6 loại vũ khí của Liên Xô được đặt theo tên của Stalin

Xe tăng BT-5-IS



BT-5-IS là phiên bản hiện đại của xe tăng hạng nhẹ BT-5 và có nghĩa là “xe tăng di chuyển nhanh số 5 Joseph Stalin” theo tiếng Nga.

Xe tăng BT-5-IS.

Do có khả năng sống sót và thích ứng cao hơn so với phiên bản ban đầu, BT-5-IS được đưa vào sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, do vụ bắt giữ nhà thiết kế Nikolay Tsyganov năm 1938, trong giai đoạn sản xuất hàng loạt ở Liên Xô, tất cả mọi công việc liên quan đên BT-5-IS đã bị đình chỉ.

Súng cối IS

Có một số dự án về súng cối IS, do cục thiết kế Grabin phát triển, như súng cối IS-3 cỡ nòng 160mm và IS-7, một loại lai giữa súng cối và lựu pháo.

Súng cối IS.

Jozef Stalin, người thường thích những loại vũ khí như thế này, từng nói: “Không có cuộc chiến tranh hiện đại nào mà không có súng cối”. Ông thường tới thăm các trường bắn để quan sát hiệu quả của súng cối.

Tuy nhiên, do súng cối IS thực sự không được đưa vào sản xuất hàng loạt, nên người dân Liên Xô và người Nga ngày nay không mấy ấn tượng với loại vũ khí có cái tên như thế này.

Chiến cơ I-220

I-220 (“Istrebitel Stalina” có nghĩa là “chiến binh của Stalin”) trở thành một trong nhưng dự án hàng không đáng hổ thẹn nhất ở Liên Xô.

Chiến cơ I-220.

Việc sản xuất loại máy bay này được ủng hộ rộng rãi trên khắp cả nước với khoản đầu tư khổng lồ. Vấn đề ở chỗ nhà thiết kế mẫu chiến cơ này, Alexander Sylvansky. Danh tiếng duy nhất của Sylvansky: ông ta là con rể của người đứng đầu cục hàng không Liên Xô Lazar Kaganovich.

Sự bất tài của Sylvansky dẫn tới việc chiếc máy bay này thậm chí còn không thể cất cánh.

Xe tăng hạng nặng IS-1

Xe tăng hạng nặng IS-1 là câu trả lời của Liên Xô đối với xe tăng Tiger của Đức - chiếc xe tăng xuất hiện ở mặt trận miền Đông trong mùa đông 1942.

Xe tăng hạng nặng IS-1.

Tuy nhiên, chiếc xe tăng này không đáp ứng được kỳ vọng. Pháo cỡ nòng 85mm không đủ hiệu quả trước xe tăng hạng nặng của Đức cũng như công phá các căn cứ được bảo vệ khá tốt của kẻ thù.

Xe tăng IS-2

Đây là một trong những chiếc xe tăng tốt nhất của Thế chiến 2. Được trang bị pháo cỡ nòng 122mm, IS-2 là chiếc xe tăng uy lực nhất của phe Đồng minh.

Xe tăng IS-2.

Một số chiếc IS-2 còn chiến đấu hiệu quả trước các loại xe tăng mạnh hơn của kẻ thù. Nó được đánh giá ngang với xe tăng Tiger II của Đức – nổi tiếng với cái tên Royal Tigers. Xe tăng IS-2 được sử dụng chủ yếu trong các cuộc tấn công ở thành phố.

Với 3.395 chiếc được sản xuất, IS-2 phục vụ trong quân đội Nga đến năm 1995.

Tàu ngầm lớp S

41 chiếc tàu ngầm lớp S, với đặt biệt danh Stalinets (“những người tiếp bước Stalin”) đã giám sát các hoạt động của Hải quân Đức trong Thế chiến 2.

Tàu ngầm lớp S.

Một trong những chiếc tàu ngầm này đã trở nên đặc biệt nổi tiếng. Ngày 30/1/1945, S-13 dưới sự chỉ huy của Alexander Marinesko đã bắn 3 quả ngư lôi đánh chìm tàu Wilhelm Gustloff của Đức ngoài khơi Ba Lan. Với 9.000 người trên tàu thiệt mạng, đây là thảm họa lớn nhất trong lịch sử hải quân./.