nguyện vì người khuyết tật, trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn ở TP. Hồ Chí Minh. Qua đó thúc đẩy hợp tác giao lưu quốc phòng giữa hai nước.