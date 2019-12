Huỳnh Như hướng đến “hat-trick” HCV SEA Games cùng ĐT nữ Việt Nam

Tối 8/12, ĐT nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại ĐT nữ Thái Lan 1-0 để có được chức vô địch SEA Games 30 trên đất Philippines. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, ĐT nữ Việt Nam có được chiếc HCV ở đấu trường khu vực.



Huỳnh Như đã có 1 kỳ SEA Games đáng nhớ cùng ĐT nữ Việt Nam với lần thứ 2 liên tiếp giành HCV. (Ảnh: Ngọc Duy).

Sau đây 2 năm, ĐT nữ Việt Nam sẽ tham dự kỳ SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà. Tiền đạo Huỳnh Như đặt mục tiêu sẽ cùng các đồng đội tiếp tục bước lên bục nhận HCV ở thời điểm đó.



Huỳnh Như nói: "Thật sự ngay từ lúc trận đấu hôm nay diễn ra, em và các đồng đội đã nghĩ đến việc sẽ cố gắng để thi đấu tốt sau đây 2 năm, giờ đây đã đoạt được HCV SEA Games 30, chúng em mong muốn có thể lặp lại thành tích ấy trên sân nhà để hoàn tất cú hat-trick huy chương Đông Nam Á".



Cầu thủ thuộc biên chế đội TP.HCM 1 cũng có những đánh giá về đối thủ Thái Lan cũng như tương quan trình độ giữa bóng đá nữ Thái Lan và bóng đá nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại.



Tiền đạo 28 tuổi chia sẻ thêm: "Chúng em nghĩ trong quá trình đến với World Cup vừa qua, Thái Lan đã gặp may mắn, giờ đây có lẽ may mắn đã không còn đứng về phía họ nữa. Chúng em đã cố gắng hết sức để có được chiến thắng ngày hôm nay".



Huỳnh Như cũng chia sẻ thêm về những mong muốn của cô cũng như các đồng đội trong việc duy trì và phát triển bóng đá nữ Việt Nam: "Bọn em hi vọng các cấp lãnh đạo quan tâm hơn một chút đến giải VĐQG nữ khi giải đấu vẫn còn nhiều khó khăn, các nhà tài trợ và khán giả chưa biết nhiều đến giải đấu của chúng em".



Sau chiến tích tại kỳ SEA Games 30, ĐT nữ Việt Nam sẽ chỉ có thời gian nghỉ ngắn ngày trước khi bước vào quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ ba của Olympic Tokyo diễn ra vào tháng 2/2020 ở Hàn Quốc./.