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10 thực phẩm giúp hạ men gan, hỗ trợ gan khỏe mạnh từ bên trong

Thứ Tư, 15:11, 08/07/2026
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VOV.VN - Men gan tăng cao là dấu hiệu cảnh báo gan đang bị tổn thương. Bên cạnh điều trị theo chỉ định của bác sĩ, chế độ ăn uống khoa học với những thực phẩm phù hợp có thể hỗ trợ hạ men gan, phục hồi chức năng gan và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Ăn gì để hạ men gan?

Men gan tăng là dấu hiệu gan bị tổn thương. Bên cạnh điều trị, người bệnh nên bổ sung các nhóm thực phẩm có lợi để hỗ trợ giảm men gan và cải thiện chức năng gan.

Thực phẩm giàu folate: Có trong rau xanh, bông cải, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và trái cây họ cam quýt, giúp hỗ trợ chức năng gan.

Thực phẩm giàu chất xơ: Yến mạch, gạo lứt, đậu xanh và rau xanh giúp giảm tích tụ mỡ trong gan và cải thiện chuyển hóa.

Thực phẩm giàu chất béo tốt: Omega-3 từ cá béo, hạt lanh, đậu nành, quả óc chó giúp giảm mỡ gan và hỗ trợ phục hồi chức năng gan.

Thực phẩm giàu protein nạc: Thịt gà, cá, trứng và đậu phụ giúp tái tạo tế bào gan mà không làm tăng gánh nặng cho gan.

Thực phẩm giàu vitamin và chất chống oxy hóa: Vitamin C, E, K, nhóm B cùng các thực phẩm như táo, bơ, rau lá xanh và trà xanh giúp bảo vệ tế bào gan, giảm viêm và hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn.

10 thuc pham giup ha men gan, ho tro gan khoe manh tu ben trong hinh anh 1
Thực phẩm giàu chất xơ giúp giảm lượng mỡ trong gan và hạ men gan

Thực phẩm hạ men gan tự nhiên và an toàn

Nước

Nước là yếu tố không thể thiếu để duy trì hoạt động bình thường của gan. Uống đủ nước mỗi ngày giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ trợ đào thải độc tố, ổn định cholesterol và giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ. Ngược lại, thiếu nước sẽ khiến quá trình chuyển hóa diễn ra chậm hơn, tạo điều kiện cho chất béo tích tụ trong gan và làm men gan tăng cao.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp thanh lọc cơ thể, giảm viêm và hỗ trợ cân bằng hoạt động của các enzyme gan. Những loại rau được khuyến khích gồm rau má, rau ngót, rau mồng tơi, rau diếp cá và nhiều loại rau xanh khác.

Tỏi

Trong tỏi có chứa các hoạt chất như allicin, allinin và ajoene có tác dụng chống viêm, hỗ trợ đào thải độc tố và bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương. Ăn tỏi với lượng vừa phải có thể mang lại lợi ích cho gan, tuy nhiên không nên lạm dụng vì có thể gây đầy hơi hoặc nóng rát dạ dày. Lượng khuyến nghị khoảng 2-4 tép mỗi ngày.

Dầu ô liu nguyên chất

Dầu ô liu chứa nhiều axit béo không bão hòa cùng các chất chống oxy hóa có tác dụng giảm viêm và bảo vệ tế bào gan. Thay thế các loại dầu ăn thông thường bằng dầu ô liu trong chế biến thực phẩm có thể góp phần cải thiện chức năng gan và hỗ trợ giảm men gan.

Các loại hạt

Hạnh nhân, hạt điều, hạt dẻ cười, quả óc chó hay mắc ca đều giàu chất béo tốt, vitamin và chất chống oxy hóa. Việc bổ sung các loại hạt hợp lý giúp bảo vệ tế bào gan, hạn chế tình trạng viêm và giảm nguy cơ tổn thương gan.

Các loại quả mọng

Dâu tây, việt quất, nho và nhiều loại quả mọng khác chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa cùng vitamin và chất xơ. Những loại trái cây này giúp giảm viêm, hạn chế tích tụ mỡ trong gan và góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về gan, trong đó có ung thư gan.

Trái cây có múi

Cam, chanh và bưởi là những loại trái cây giàu vitamin C nhưng có hàm lượng đường không quá cao. Việc bổ sung nhóm thực phẩm này giúp hỗ trợ đào thải độc tố, giảm tích tụ chất béo trong gan và giảm áp lực cho cơ quan này.

Trà xanh

Catechin trong trà xanh là chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng bảo vệ tế bào gan khỏi tác động của các gốc tự do và hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh gan. Để đạt hiệu quả tốt hơn, nên sử dụng trà xanh pha từ lá tươi hoặc lá khô nguyên chất thay vì các loại trà đóng chai.

Cà phê

Nhiều nghiên cứu cho thấy, cà phê chứa các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho gan nếu sử dụng ở mức hợp lý. Người bị men gan cao nên uống không quá 3 tách cà phê mỗi ngày và hạn chế thêm đường hoặc kem béo để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cá béo

Các loại cá như cá hồi, cá thu và cá mòi là nguồn cung cấp omega-3 dồi dào, giúp giảm viêm và hỗ trợ phục hồi tế bào gan. Ngoài ra, protein từ cá cũng dễ tiêu hóa hơn so với thịt đỏ, góp phần giảm gánh nặng cho gan.

Ngũ cốc nguyên hạt

Yến mạch, gạo lứt và lúa mì nguyên cám là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin nhóm B và nhiều khoáng chất thiết yếu. Ngũ cốc nguyên hạt gồm ba phần là cám, mầm và nội nhũ, mang lại nhiều dưỡng chất giúp tăng cường chức năng gan, giảm viêm và cải thiện quá trình chuyển hóa.

Quả bơ

Bơ chứa nhiều glutathione - chất chống oxy hóa quan trọng giúp gan thực hiện quá trình thải độc hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, loại quả này còn giàu vitamin K, C, E, B5, B6, folate và kali, góp phần bảo vệ tế bào gan và duy trì hoạt động bình thường của gan.

Duy trì chế độ ăn giàu thực phẩm tự nhiên kết hợp lối sống lành mạnh sẽ giúp cải thiện chỉ số men gan và hạn chế nguy cơ tổn thương gan. Đồng thời, người bệnh cũng nên hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý và tập luyện thể dục thường xuyên để bảo vệ gan lâu dài.

Cách hạ men gan tự nhiên hiệu quả

Ngoài chế độ ăn uống hợp lý, người bị men gan cao nên duy trì lối sống lành mạnh như tập thể dục ít nhất 3-4 buổi mỗi tuần, không hút thuốc, hạn chế hoặc bỏ rượu bia, đồng thời ưu tiên các món hấp, luộc thay cho đồ chiên rán nhiều dầu mỡ để giảm gánh nặng cho gan.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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