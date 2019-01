Ảnh: Súng trường ADS “lưỡng cư” độc nhất vô nhị của Nga

Đây là loại súng sở hữu tính năng “độc”, giúp nó có khả năng bắn ở dưới nước và cả trên cạn với cùng cỡ đạn 5,45 x 39 mm. Ảnh: Military-Today. Để tác chiến trong môi trường nước, súng trường ADS chỉ cần lắp hộp tiếp đạn bắn dưới nước, khi bắn trên cạn được thay bằng hộp tiếp đạn thông thường theo chuẩn của súng AK. Ảnh: Military-Today. Mặc dù được phát triển với mục đích ưu tiên cho tác chiến dưới nước, nhưng súng ADS vẫn được bổ sung thêm một thiết bị kẹp nòng để lắp ống phóng lựu bắn đạn 40 mm VOG-25/25P. Ảnh: War Is Boring. ADS có thiết kế kiểu bullpup (hộp tiếp đạn nằm sau tay cò), do vậy nếu so sánh với các loại súng trường tiến công thông thường, nó có chiều dài tổng thể ngắn hơn nhưng chiều dài nòng súng lại ngang bằng. Ảnh: indiandefencereview. Để đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại, nhất là khi người nhái chuyển từ môi trường chiến đấu từ dưới nước lên trên cạn, ADS được tích hợp thanh ray Picatinny có thể gắn kính ngắm để cải thiện độ chính xác. Ảnh: Military-Today. Ngoài khả năng tác chiến 2 môi trường, ADS còn sử dụng nguyên lý thiết kế hất vỏ đạn về phía trước, do đó giảm được hiện tượng vỏ đạn văng vào mặt xa thủ hay xuất hiện khói thuốc làm giảm tầm nhìn. Ảnh: Military-Today. ADS có trọng lượng 4,6 kg (gồm cả ống phóng lựu); chiều dài 685 mm; sử dụng đạn 5,45 x 39 mm PSP-UD để bắn dưới nước và đạn 7N6 để bắn trên cạn. Ảnh: TurboSquid. Tốc độ bắn của súng trường ADS đạt 800 phát/phút, tầm bắn hiệu quả trên cạn 500m. Ảnh: TurboSquid. Với thiết kế và trang bị này, súng ADS của Nga hiện được đánh giá là không có sản phẩm cùng loại trên thế giới. Ảnh: Military-Today./. bec5e11bfe92831489ef466ed1a70c02/5c3fd7cc/2019_01_14/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/Russia_This_ADS_Amphibious_assault_rifle_fires_under_WATER.mp4

