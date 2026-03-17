Hình ảnh cha con lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un ngắm bắn súng bắn tỉa hiện đại

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trao những khẩu súng bắn tỉa mới này làm quà tặng cho các cán bộ đảng và quân đội, gọi chúng là "vũ khí tuyệt vời".

Cụ thể, KCNA đưa tin lãnh tụ Kim đã gặp gỡ các cán bộ lãnh đạo và các sĩ quan chỉ huy tại trụ sở đảng Lao động Triều Tiên và trao tặng mỗi người một khẩu súng trường thế hệ mới do Học viện Khoa học quốc phòng nước này phát triển.

Một số hình ảnh về cha con ông Kim Jong Un bên những khẩu súng bắn tỉa này:

Lãnh đạo Kim Jong Un ngắm bắn súng bắn tỉa mới của Triều Tiên. Con gái ông, Kim Ju Ae, đứng bên cạnh và nhìn xa bằng ống nhòm. Ảnh: KCNA.

Một số cán bộ khác của Triều Tiên thử súng cùng ông Kim Jong Un. Ảnh: KCNA.

Cô Kim Ju Ae trực tiếp ngắm bắn và siết cò súng. Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong Un phát biểu tại sự kiện. Ảnh: KCNA.