3 cách chăm sóc da khi trời nóng để da khỏe hơn mỗi ngày

Thứ Tư, 09:16, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời tiết nắng nóng khiến da dễ đổ dầu, bít tắc lỗ chân lông và phát sinh mụn do tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn. Vì vậy, việc điều chỉnh thói quen chăm sóc da là cần thiết để giữ da cân bằng và khỏe hơn. Dưới đây là 3 cách đơn giản giúp làn da thích nghi tốt với mùa nắng nóng.

Tối giản quy trình chăm da buổi sáng để tránh bí da trong ngày

Buổi sáng, da phải đối mặt với nắng nóng và môi trường bên ngoài trong nhiều giờ, nên nếu dùng quá nhiều lớp sản phẩm dễ gây bí bách, nặng da và làm lớp trang điểm kém bền. Vì vậy, việc tối giản các bước chăm sóc giúp giảm áp lực cho da, chỉ giữ lại các bước cần thiết như làm sạch nhẹ, cấp ẩm cơ bản và chống nắng. Nên hạn chế dùng nhiều serum hoặc sản phẩm kết cấu dày nếu không cần thiết để giữ da thông thoáng. Đây không phải chăm sóc qua loa mà là cách điều chỉnh hợp lý để da “dễ thở” và cân bằng tốt hơn trong thời tiết nóng.

3 cach cham soc da khi troi nong de da khoe hon moi ngay hinh anh 1
Việc điều chỉnh thói quen chăm sóc da là cần thiết để giữ da cân bằng và khỏe hơn

Điều chỉnh kết cấu sản phẩm, không cắt bỏ bước dưỡng

Khi trời nóng, nhiều người có xu hướng bỏ qua bước dưỡng ẩm vì sợ bí da, nhưng đây không phải là lựa chọn đúng. Da vẫn cần độ ẩm để duy trì hàng rào bảo vệ và giữ sự cân bằng tự nhiên. Việc loại bỏ hoàn toàn dưỡng ẩm có thể khiến da mất nước và phản ứng bằng cách tiết dầu nhiều hơn.

Vấn đề thường nằm ở kết cấu sản phẩm quá dày, không phù hợp thời tiết nóng khiến da nặng mặt, khó hấp thụ và dễ bí bách. Thay vì loại bỏ hoàn toàn, nên chuyển sang các sản phẩm mỏng nhẹ hơn như gel hoặc lotion để vẫn đảm bảo hiệu quả dưỡng da. Đồng thời, giảm bớt các lớp dưỡng không cần thiết và ưu tiên sản phẩm thấm nhanh, không gây dính để giúp da thông thoáng suốt cả ngày.

Điều chỉnh tần suất và cách làm sạch theo loại da

Làm sạch da là bước quan trọng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng khi dầu và mồ hôi tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, rửa mặt quá nhiều lần không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả tích cực. Nếu làm sạch quá mức, da có thể bị mất lớp dầu tự nhiên và trở nên nhạy cảm hơn.

Với da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu, việc rửa mặt hai lần mỗi ngày là đủ để kiểm soát lượng dầu. Bạn có thể chọn sữa rửa mặt dạng gel hoặc tạo bọt nhẹ để tăng hiệu quả làm sạch mà không gây khô da. Trong ngày, thay vì rửa mặt nhiều lần, nên dùng giấy thấm dầu để giữ da khô thoáng.

Đối với da khô hoặc hỗn hợp thiên khô, việc giữ tần suất rửa mặt hai lần mỗi ngày là hợp lý. Tuy nhiên, cần ưu tiên sản phẩm dịu nhẹ để tránh cảm giác căng rít sau khi rửa. Nếu da không đổ nhiều dầu, bạn có thể làm sạch nhẹ vào buổi sáng để hạn chế mất độ ẩm.

Da nhạy cảm cần được chăm sóc cẩn thận hơn trong mùa nóng. Tùy tình trạng, bạn có thể rửa mặt một hoặc hai lần mỗi ngày mà không cần ép buộc theo quy tắc cứng nhắc. Quan trọng là tránh các sản phẩm làm sạch mạnh hoặc chứa thành phần dễ gây kích ứng để bảo vệ làn da ổn định.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Chăm sóc da buổi tối đúng cách - Làn da thay đổi chỉ sau vài tuần

VOV.VN - Chăm sóc da là quy trình sử dụng các sản phẩm phù hợp nhằm làm sạch, nuôi dưỡng và bảo vệ làn da mỗi ngày. Nếu ban ngày da phải chống chọi với ánh nắng, bụi bẩn và ô nhiễm, thì ban đêm là “thời điểm vàng” để da phục hồi và tái tạo. Vì vậy, quy trình chăm sóc da buổi tối đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

VOV.VN - Chăm sóc da là quy trình sử dụng các sản phẩm phù hợp nhằm làm sạch, nuôi dưỡng và bảo vệ làn da mỗi ngày. Nếu ban ngày da phải chống chọi với ánh nắng, bụi bẩn và ô nhiễm, thì ban đêm là “thời điểm vàng” để da phục hồi và tái tạo. Vì vậy, quy trình chăm sóc da buổi tối đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Bí quyết chăm sóc da và tóc khỏe đẹp trong mùa đông

VOV.VN - Khi thời tiết chuyển lạnh, độ ẩm trong không khí giảm mạnh, không chỉ các bệnh lý hô hấp gia tăng mà làn da và mái tóc cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt. Da trở nên khô ráp, nứt nẻ, còn tóc thì xơ rối, gãy rụng nhiều hơn. Vậy làm thế nào để giữ cho da và tóc luôn mềm mượt, khỏe mạnh trong mùa đông?

VOV.VN - Khi thời tiết chuyển lạnh, độ ẩm trong không khí giảm mạnh, không chỉ các bệnh lý hô hấp gia tăng mà làn da và mái tóc cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt. Da trở nên khô ráp, nứt nẻ, còn tóc thì xơ rối, gãy rụng nhiều hơn. Vậy làm thế nào để giữ cho da và tóc luôn mềm mượt, khỏe mạnh trong mùa đông?

Bí quyết chăm sóc da an toàn từ sữa chua

VOV.VN - Nhiều chị em thường tìm đến mỹ phẩm để chăm sóc làn da, nhưng không ít trường hợp gặp phải tình trạng kích ứng, mẩn đỏ. Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến khích sử dụng những nguyên liệu tự nhiên, lành tính, ít gây dị ứng. Trong số đó, sữa chua được đánh giá là “thần dược” chăm sóc da an toàn và hiệu quả.

VOV.VN - Nhiều chị em thường tìm đến mỹ phẩm để chăm sóc làn da, nhưng không ít trường hợp gặp phải tình trạng kích ứng, mẩn đỏ. Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến khích sử dụng những nguyên liệu tự nhiên, lành tính, ít gây dị ứng. Trong số đó, sữa chua được đánh giá là “thần dược” chăm sóc da an toàn và hiệu quả.

