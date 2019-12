Vì sao “Hắc điểu” SR-71 của Mỹ đến nay chưa có đối thủ vượt tốc độ?

Chiếc máy bay trinh sát giống vật thể lạ bên ngoài trái đất này do bộ phận Skunk Works của tập đoàn Mỹ Lockheed chế tạo vào thập niên 1960 và đã ngừng hoạt từ năm 1998. Chỉ có 32 chiếc SR-71 được sản xuất.

Máy bay SR-71 Blackbird. Ảnh: Sputnik.

Bí mật đằng sau một trong những chiếc máy bay phản lực nhanh nhất thế giới này nằm ở thiết kế các cửa hút gió của nó, Sputnik dẫn báo cáo trên cổng thông tin điện tử The Aviationist hôm 30/11 cho biết. Theo nguồn tin này, máy bay có thể đạt tốc độ tối đa Mach 3,2 (khoảng 3.530km/h) nhờ có động cơ turbin phản lực J-58 và hệ thống cửa hút gió, giúp cung cấp hơn 14.000 kg lực đẩy. Bài đăng trên cổng thông tin điện tử có đoạn viết: “Động cơ máy bay sử dụng rộng rãi các siêu hợp kim niken chịu được nhiệt độ cao, đặc biệt là Inconel và Waspaloy, để chịu được nhiệt độ từ 430 độ C ở đường dẫn khí vào, đến 1760 độ C ở buồng đốt sau".

Cùng với nhiều tính năng công nghệ khác, SR-71 Blackbird còn có chóp hình nón di động để thay đổi hình dáng của đường dẫn khí. Nó cũng có các cửa tránh phía trước để giảm áp lực, tản nhiệt bên ngoài vỏ máy bay. SR-71 sử dụng nhiên liệu đặc biệt chuyên dụng cho loại máy bay này, cho phép nó chịu được các điều kiện khắc nghiệt khi bay ở tốc độ Mach 3.

Các chi tiết trong thiết kế của động cơ turbin J-58 không còn là bí mật, nhưng đến nay không ai có thể sao chép công nghệ của động cơ này và thiết kế cửa hút gió của SR-71 Blackbird. Mặc dù đã nghỉ hưu hai thập kỷ trước, Blackbird vẫn giữ kỷ lục thế giới về máy bay có người lái nhanh nhất mọi thời đại, danh hiệu nó từng đạt được vào năm 1976./.

Video: Máy bay trinh sát SR-71 Blackbird trình diễn trên bầu trời. Nguồn: Business Insider.