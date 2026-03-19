Vĩnh Long: “Tháng 3 biên giới” lan tỏa nghĩa tình quân - dân

Nhằm đẩy mạnh phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959 - 03/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2026).

Bộ đội biên phòng và đoàn viên, thanh niên thực hiện các hoạt động "Tháng 3 biên giới".

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình “Tháng 3 biên giới” năm 2026, với nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Ngày Biên phòng toàn dân; qua đó tiếp tục giáo dục, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

Các em học sinh vùng biên giới biển được nhận học bổng

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Thanh Nhã, ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh vai trò của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; đồng thời mong muốn các cấp bộ Đoàn - Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai hiệu quả các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo cho người dân khu vực biên giới, biển.

Dịp này, Ban Tổ chức chương trình đã trao nhiều phần quà gồm: tặng 12 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, ngư dân bám biển (mỗi phần gồm nhu yếu phẩm và 500.000 đồng tiền mặt); trao 10 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho học sinh nghèo vượt khó; tặng 08 phần quà (mỗi phần 500.000 đồng) cho chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long.

Ban tổ chức chương trình tặng quà cho ngư dân, người dân vùng ven biển

Chương trình “Tháng 3 biên giới” năm 2026 không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết quân - dân, chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới biển, qua đó chung tay xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.