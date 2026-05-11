中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

15 ngày vượt 3 cửa tử và hành trình hồi sinh của mẹ con sản phụ tam thai

Thứ Hai, 08:56, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người mẹ vừa sinh tam thai đã liên tiếp trải qua mổ lấy thai, viêm ruột thừa cấp và xoắn phần phụ trong chưa đầy nửa tháng để giành sự sống.

6h45 sáng, phòng mổ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương vẫn căng như dây đàn khi chị N. sinh non tam thai ở tuần 30. Ba em bé lần lượt chào đời với cân nặng 1,4 kg, 1,4 kg và 1,2 kg nhưng không cất tiếng khóc đầu tiên.

15 ngay vuot 3 cua tu va hanh trinh hoi sinh cua me con san phu tam thai hinh anh 1
Tại Trung tâm Sơ sinh, ba em bé cũng bước vào cuộc chiến giành sự sống của riêng mình.

Trong lúc người mẹ trẻ còn chưa kịp nhìn mặt con, các bác sĩ phát hiện tình huống nguy hiểm khác đang diễn ra trong ổ bụng. Cơn sốt kéo dài cùng những cơn đau âm ỉ trước đó không chỉ là dấu hiệu dọa sinh non mà còn xuất phát từ viêm ruột thừa cấp đang tiến triển nặng.

Ngay trên bàn mổ lấy thai, một cuộc hội chẩn liên viện khẩn cấp được kích hoạt. Êkíp ngoại khoa phối hợp cùng bác sĩ sản khoa phẫu thuật xử trí viêm ruột thừa ngay sau khi bắt con.

Khi tỉnh lại sau gây mê, chị N. gần như chưa hiểu bản thân vừa trải qua điều gì. Giữa cơn rét run sau mổ, chị nghe bác sĩ nói: “Nếu các con không ra sớm, chậm thêm một hai ngày nữa có thể nguy hiểm đến tính mạng”.

Câu nói ấy khiến người mẹ lặng đi. Chị nhận ra không chỉ mình đang chiến đấu để giữ con mà chính ba đứa trẻ cũng kéo mẹ thoát khỏi lằn ranh sinh tử.

Điều chị lo lắng nhất lúc ấy vẫn là các con. Không nghe tiếng khóc của con sau sinh, chị liên tục hỏi bác sĩ tình trạng ba bé. Chỉ khi biết trẻ đã được chuyển tới Trung tâm Sơ sinh để chăm sóc đặc biệt, người mẹ mới bật khóc rồi thiếp đi vì kiệt sức.

Sau ca đại phẫu, chị N. tiếp tục điều trị tại khoa Sản nhiễm khuẩn. Những ngày sau đó là chuỗi sốt cao kéo dài, có đêm chị rét run liên tục. Sau gần một tuần điều trị tích cực, tình trạng nhiễm trùng mới dần được kiểm soát.

Ngày xuất viện, chị không về quê mà thuê trọ gần bệnh viện để tiện hút sữa gửi vào cho các con đang nằm lồng kính. Nhưng chỉ hai ngày sau, người mẹ trẻ tiếp tục đối diện thêm một biến cố khác.

Cơn đau bụng dữ dội xuất hiện vào ngày 13/3 chị phải quay lại cấp cứu. Qua siêu âm và thăm khám, bác sĩ xác định chị bị xoắn buồng trứng và vòi trứng - biến chứng hiếm nhưng nguy hiểm có thể xảy ra sau sinh, cần phẫu thuật khẩn để tránh hoại tử.

Nghe tin phải mổ lần nữa khi cơ thể còn đầy vết thương chưa kịp hồi phục, chị hoảng loạn. Các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cấp cứu nhằm giảm tối đa tổn thương và bảo tồn buồng trứng cho người bệnh. Ca mổ thành công, chị tiếp tục vượt qua một cửa tử khác chỉ trong chưa đầy nửa tháng.

Sau 5 ngày điều trị, người mẹ trẻ lại trở về căn phòng trọ nhỏ gần viện, bắt đầu chuỗi ngày hút sữa, gửi sữa và chờ được đón con về nhà.

Trong khi đó, tại Trung tâm Sơ sinh, ba em bé cũng bước vào cuộc chiến giành sự sống. Sinh non ở tuần 30, cả ba bé đều đối mặt với suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh và nhiều biến chứng nguy hiểm. Bé đầu bị nhiễm khuẩn và xuất huyết não độ I, phải hỗ trợ thở CPAP. Bé thứ hai phục hồi tốt hơn sau hơn một tháng chăm sóc đặc biệt. Bé út là trường hợp nặng nhất khi suy hô hấp kéo dài, thường xuyên tím tái và phải thở oxy liên tục.

Suốt hơn hai tháng, người mẹ đều đặn gửi từng túi sữa vào viện cho các con. Đó không chỉ là nguồn dinh dưỡng mà còn là sợi dây kết nối duy nhất giữa bốn mẹ con trong những ngày chưa thể gặp nhau.

Sau nhiều tuần điều trị, kỳ tích dần xuất hiện. Ngày 24/4, hai bé đầu tiên được xuất viện với cân nặng gần 2,7 kg. Đến ngày 4/5, em út - người từng nguy kịch nhất - cũng đủ điều kiện về nhà.

Ngày ba con nằm gọn trong vòng tay mẹ, những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể chị N. dường như không còn là nỗi đau mà trở thành dấu tích của hành trình sinh tử vừa đi qua.

Như Loan/VTC News
Tag: tam thai cứu sống tam thai mẹ sinh tam thai tam thai sinh non sinh non tuần 30
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bé trai sinh non trên tàu khách
Bé trai sinh non trên tàu khách

VOV.VN - Sản phụ mang thai ở tuần thứ 34 chuyển dạ trên tàu khách SE4 cần sự hỗ trợ y tế khẩn cấp đã được tổ tàu cùng 2 hành khách đều là nữ hộ sinh công tác tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp sức giúp “vượt cạn” thành công.

Bé trai sinh non trên tàu khách

Bé trai sinh non trên tàu khách

VOV.VN - Sản phụ mang thai ở tuần thứ 34 chuyển dạ trên tàu khách SE4 cần sự hỗ trợ y tế khẩn cấp đã được tổ tàu cùng 2 hành khách đều là nữ hộ sinh công tác tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp sức giúp “vượt cạn” thành công.

Lồng ấp - giữ sự sống cho trẻ sinh non
Lồng ấp - giữ sự sống cho trẻ sinh non

VOV.VN - Trẻ sinh non và nhẹ cân có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, dễ bị vi khuẩn tấn công ngay từ những ngày đầu đời. Vì vậy, nuôi dưỡng trẻ trong lồng ấp tuân thủ quy trình y khoa chặt chẽ, nghiêm ngặt, là giải pháp then chốt nhằm nâng cao tỷ lệ sống cho trẻ sơ sinh nguy cơ cao.

Lồng ấp - giữ sự sống cho trẻ sinh non

Lồng ấp - giữ sự sống cho trẻ sinh non

VOV.VN - Trẻ sinh non và nhẹ cân có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, dễ bị vi khuẩn tấn công ngay từ những ngày đầu đời. Vì vậy, nuôi dưỡng trẻ trong lồng ấp tuân thủ quy trình y khoa chặt chẽ, nghiêm ngặt, là giải pháp then chốt nhằm nâng cao tỷ lệ sống cho trẻ sơ sinh nguy cơ cao.

Gần 40 ngày hồi sinh sự sống bé trai sinh non chỉ nặng hơn 1kg tại Vinmec Phú Quốc
Gần 40 ngày hồi sinh sự sống bé trai sinh non chỉ nặng hơn 1kg tại Vinmec Phú Quốc

VOV.VN - “Bé trai chào đời ở tuần thứ 29, chỉ nặng 1,6 kg, bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn, mắc hội chứng màng não đã trở về khỏe mạnh trong vòng tay mẹ sau gần 40 ngày”, ThS.BS Nguyễn Nam Phong, Trưởng khoa Nhi Sơ sinh, Bệnh viện Vinmec Phú Quốc, cho biết.

Gần 40 ngày hồi sinh sự sống bé trai sinh non chỉ nặng hơn 1kg tại Vinmec Phú Quốc

Gần 40 ngày hồi sinh sự sống bé trai sinh non chỉ nặng hơn 1kg tại Vinmec Phú Quốc

VOV.VN - “Bé trai chào đời ở tuần thứ 29, chỉ nặng 1,6 kg, bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn, mắc hội chứng màng não đã trở về khỏe mạnh trong vòng tay mẹ sau gần 40 ngày”, ThS.BS Nguyễn Nam Phong, Trưởng khoa Nhi Sơ sinh, Bệnh viện Vinmec Phú Quốc, cho biết.

Nước mắt người mẹ nhớ lại giây phút sinh non ở tuần 33
Nước mắt người mẹ nhớ lại giây phút sinh non ở tuần 33

VOV.VN - Nhắc lại giây phút sinh non ở tuần 33, chị Hào không giấu nổi xúc động. Hình ảnh con bé xíu nằm trong lồng ấp, hơi thở yếu ớt, khiến chị hiểu rằng điều kỳ diệu mang tên “làm mẹ” đôi khi được đánh đổi bằng cả nước mắt và nỗi sợ hãi tột cùng.

Nước mắt người mẹ nhớ lại giây phút sinh non ở tuần 33

Nước mắt người mẹ nhớ lại giây phút sinh non ở tuần 33

VOV.VN - Nhắc lại giây phút sinh non ở tuần 33, chị Hào không giấu nổi xúc động. Hình ảnh con bé xíu nằm trong lồng ấp, hơi thở yếu ớt, khiến chị hiểu rằng điều kỳ diệu mang tên “làm mẹ” đôi khi được đánh đổi bằng cả nước mắt và nỗi sợ hãi tột cùng.

Nơi những em bé sinh non được chở che bởi vòng tay của hai người mẹ
Nơi những em bé sinh non được chở che bởi vòng tay của hai người mẹ

VOV.VN - Ở Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, mỗi tiếng khóc yếu ớt của trẻ sinh non là một nhịp tim khiến các y bác sĩ thêm vững tin vào nghề. Cùng với mẹ ruột, họ trở thành “người mẹ thứ hai”, ngày đêm chăm sóc, nuôi dưỡng những sinh linh nhỏ bé vượt qua ranh giới sinh tử.

Nơi những em bé sinh non được chở che bởi vòng tay của hai người mẹ

Nơi những em bé sinh non được chở che bởi vòng tay của hai người mẹ

VOV.VN - Ở Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, mỗi tiếng khóc yếu ớt của trẻ sinh non là một nhịp tim khiến các y bác sĩ thêm vững tin vào nghề. Cùng với mẹ ruột, họ trở thành “người mẹ thứ hai”, ngày đêm chăm sóc, nuôi dưỡng những sinh linh nhỏ bé vượt qua ranh giới sinh tử.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe