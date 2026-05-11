15 ngày vượt 3 cửa tử và hành trình hồi sinh của mẹ con sản phụ tam thai

6h45 sáng, phòng mổ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương vẫn căng như dây đàn khi chị N. sinh non tam thai ở tuần 30. Ba em bé lần lượt chào đời với cân nặng 1,4 kg, 1,4 kg và 1,2 kg nhưng không cất tiếng khóc đầu tiên.

Tại Trung tâm Sơ sinh, ba em bé cũng bước vào cuộc chiến giành sự sống của riêng mình.

Trong lúc người mẹ trẻ còn chưa kịp nhìn mặt con, các bác sĩ phát hiện tình huống nguy hiểm khác đang diễn ra trong ổ bụng. Cơn sốt kéo dài cùng những cơn đau âm ỉ trước đó không chỉ là dấu hiệu dọa sinh non mà còn xuất phát từ viêm ruột thừa cấp đang tiến triển nặng.

Ngay trên bàn mổ lấy thai, một cuộc hội chẩn liên viện khẩn cấp được kích hoạt. Êkíp ngoại khoa phối hợp cùng bác sĩ sản khoa phẫu thuật xử trí viêm ruột thừa ngay sau khi bắt con.

Khi tỉnh lại sau gây mê, chị N. gần như chưa hiểu bản thân vừa trải qua điều gì. Giữa cơn rét run sau mổ, chị nghe bác sĩ nói: “Nếu các con không ra sớm, chậm thêm một hai ngày nữa có thể nguy hiểm đến tính mạng”.

Câu nói ấy khiến người mẹ lặng đi. Chị nhận ra không chỉ mình đang chiến đấu để giữ con mà chính ba đứa trẻ cũng kéo mẹ thoát khỏi lằn ranh sinh tử.

Điều chị lo lắng nhất lúc ấy vẫn là các con. Không nghe tiếng khóc của con sau sinh, chị liên tục hỏi bác sĩ tình trạng ba bé. Chỉ khi biết trẻ đã được chuyển tới Trung tâm Sơ sinh để chăm sóc đặc biệt, người mẹ mới bật khóc rồi thiếp đi vì kiệt sức.

Sau ca đại phẫu, chị N. tiếp tục điều trị tại khoa Sản nhiễm khuẩn. Những ngày sau đó là chuỗi sốt cao kéo dài, có đêm chị rét run liên tục. Sau gần một tuần điều trị tích cực, tình trạng nhiễm trùng mới dần được kiểm soát.

Ngày xuất viện, chị không về quê mà thuê trọ gần bệnh viện để tiện hút sữa gửi vào cho các con đang nằm lồng kính. Nhưng chỉ hai ngày sau, người mẹ trẻ tiếp tục đối diện thêm một biến cố khác.

Cơn đau bụng dữ dội xuất hiện vào ngày 13/3 chị phải quay lại cấp cứu. Qua siêu âm và thăm khám, bác sĩ xác định chị bị xoắn buồng trứng và vòi trứng - biến chứng hiếm nhưng nguy hiểm có thể xảy ra sau sinh, cần phẫu thuật khẩn để tránh hoại tử.

Nghe tin phải mổ lần nữa khi cơ thể còn đầy vết thương chưa kịp hồi phục, chị hoảng loạn. Các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cấp cứu nhằm giảm tối đa tổn thương và bảo tồn buồng trứng cho người bệnh. Ca mổ thành công, chị tiếp tục vượt qua một cửa tử khác chỉ trong chưa đầy nửa tháng.

Sau 5 ngày điều trị, người mẹ trẻ lại trở về căn phòng trọ nhỏ gần viện, bắt đầu chuỗi ngày hút sữa, gửi sữa và chờ được đón con về nhà.

Trong khi đó, tại Trung tâm Sơ sinh, ba em bé cũng bước vào cuộc chiến giành sự sống. Sinh non ở tuần 30, cả ba bé đều đối mặt với suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh và nhiều biến chứng nguy hiểm. Bé đầu bị nhiễm khuẩn và xuất huyết não độ I, phải hỗ trợ thở CPAP. Bé thứ hai phục hồi tốt hơn sau hơn một tháng chăm sóc đặc biệt. Bé út là trường hợp nặng nhất khi suy hô hấp kéo dài, thường xuyên tím tái và phải thở oxy liên tục.

Suốt hơn hai tháng, người mẹ đều đặn gửi từng túi sữa vào viện cho các con. Đó không chỉ là nguồn dinh dưỡng mà còn là sợi dây kết nối duy nhất giữa bốn mẹ con trong những ngày chưa thể gặp nhau.

Sau nhiều tuần điều trị, kỳ tích dần xuất hiện. Ngày 24/4, hai bé đầu tiên được xuất viện với cân nặng gần 2,7 kg. Đến ngày 4/5, em út - người từng nguy kịch nhất - cũng đủ điều kiện về nhà.

Ngày ba con nằm gọn trong vòng tay mẹ, những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể chị N. dường như không còn là nỗi đau mà trở thành dấu tích của hành trình sinh tử vừa đi qua.