10 loại trà quen thuộc giúp hạ mỡ máu, tốt cho tim mạch

Thứ Tư, 11:36, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một số loại trà thảo dược như trà xanh, gừng, atiso hay lá sen có thể hỗ trợ giảm mỡ máu và tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, cần kết hợp với chế độ ăn uống, vận động hợp lý và không thay thế thuốc điều trị.

Trà thảo dược - biện pháp hỗ trợ kiểm soát mỡ máu

 Trà xanh: Chứa catechin giúp giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ tim mạch.

Trà gừng: Có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, giúp giảm cholesterol, hỗ trợ hạ huyết áp và cải thiện tuần hoàn.

Trà nhân sâm: Thảo dược quý có tác dụng hỗ trợ giảm cholesterol xấu, cải thiện lưu thông máu, đồng thời tăng cường sức khỏe tim mạch.

Trà nghệ: Chứa curcumin với khả năng chống viêm, hỗ trợ giảm mỡ máu và bảo vệ hệ tim mạch cũng như tiêu hóa.

Trà lá sen: Được sử dụng phổ biến để hỗ trợ giảm mỡ máu, thanh nhiệt và góp phần điều hòa huyết áp.

Trà bồ công anh: Có tác dụng thanh lọc cơ thể, hỗ trợ chức năng gan thận và góp phần giảm cholesterol.

Trà vỏ quýt: Giàu flavonoid và vitamin C, giúp cải thiện tuần hoàn, hỗ trợ giảm cholesterol và bảo vệ mạch máu.

Trà lá olive: Chứa oleuropein giúp giảm cholesterol xấu, hỗ trợ hạ huyết áp và chống viêm.

Trà hạt chia: Cung cấp omega-3 giúp giảm cholesterol, hạn chế hình thành mảng bám trong động mạch.

Trà hoa cúc: Có tác dụng thư giãn, hỗ trợ hạ huyết áp và góp phần cải thiện các chỉ số mỡ máu.

Các loại trà trên không chỉ hỗ trợ giảm mỡ máu mà còn giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, từ hỗ trợ tiêu hóa đến bảo vệ hệ tim mạch. Sử dụng hợp lý có thể góp phần duy trì sức khỏe lâu dài.

Cách pha trà giảm mỡ máu đúng cách

Để trà phát huy hiệu quả tốt nhất, cần lưu ý một số nguyên tắc khi pha:

 Lựa chọn nguyên liệu chất lượng: Ưu tiên nguyên liệu tự nhiên, tươi hoặc đã được sơ chế đảm bảo an toàn.

Pha với liều lượng phù hợp: Không nên uống quá đặc hoặc quá nhiều. Thông thường, mỗi ngày chỉ nên dùng khoảng 1-2 cốc, tùy từng loại trà.

Không uống khi bụng đói: Uống trà lúc đói có thể gây khó chịu dạ dày. Thời điểm phù hợp là sau bữa ăn khoảng 30 phút.

Kết hợp trà thảo dược với lối sống lành mạnh

Trà giảm mỡ máu chỉ đóng vai trò hỗ trợ, vì vậy cần kết hợp với lối sống khoa học để đạt hiệu quả tốt hơn. Một số lưu ý gồm:

Hạn chế chất béo bão hòa: Giảm thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ và thức ăn nhanh.

Tăng cường rau xanh và chất xơ: Rau củ quả giúp giảm cholesterol xấu, cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ kiểm soát mỡ máu.

 Duy trì vận động thường xuyên: Tập thể dục đều đặn giúp đốt cháy mỡ thừa, cải thiện tuần hoàn và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
