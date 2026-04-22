中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

2 dấu hiệu khi ho cảnh báo ung thư phổi dễ bị bỏ qua

Thứ Tư, 09:05, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nếu ho đi kèm những dấu hiệu bất thường dưới đây, người bệnh cần đi khám sớm để loại trừ nguy cơ ung thư phổi.

Khi ung thư phổi hình thành, các tế bào ung thư sẽ liên tục phân chia và hình thành các khối u. Tuy nhiên, kết cấu mạch máu của các khối u này tương đối mỏng manh và có thể dễ dàng bị vỡ khi chúng ta ho và gây chảy máu.

Trước khi ho ra máu, bệnh nhân sẽ cảm thấy khó chịu, khó thở, nóng lan ra sau xương ức, nặng nề như có gì đè ép lên ngực. Ngoài ra, người bệnh cũng cảm thấy khó chịu trong ngực; miệng, họng có vị tanh.

2 dấu hiệu khi ho cảnh báo ung thư phổi dễ bị bỏ qua (Ảnh minh họa)

Khó thở khi ho, ho kéo dài

Theo các bác sĩ chuyên khoa, khoảng 70% các trường hợp mắc ung thư phổi sẽ có triệu chứng ho dai dẳng. Nguyên nhân, trong quá trình ung thư phổi phát triển không chỉ kích thích các đường dẫn khí lớn mà còn gây ra những thay đổi trong bài tiết chất nhầy, từ đó gây viêm phổi tắc nghẽn, xẹp phổi... gây ho.

Ở giai đoạn đầu của bệnh ung thư phổi, người bệnh thường có biểu hiện ho giống như mắc dị vật, biểu hiện điển hình là ho khan, khó chịu, ngay cả khi uống thuốc ho nhưng không có hiệu quả.

Đối với những bệnh nhân nghiện thuốc lá hoặc bị viêm phế quản mãn tính, nếu cơn ho dai dẳng đột ngột xuất hiện, mức độ ngày càng nghiêm trọng, tần suất ngày càng lớn thì nên cảnh giác cao độ.

Biến chứng nguy hiểm khi phát hiện muộn

Việc phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn muộn khiến quá trình điều trị trở nên khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, người bệnh còn phải đối mặt với hàng loạt biến chứng nặng nề:

Di căn xa: Tế bào ung thư có thể lan đến não, xương, gan hoặc tuyến thượng thận. Khi di căn não, người bệnh có thể đau đầu dữ dội, co giật; di căn xương gây đau nhức, gãy xương bệnh lý.

Suy hô hấp: Khối u phát triển lớn gây tắc nghẽn đường thở, làm giảm khả năng trao đổi oxy, dẫn đến khó thở nặng, thậm chí phải thở máy.

Tràn dịch màng phổi: Dịch tích tụ trong khoang màng phổi khiến phổi bị chèn ép, làm người bệnh đau ngực, khó thở tăng dần.

Xẹp phổi, viêm phổi tái phát: Do đường thở bị bít tắc, không khí không thể lưu thông bình thường, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Suy kiệt toàn thân: Người bệnh sụt cân nhanh, mệt mỏi kéo dài, giảm khả năng đáp ứng điều trị. Đáng lo ngại, ở giai đoạn muộn, mục tiêu điều trị thường chỉ còn là kéo dài thời gian sống và giảm triệu chứng, thay vì chữa khỏi hoàn toàn.

Khi nào cần đi khám?

BCK II Nguyễn Thị Bích Ngọc (BV Phổi Trung ương) khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với các cơn ho kéo dài quá 2 - 3 tuần, đặc biệt khi kèm theo các dấu hiệu như ho ra máu, đau ngực, khó thở, sụt cân không rõ nguyên nhân.

Việc khám sớm, chụp X-quang hoặc CT phổi có thể giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu - thời điểm “vàng” để điều trị hiệu quả, tăng cơ hội sống cho người bệnh.

Việt Linh/VTC News
Tag: cảnh báo ung thư ung thư phổi dấu hiệu ung thư loại trừ nguy cơ ung thư phổi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cảnh báo ung thư đầu cổ ngày càng phổ biến và nguy hiểm
VOV.VN - Với số ca mắc ngày càng gia tăng, ung thư đầu cổ đang ngày càng phổ biến và nguy hiểm. Song điều đáng mừng là hiện nay, nhiều tiến bộ mới trong xạ trị đã được áp dụng nhằm mang lại hiệu quả điều trị, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh ung thư đầu cổ.

Cảnh báo: Uống trà và cà phê kiểu này có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư
VOV.VN - Một nghiên cứu trên tại Anh mới đây cho thấy một số thói quen uống trà và cà phê có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư cao hơn rất nhiều.

Dấu hiệu thầm lặng cảnh báo ung thư thận
VOV.VN - Ung thư thận tiến triển âm thầm, triệu chứng mơ hồ như tiểu máu, đau lưng khiến người bệnh dễ chủ quan và bỏ lỡ thời điểm vàng để điều trị.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe