Panavia Tornado - Chiến cơ biểu tượng của không quân châu Âu bị bỏ rơi

Panavia Tornado là loại máy bay do châu Âu hợp tác phát triển từ giữa những năm 1970. Loại máy bay này được phát triển cùng thời với F-15 của Mỹ và Su-27 của Nga. Panavia Tornado từng là trụ cột của không quân các nước châu Âu trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh nhằm đối phó với các máy bay Liên Xô. Khác với hai loại máy bay cùng thời, Panavia Tornado được thiết kế với cánh có thể thay đổi góc khi bay, kiểu thiết kế cánh cụp cánh xòe này đem lại cho máy bay khả năng đạt tốc độ cao ở độ cao thấp, khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn. Panavia Tornado được phát triển với cả biến thể tiêm kích và cường kích. Chúng đều có khả năng mang tới 9 tấn vũ khí trên 11 giá treo cùng một pháo 27mm đặt trong thân, tải trọng vũ khí này thậm chí còn nhiều hơn cả tiêm kích F-15 và Su-27 đời đầu. Theo đó máy bay có khả năng mang tối đa 6 tên lửa đối đất AGM-65 Maverick hoặc 12 tên lửa chống tăng Brimstone hoặc 9 tên lửa chống radar ALARAM, cùng những tên lửa không đối không AIM-9, AIM-120 hoặc AIM-132 để tự vệ. Ngoài ra Panavia Tornado còn mang được hầu hết các loại bom hiện có của Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện tại, các quốc gia sở hữu loại máy bay này lại không mấy mặn mà với việc nâng cấp chúng để tiếp tục sử dụng. So với tiêm kích F-15 và Su-27 vốn đang được nâng cấp và phát triển thêm nhiều biến thể thì số phận của panavia Tornado dường như đang bị bỏ rơi. Lý giải cho việc này được các chuyên gia chỉ ra rằng, xu hướng sử dụng máy bay cánh cụp cánh xòe ngày càng ít đi do chi phí vận hành và bảo dưỡng cao. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, trong khoảng vài năm nữa, có thể hầu hết các biến thể Tornado sẽ được thay thế hoàn toàn./. cbab00f42f31b52ff3f12e1b999875f5/5ac6ab45/2018_04_03/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/Panavia_Tornado.mp4

Panavia Tornado là loại máy bay do châu Âu hợp tác phát triển từ giữa những năm 1970. Loại máy bay này được phát triển cùng thời với F-15 của Mỹ và Su-27 của Nga. Panavia Tornado từng là trụ cột của không quân các nước châu Âu trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh nhằm đối phó với các máy bay Liên Xô. Khác với hai loại máy bay cùng thời, Panavia Tornado được thiết kế với cánh có thể thay đổi góc khi bay, kiểu thiết kế cánh cụp cánh xòe này đem lại cho máy bay khả năng đạt tốc độ cao ở độ cao thấp, khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn. Panavia Tornado được phát triển với cả biến thể tiêm kích và cường kích. Chúng đều có khả năng mang tới 9 tấn vũ khí trên 11 giá treo cùng một pháo 27mm đặt trong thân, tải trọng vũ khí này thậm chí còn nhiều hơn cả tiêm kích F-15 và Su-27 đời đầu. Theo đó máy bay có khả năng mang tối đa 6 tên lửa đối đất AGM-65 Maverick hoặc 12 tên lửa chống tăng Brimstone hoặc 9 tên lửa chống radar ALARAM, cùng những tên lửa không đối không AIM-9, AIM-120 hoặc AIM-132 để tự vệ. Ngoài ra Panavia Tornado còn mang được hầu hết các loại bom hiện có của Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện tại, các quốc gia sở hữu loại máy bay này lại không mấy mặn mà với việc nâng cấp chúng để tiếp tục sử dụng. So với tiêm kích F-15 và Su-27 vốn đang được nâng cấp và phát triển thêm nhiều biến thể thì số phận của panavia Tornado dường như đang bị bỏ rơi. Lý giải cho việc này được các chuyên gia chỉ ra rằng, xu hướng sử dụng máy bay cánh cụp cánh xòe ngày càng ít đi do chi phí vận hành và bảo dưỡng cao. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, trong khoảng vài năm nữa, có thể hầu hết các biến thể Tornado sẽ được thay thế hoàn toàn./.