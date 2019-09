X-37B - Máy bay vũ trụ tuyệt mật bí ẩn của Mỹ

X-37B - Máy bay vũ trụ tuyệt mật



Boeing X-37, còn được biết đến với tên Phương tiện Thử nghiệm Quỹ đạo (Orbital Test Vehicle - OTV) là tàu vũ trụ không người lái, có thể tái sử dụng. Khởi điểm, X-37 là một dự án của NASA được triển khai năm 1999 và năm 2004 (sau thảm họa của tàu con thoi Challenger), được chuyển sang Bộ Quốc phòng quản lý. X-37 được đưa lên quỹ đạo Trái Đất bằng tên lửa đẩy Atlas V, sau đó quay trở lại bầu khí quyển của Trái Đất và hạ cánh theo kiểu truyền thống trên đường băng như tàu con thoi của NASA.

Tàu vũ trụ không người lái X-37B; Nguồn: redice.tv.

Theo NASA, việc phát triển X-37 nhằm phục vụ cho việc “thiết kế chế tạo máy bay vũ trụ để làm nhiệm vụ cứu hộ trong không gian và đưa các phi hành gia cùng thiết bị lên và rời Trạm vũ trụ quốc tế ISS”. Theo một số nguồn tin khác, một trong những nhiệm vụ của X-37 là tiếp cận các vệ tinh trên quỹ đạo để nạp nhiên liệu và thay thế các tấm pin Mặt Trời bị hư hỏng.



X-37 có 3 biến thể A/B/C, phiên bản sau lớn hơn và hiện đại hơn phiên bản trước. Tháng 11/2006, Không quân Mỹ quyết định phát triển X-37B dưới mật danh Future-X cho riêng mình, từ X-37A của NASA. Biến thể X-37B có chiều dài 8,9m, sải cánh 4,5 m, cao 2,9 m, trọng lượng có tải 4.990kg, khoang chứa hàng (2,1x1,2m), sử dụng động cơ Aerojet AR2-3, năng lượng mặt trời và nguồn pin Lithium ion, vận tốc quỹ đạo 28.044 km/h.

X-37B đã có năm chuyến bay lên quỹ đạo, lập kỷ lục bay dài ngày ở độ cao gần 320km. Từ đầu, mọi thông tin về con tàu này, kể cả tổng ngân sách chương trình, đều không được công bố. Kể từ chuyến bay đầu tiên năm 2010 đến nay, toàn bộ thông tin về chương trình X-37B như đặc điểm kỹ thuật, công dụng và mục đích của tàu, ngoại trừ việc nó hoạt động bằng năng lượng mặt trời và động cơ đẩy tối tân, đều được giữ tuyệt mật. Lầu Năm Góc nhiều lần khẳng định X-37B chỉ là “công cụ thí nghiệm những công nghệ mới cho tương lai chinh phục không gian của Mỹ” nhưng không công bố bất kỳ kết quả thử nghiệm nào.

Do bay quanh trái đất theo những quỹ đạo khác nhau cho nên X-37B rất khó bị phát hiện đồng thời hầu như không thể bị bắn hạ. X-37B được coi là sự kết hợp hoàn hảo của máy bay quân sự và tàu vũ trụ cho phép nó thực hiện nhiều chức năng. Thời gian hoạt động trên vũ trụ của X-37B ngày một kéo dài, càng làm kích thích sự tò mò và càng có nhiều đồn đoán về sứ mệnh thực của nó.

Thuyết âm mưu về sứ mệnh X-37B

Theo một số nguồn tin, X-37B "được thiết kế để thử nghiệm công nghệ tàu vũ trụ sử dụng nhiều lần tương lai của Mỹ trong không gian và tiến hành nhiều thí nghiệm có thể được kiểm tra trên trái đất. Các công nghệ đang được thử nghiệm bao gồm hướng dẫn, định hướng và kiểm soát, hệ thống bảo vệ nhiệt, hệ thống điện tử, tái sử dụng vật liệu cách nhiệt, các hệ thống bay và các chuyến bay lên quỹ đạo độc lập, cũng như từ quỹ đạo hạ cánh xuống Trái Đất”.

X-37B trên quỹ đạo gần Trái Đất; Nguồn: csmonitor.com.

Không quân Mỹ không bao giờ chia sẻ vị trí của các tàu X-37B khi chúng ở trên quỹ đạo, chức năng, nhiệm vụ của nó luôn là điều bí ẩn và là chủ đề đồn đoán, thêu dệt. Nhiều giả thuyết được đưa ra, kể cả những suy diễn, ngụy biện, giải thích, phản biện,… nhưng vẫn không giải đáp thỏa đáng vấn đề và thỏa mãn được sự tò mò của các giới, đặc biệt là các chuyên gia quân sự.



Trong các chuyến bay trước đây, X-37B được theo dõi sát sao từ mặt đất bởi các chuyên gia thiên văn Mỹ và châu Âu. Các nhà thiên văn nghiệp dư cũng phát hiện X-37B bay qua Triều Tiên, Iraq, Iran, Pakistan và Afghanistan, dẫn đến nghi ngờ nó có thể được dùng để do thám. Hồi tháng 1/2012, có cáo buộc rằng X-37B dược sử dụng để do thám Trạm vũ trụ Thiên cung-1 - một phòng thí nghiệm không gian mới của Trung Quốc.

Washington luôn hoài nghi và lo ngại các tham vọng không gian của Bắc Kinh, cho dù đó là những chuyến du hành vũ trụ bình thường. Một phần của vấn đề ở chỗ, các chương trình không gian quân sự và dân sự của Trung Quốc có sự khác biệt rất nhỏ - không giống như châu Âu, quả quyết chỉ thực hiện những chương trình không gian "dành riêng cho mục đích hòa bình".

Thiên Cung-1 là trạm không gian nhỏ đầu tiên được Trung Quốc phát triển làm tiền đề cho trạm không gian 66 tấn của nước này, dự kiến xuất hiện vào năm 2020. Mặc dù Bắc Kinh đã tuyên bố về sứ mệnh của nó, Washington vẫn không tin và thế giới có lý do để cảnh giác về những gì đang xảy ra trên Thiên Cung-1. Theo một nguồn tin quốc phòng giấu tên của Mỹ, X-37B có thể giúp phá hủy các thiết bị cảm biến không gian có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu mục tiêu cho tên lửa DF-21D - tên lửa đạn đạo - “sát thủ diệt tàu sân bay” của Trung Quốc.

X-37B trở về sau chuyến bay; Nguồn: spacenews.com.

Trong một lần hạ cánh, X-37B được một nhóm chuyên gia mặt đất trong trang phục bảo hộ chờ đón, làm dấy lên đồn đoán có chất phóng xạ bên trong con tàu. Người ta cho rằng, khoang chứa hàng của X-37B có thể chứa đựng những bộ cảm biến hay những thiết bị do thám đặc biệt khác và tin rằng chiếc máy bay này là một dạng phòng thí nghiệm trên quỹ đạo để thử nghiệm công nghệ trinh sát trong tương lai, đặc biệt là chúng có thể biến mất một cách khó lường, kể cả ở quỹ đạo thấp.



Phân tích chuyến bay thứ năm, chuyên gia quân sự Mỹ - Kyle Mizokami cho rằng, một trong những sứ mệnh của X-37B là hoạt động do thám - vì máy bay không gian này liên tục bay qua Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Iran. Trong một báo cáo của NY Times, một số nhà quan sát nghiệp dư cho biết nó bay qua cùng một khu vực trên Trái Đất 4 ngày một lần, và đây chỉ có thể là hoạt động của một vệ tinh do thám.

Cựu Bộ trưởng Không quân Mỹ Heather Wilson xác nhận, máy bay này có khả năng thay đổi quỹ đạo nếu muốn, nhằm tránh bị gián điệp theo dấu.

Năm 2011, Brian Weeden - cố vấn kỹ thuật cho Quỹ An toàn thế giới (SWF) và nguyên là chuyên gia phân tích quỹ đạo trái đất của USAF - đã công bố đánh giá cá nhân về những khả năng hoạt động của X-37B và coi nó có vai trò là một cơ sở thử nghiệm các công nghệ mới, tuy nhiên, vẫn cho rằng Trung Đông và Afghanistan là mục tiêu giám sát của X-37B nếu tàu không gian con thoi này mang theo bất kỳ thiết bị cảm biến mới nào.

The Washington Post dẫn lời các chuyên gia nhận định địa bàn hoạt động của tàu có thể là manh mối quan trọng để tìm hiểu chương trình X-37B. Quỹ đạo thấp Trái Đất là nơi đặt Trạm ISS cũng như có sự hiện diện vệ tinh thương mại lẫn quân sự của các nước, một số chuyên gia tin rằng X-37B là phương tiện chuyên chở các hệ thống vũ khí không gian. Trong viễn cảnh xung đột trong tương lai có thể lan đến vũ trụ, cuộc chiến bên ngoài khí quyển sẽ tập trung tiêu diệt vệ tinh do thám và định vị then chốt của đối phương.

Theo Johnson-Freese - Chủ tịch Ủy ban An ninh Đại học Hàng hải quân sự Mỹ, X-37B chắc chắn thực hiện sứ mạng quân sự bởi vì nó có thể bay một cách dễ dàng đến bất cứ địa điểm nào để do thám. Nếu đúng như vậy, người ta lo ngại X-37B sẽ mở ra kỷ nguyên chạy đua vũ trang trên vũ trụ cực kỳ nguy hiểm hơn cả vũ khí hạt nhân giữa các cường quốc thế giới

Cũng theo Mizokami, ngoài thử nghiệm, X-37B còn có nhiệm vụ đánh cắp thông tin từ các vệ tinh của đối phương, chuyển về Trái Đất để các chuyên gia hàng đầu Mỹ nghiên cứu và phân tích nhằm theo dõi và trong trường hợp cần thiết, can thiệp, vô hiệu hóa hoặc tấn công các vệ tinh của các nước. Chưa dừng lại ở đó, X-37B được thử nghiệm như là một máy bay ném bom vũ trụ, có khả năng mang bom hạt nhân, hoặc hệ thống chiến đấu "Mũi tên của chúa" và tấn công chính xác tất cả các mục tiêu của kẻ thù tiềm năng từ ngoài không gian.

Theo chuyên gia Dmitri Popov trên trang Armystandard.ru, các nhà thuyết âm mưu tin chắc rằng, X-37B chính là một cơ sở đặt vũ khí, và con tàu này có thể “thanh sát” - cơ động, thay đổi quỹ đạo và tiếp cận các vệ tinh của kẻ thù, thậm chí có thể tiêu diệt chúng bằng tác động động học. Nhiều chuyên gia quân sự có cùng nhận định, sứ mệnh chính của con tàu này là kiểm nghiệm công nghệ cho thiết bị đánh chặn không gian trong tương lai - điều hoàn toàn phù hợp với “Chính sách Vũ trụ Quốc gia Mỹ” năm 2006, theo đó, Mỹ có quyền mở rộng một phần chủ quyền quốc gia ra ngoài vũ trụ./.