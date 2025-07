Tiêm kích KF-21 được trang bị tên lửa dẫn đường mới có khả năng tấn công sâu

Được Phi đoàn tiêm kích số 3 của Không quân Hàn Quốc sử dụng nền tảng FA-50 thực hiện, cuộc thử nghiệm chứng minh khả năng của Seoul trong việc triển khai khả năng tấn công sâu chính xác bởi các vũ khí nội địa. Tên lửa dẫn đường không đối đất tầm xa tự phát triển là trọng tâm của chương trình vũ khí tấn công giai đoạn hai của Hàn Quốc, nhằm tạo ra một loại tên lửa dẫn đường chính xác có đặc điểm tàng hình và mức sát thương cao. Được chế tạo hoàn toàn bằng công nghệ của Hàn Quốc, tên lửa có cấu hình bay bám theo địa hình, dẫn đường quán tính và GPS, và độ phản xạ radar giảm.

Ảnh minh họa: carroemotos.com.br

Trong cuộc thử nghiệm gần đây, một tên lửa trơ đã được phóng an toàn từ máy bay thử nghiệm FA-50, xác nhận độ ổn định khí động học và an toàn bay cơ bản - những đặc tính quan trọng để có thể tích hợp chúng với KF-21. Tên lửa được trang bị động cơ mới do Hanwha Aerospace phát triển, có tầm bắn hơn 500km. Đầu đạn, giống như của Đức, có thể xuyên giáp. Mặc dù thường được gọi không chính thức là "Kim Ngưu Hàn Quốc", tên lửa này vẫn chưa được đặt tên chính thức.

Được khởi xướng vào năm 2018, nhằm phát triển vũ khí tàng hình nội địa có tầm bắn và độ chính xác tương đương hoặc vượt trội hơn tên lửa Taurus KEPD 350 do Đức sản xuất, hiện đang được phi đội F-15K của Hàn Quốc sử dụng. Chương trình tên lửa tầm xa đã trải qua quá trình phát triển thăm dò từ năm 2019 đến năm 2021 với các tính năng chính như định hình tàng hình và dẫn đường tự động. Quá trình phát triển toàn diện bắt đầu vào năm 2022 dưới sự chỉ đạo của Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD), với DAPA giám sát các thử nghiệm khả thi về mặt hoạt động.

Trong hơn ba tháng từ tháng 4 đến tháng 6/2025, 31 phi vụ bay đã đánh giá độ rung của khung máy bay, tải trọng cấu trúc, độ ổn định điều khiển và độ an toàn khi tách tên lửa. Chuyến bay thử nghiệm gần đây đã xác nhận rằng tên lửa có thể tách khỏi máy bay một cách suôn sẻ mà không ảnh hưởng đến cấu trúc hoặc các hệ thống trên máy bay, tên lửa có thể sử dụng trong thực chiến.

So với các loại đạn dược cũ như Taurus KEPD 350 của Đức, hiện đang được triển khai trên máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc, tên lửa do trong nước sản xuất này bổ sung các hệ thống kỹ thuật số mới hơn, tính mô-đun được cải thiện và các tính năng thiết kế được điều chỉnh tại chỗ. Việc kết hợp cuối cùng với nền tảng KF-21 dự kiến ​​sẽ tạo ra một phương tiện tấn công tinh gọn hơn, linh hoạt hơn và ít bảo trì hơn.

Không giống như các hệ thống nhập khẩu, tên lửa này cung cấp khả năng kiểm soát sản xuất hoàn toàn trong nước - một yếu tố quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro do các hạn chế xuất khẩu hoặc căng thẳng địa chính trị gây ra. Tương tự về khái niệm với Storm Shadow của Anh hoặc SCALP-EG của Pháp, tên lửa này đang được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của thế phòng thủ và địa hình của Hàn Quốc.

Về ý nghĩa chiến lược ở khu vực, tên lửa này tăng cường khả năng răn đe của Hàn Quốc - cho phép tấn công chính xác vào cơ sở hạ tầng có giá trị cao của đối phương ngay từ đầu cuộc xung đột, đồng thời hỗ trợ học thuyết phản ứng nhanh phù hợp với các hoạt động của đồng minh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trên bình diện quốc tế, việc kết hợp tên lửa này với KF-21 hỗ trợ tham vọng trở thành nước xuất khẩu quốc phòng toàn cầu của Hàn Quốc.

Những người mua tiềm năng đang tìm kiếm các giải pháp không quân trọn gói có thể thấy giá trị khi mua một máy bay chiến đấu đã được tích hợp với vũ khí tấn công sản xuất trong nước. Hơn nữa, khả năng tương thích của nền tảng này với hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và các khả năng tăng cường AI trong tương lai phù hợp với các học thuyết hoạt động mới nổi của NATO và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

DAPA đã cam kết khoảng 1,1 tỷ euro cho giai đoạn phát triển hiện tại, một phần trong khoản đầu tư rộng hơn trị giá 3,9 tỷ euro vào các hệ thống chiến đấu trên không thế hệ tiếp theo. Mặc dù tên lửa này vẫn chưa được ký hợp đồng bán ra nước ngoài, nhưng việc tích hợp vào lộ trình xuất khẩu KF-21 cho thấy trước các cơ hội kết hợp trong tương lai. Các quốc gia như Indonesia, một quốc gia đồng phát triển KF-21, và các đối tác khác của NATO hoặc ASEAN có thể thể hiện sự quan tâm khi hệ thống ở trong trạng thái hoạt động đầy đủ.

Các chuyến bay thử nghiệm tiếp theo, bao gồm đánh giá bắn đạn thật và tích hợp hệ thống trên các nguyên mẫu KF-21, được lên lịch từ năm 2027 trở đi, với mục tiêu đạt được năng lực hoạt động ban đầu trước năm 2030. Tên lửa dẫn đường không đối đất tầm xa do Hàn Quốc tự phát triển không chỉ là một loại vũ khí mới, mà còn tượng trưng cho bước nhảy vọt quyết định về năng lực tấn công.

Việc thử nghiệm thành công của nó đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực của quốc gia này nhằm kết hợp công nghệ tên lửa nội địa với máy bay chiến đấu đầu tiên do nước này tự sản xuất, tạo ra sự kết hợp hoàn hảo, phục vụ cả mục đích xuất khẩu. Khi Seoul tiến gần hơn đến quá trình tích hợp hoạt động hoàn toàn, hệ thống này sẽ tăng cường an ninh quốc gia đồng thời nâng cao uy tín của Hàn Quốc với tư cách là nhà cung cấp các nền tảng tấn công chính xác tiên tiến trên vũ đài quốc phòng toàn cầu.