Hình ảnh cha con lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un ngắm bắn súng bắn tỉa hiện đại

Thứ Ba, 07:25, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) gần đây đã công bố hình ảnh lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un cùng người con gái của ông, Kim Ju Ae, cùng thử những khẩu súng bắn tỉa mới nhất của nước này.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trao những khẩu súng bắn tỉa mới này làm quà tặng cho các cán bộ đảng và quân đội, gọi chúng là "vũ khí tuyệt vời".

Cụ thể, KCNA đưa tin lãnh tụ Kim đã gặp gỡ các cán bộ lãnh đạo và các sĩ quan chỉ huy tại trụ sở đảng Lao động Triều Tiên và trao tặng mỗi người một khẩu súng trường thế hệ mới do Học viện Khoa học quốc phòng nước này phát triển.

Một số hình ảnh về cha con ông Kim Jong Un bên những khẩu súng bắn tỉa này:

Lãnh đạo Kim Jong Un ngắm bắn súng bắn tỉa mới của Triều Tiên. Con gái ông, Kim Ju Ae, đứng bên cạnh và nhìn xa bằng ống nhòm. Ảnh: KCNA.
Một số cán bộ khác của Triều Tiên thử súng cùng ông Kim Jong Un. Ảnh: KCNA.
Cô Kim Ju Ae trực tiếp ngắm bắn và siết cò súng. Ảnh: KCNA
Ông Kim Jong Un phát biểu tại sự kiện. Ảnh: KCNA.
Trí Nhân/VOV.VN biên dịch 
Nguồn: KCNA, Reuters
Tin liên quan

Lãnh đạo Triều Tiên thị sát huấn luyện hỏa lực pháo binh tầm xa

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm qua (14/3) đã thị sát cuộc huấn luyện hỏa lực pháo binh tầm xa của quân đội nước này.

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm qua (14/3) đã thị sát cuộc huấn luyện hỏa lực pháo binh tầm xa của quân đội nước này.

Phản ứng của ông Kim Jong Un sau khi tàu chiến mới của Triều Tiên bị sự cố nặng

VOV.VN - Tàu chiến mới nhất của Triều Tiên đã bị hư hại nghiêm trọng trong lễ hạ thủy hôm 21/5. Lãnh đạo tối cao Kim Jong Un đã chứng kiến tai nạn này. Ông tuyên bố điều này làm tổn hại uy tín của đất nước và ông cam kết trừng phạt những người chịu trách nhiệm, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên.

VOV.VN - Tàu chiến mới nhất của Triều Tiên đã bị hư hại nghiêm trọng trong lễ hạ thủy hôm 21/5. Lãnh đạo tối cao Kim Jong Un đã chứng kiến tai nạn này. Ông tuyên bố điều này làm tổn hại uy tín của đất nước và ông cam kết trừng phạt những người chịu trách nhiệm, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên.

Tình chiến đấu keo sơn giữa Nga và Triều Tiên từ quá khứ đến hiện tại

VOV.VN - Hai nước Nga và Triều Tiên đã hồi sinh mối quan hệ quân sự bền chặt có từ thời Chiến tranh Lạnh. Lực lượng Triều Tiên vừa hỗ trợ đáng kể cho Nga trong trận chiến Kursk.

VOV.VN - Hai nước Nga và Triều Tiên đã hồi sinh mối quan hệ quân sự bền chặt có từ thời Chiến tranh Lạnh. Lực lượng Triều Tiên vừa hỗ trợ đáng kể cho Nga trong trận chiến Kursk.

