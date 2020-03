Quốc phòng các nước ASEAN hợp tác, chủ động đối phó Covid-19

Sáng 3/3, tại thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 13 và Hội nghị hẹp lần thứ 5 Kênh II Mạng lưới các Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh ASEAN (NADI).

Dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng hàng trăm đại biểu đến từ các Viện, Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh các nước trong khu vực ASEAN.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị hẹp lần thứ 5 Kênh II Mạng lưới các Viện nghiên cứu Quốc phòng và An ninh ASEAN (NADI) diễn ra trong 2 ngày 3 và 4/3. Chương trình nghị sự chính gồm các nội dung: Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và chuyển dịch địa chính trị ở khu vực, cơ hội và thách thức đối với vai trò trung tâm của ASEAN; Tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực trong thời gian vừa qua và những vấn đề an ninh đang nổi lên ở khu vực; Hợp tác quốc phòng vì một ASEAN gắn kết, tự chủ thích ứng với biến động địa chính trị khu vực; Tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN đối với ADMM+.

Trải qua 13 năm kể từ khi được thiết lập, Mạng lưới các Viện nghiên cứu Quốc phòng và An ninh ASEAN đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc thúc đẩy hợp tác Quốc phòng ASEAN thông qua những đề xuất và khuyến nghị lên Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) cũng như tư vấn chính sách cho Chính phủ các quốc gia ASEAN.

Năm 2020, Việt Nam là nước Chủ tịch luân phiên của ASEAN, cũng là năm đánh dấu nhiều cột mốc sự kiện quan trọng: 5 năm xây dựng Cộng đồng ASEAN, 10 năm thành lập ADMM+, 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Là chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã lựa chọn chủ đề năm 2020 là “Hợp tác Quốc phòng vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng, sự bùng phát dịch bệnh Covid-19 là một thách thức lớn đối với an ninh và phát triển của các quốc gia trên thế giới và khu vực. Trong cuộc chiến chống dịch bệnh, lực lượng quốc phòng các nước ASEAN đã đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với an ninh của quốc gia mình mà còn tăng cường hợp tác vì an ninh của cả khu vực và cộng đồng quốc tế.

Tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN vừa qua, các vị Bộ trưởng, Trưởng đoàn đã đồng thuận thông qua Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về Hợp tác quốc phòng ứng phó với sự bùng phát dịch bệnh, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, chủ động của lực lượng quốc phòng ASEAN ứng phó với thách thức an ninh chung./.