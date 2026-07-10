Sức mạnh tàu chiến hơn 17 tỷ USD dẫn đầu Hạm đội Vàng của Hải quân Mỹ

Sáng kiến Hạm đội Vàng phản ánh nỗ lực của Washington nhằm duy trì ưu thế trên biển ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thông qua ưu thế công nghệ hơn là sự cân bằng về số lượng với các đối thủ trong khu vực. Theo Hải quân Mỹ, tàu lớp Trump sẽ có khả năng hoạt động độc lập, cung cấp khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp như một phần của nhóm tác chiến tàu sân bay, hoặc dẫn đầu một nhóm tác chiến mặt nước tiến hành hoạt động chống tàu mặt nước và chống tàu ngầm.

Hình ảnh đồ họa của Hải quân Mỹ về tàu USS Defiant.

Việc tích hợp tên lửa siêu thanh Tấn công Nhanh Thông thường (CPS) theo kế hoạch sẽ mở rộng đáng kể khả năng của Hải quân trong việc thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa nhằm vào các mục tiêu có giá trị cao từ khoảng cách an toàn.

Trọng tâm của sáng kiến này là tàu chiến mặt nước lớp Trump, dự kiến ​​có trọng tải từ 30.000 - 40.000 tấn, lớn hơn khoảng ba lần so với tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke. Nếu được chế tạo theo kế hoạch, nó sẽ trở thành tàu chiến mặt nước lớn nhất của Mỹ soán ngôi thiết giáp hạm lớp Iowa, đại diện cho một bước tiến đáng kể của hải quân Mỹ.

Theo thông tin được Hải quân Mỹ công bố, tàu lớp Trump được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ tác chiến. Tính linh hoạt phản ánh mục tiêu của Hải quân Mỹ là tập trung năng lực chiến đấu đáng kể vào một lớp tàu chiến mặt nước có khả năng sống sót cao, có thể dẫn đầu các hoạt động hàng hải phân tán.

Hạm đội Vàng giúp tăng cường lựa chọn tấn công hải quân của Mỹ

Một trong những tính năng nổi bật của tàu sẽ là việc tích hợp tên lửa siêu thanh tấn công nhanh thông thường (Conventional Prompt Strike). Những vũ khí này dự kiến ​​sẽ cho phép Hải quân tiến hành các cuộc tấn công chính xác tầm xa nhằm vào trung tâm chỉ huy, các địa điểm phóng tên lửa, trung tâm hậu cần và các mục tiêu quân sự chiến lược khác của đối phương trong khi tàu vẫn hiện diện ở ngoài tầm tấn công của kẻ thù. Khả năng này được cho là sẽ tăng cường đáng kể các lựa chọn tấn công hải quân của Mỹ trong các hoạt động cường độ cao ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tàu dẫn đầu Hạm đội Vàng, USS Defiant, vẫn đang trong giai đoạn thiết kế, dự kiến ​​bắt đầu được đóng vào đầu những năm 2030. Kế hoạch hiện tại của Hải quân là tích hợp hệ thống radar phòng không và phòng thủ tên lửa AN/SPY-6, một trong những hệ thống radar tiên tiến nhất của Mỹ. So với các thế hệ trước, SPY-6 cung cấp tầm phát hiện, khả năng phân biệt mục tiêu và hiệu suất phòng thủ tên lửa đạn đạo được cải thiện đáng kể, đồng thời cho phép theo dõi và tấn công đồng thời nhiều mối đe dọa trên không phức tạp.

Tác chiến điện tử sẽ là một yếu tố quan trọng khác trong cấu ​​trúc phòng thủ của tàu. USS Defiant dự kiến ​​sẽ được trang bị Chương trình Cải tiến Tác chiến Điện tử Mặt nước Block III (SEWIP), cung cấp khả năng nâng cao để phát hiện, nhận dạng, gây nhiễu và vô hiệu hóa các tên lửa chống hạm và các mối đe dọa điện tử ngày càng tinh vi. Kết hợp với các hệ thống phòng thủ tên lửa, bộ tác chiến điện tử này nhằm mục đích cải thiện khả năng sống sót trong các hoạt động ở môi trường hàng hải có tính cạnh tranh cao.

Mặc dù Hải quân Mỹ đã xác nhận thông tin về các hệ thống chiến đấu cốt lõi được lên kế hoạch cho lớp tàu Trump, nhưng một số tính năng bổ sung vẫn đang ở giai đoạn ý tưởng và chưa được phê duyệt để đưa vào cấu hình cơ bản.

Trong số các hệ thống được thảo luận để tích hợp trong tương lai có thể kể đến các bệ phóng tên lửa bổ sung, một tên lửa hành trình phóng từ biển mang đầu đạn hạt nhân, nếu chính sách của Mỹ trong tương lai yêu cầu khả năng như vậy. Bên cạnh đó là một súng điện từ 32 megajoule, nếu công nghệ đó đạt đến độ chín muồi về mặt hoạt động.

Sáng kiến ​​Hạm đội Vàng không chỉ giới hạn ở một lớp tàu chiến duy nhất mà hướng đến tích hợp các tàu chiến mặt nước cỡ lớn với tàu sân bay, tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu mặt nước không người lái và thiết bị ngầm tự hành thành. Tất cả tạo nên một lực lượng có sự liên kết chặt chẽ, có khả năng thực hiện các hoạt động hàng hải phân tán. Điều này nhằm mục đích khiến đối phương gặp khó khăn trong việc nhắm mục tiêu, đồng thời cho phép Mỹ duy trì các hoạt động tấn công và phòng thủ trên phạm vi hoạt động rộng lớn của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tuy vậy, sáng kiến Hạm đội Vàng chắc chắn cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Việc chế tạo các tàu chiến mặt nước có trọng tải gần 40.000 tấn sẽ đòi hỏi đầu tư đáng kể vào cơ sở công nghiệp đóng tàu, bao gồm mở rộng năng lực sản xuất, phát triển nguồn nhân lực và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng dài hạn. Ước tính của Hải quân Mỹ cho thấy, tàu USS Defiant có thể có giá hơn 17 tỷ USD và việc mua ba tàu lớp Trump đầu tiên có thể vượt quá 43,5 tỷ USD, khiến chúng trở thành một trong những tàu chiến mặt nước đắt nhất từng được Mỹ chế tạo.