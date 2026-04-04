中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

3 nhóm người không nên ăn nhiều lá tía tô

Thứ Bảy, 08:26, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lá tía tô không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng.

Tía tô - “kho dưỡng chất” từ thiên nhiên

Các nghiên cứu hiện đại cho thấy lá tía tô chứa nhiều hợp chất có lợi như axit α-linolenic, axit linoleic, vitamin E cùng các vi chất quan trọng. Những thành phần này góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch, chống viêm và bảo vệ cơ thể trước nhiều tác nhân gây hại. Trong y học cổ truyền, tía tô còn được dùng phổ biến để giải cảm, giảm ho và hỗ trợ tiêu hóa.

Lá tía tô có nhiều lợi ích cho sức khỏe

Những lợi ích nổi bật của lá tía tô

Hỗ trợ giảm dị ứng, tốt cho đường hô hấp

Nhờ chứa flavonoid và axit rosmarinic, lá tía tô có khả năng giảm phản ứng viêm và hỗ trợ làm dịu các triệu chứng dị ứng. Ngoài ra, mùi thơm đặc trưng từ tinh dầu còn giúp thư giãn và giảm cảm giác buồn nôn.

Góp phần bảo vệ trí não

Một số hoạt chất trong tía tô có khả năng hạn chế sự tích tụ của các protein có hại trong não - yếu tố liên quan đến suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi. Đồng thời, loại lá này cũng được cho là có tác dụng hỗ trợ tinh thần.

Kháng khuẩn, tăng cường đề kháng

Tía tô sở hữu đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại một số loại vi khuẩn và virus. Đây cũng là lý do loại lá này thường xuất hiện trong các món ăn giải cảm.

Kích thích tiêu hóa, ăn ngon miệng hơn

Hương thơm của tía tô giúp kích thích vị giác, thúc đẩy tiết dịch tiêu hóa, từ đó cải thiện cảm giác thèm ăn. Vì vậy, tía tô thường được kết hợp trong nhiều món ăn dân dã để tăng hương vị.

3 nhóm người nên hạn chế ăn lá tía tô

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng lá tía tô không đúng cách vẫn có thể gây tác dụng ngược. Vì vậy, những nhóm người dưới đây nên hạn chế ăn loại rau này.

Người có cơ địa “nóng trong”

Tía tô có tính ấm, do đó những người thường xuyên bị nhiệt miệng, nổi mụn, táo bón hoặc mẩn ngứa nên hạn chế sử dụng để tránh làm tình trạng nặng hơn.

Người bị dị ứng với lá tía tô

Người có cơ địa nhạy cảm cũng cần thận trọng khi sử dụng lá tía tô, bởi vẫn có những trường hợp bị dị ứng nhưng không nhận ra ngay. Vì vậy, nên theo dõi phản ứng của cơ thể khi dùng lần đầu. Đồng thời, cần lựa chọn nguồn tía tô sạch, không tồn dư hóa chất để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Người có bệnh dạ dày

Tía tô có thể kích thích tiết dịch dạ dày. Vì vậy, những người bị viêm loét dạ dày hoặc tá tràng nên cân nhắc trước khi sử dụng, đặc biệt là dưới dạng nước uống đậm đặc.

Tía tô sẽ phát huy tốt lợi ích khi được sử dụng với liều lượng hợp lý và phù hợp với thể trạng từng người. Việc kết hợp đa dạng thực phẩm và duy trì chế độ ăn cân bằng vẫn là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

 

Thu Hiền/VTC News
Nguồn: Sohu & EDH
Tag: lá tía tô uống nước tía tô 3 nhóm người không nên ăn nhiều lá tía tô gia vị lợi ích sức khỏe
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bài thuốc từ lá tía tô nấu với gừng ai cũng cần biết
VOV.VN - Lá tía tô chứa tinh dầu, chất chống oxy hóa và hoạt chất kháng khuẩn, được Đông y dùng để giải cảm, hỗ trợ tiêu hóa, giảm ho và cải thiện chuyển hóa.

Xông hơi mặt bằng lá tía tô: Lợi ích bất ngờ cho da và sức khỏe
VOV.VN - Xông hơi mặt là một bước chăm sóc da quan trọng, giúp làm sạch sâu và tăng hiệu quả dưỡng da. Trong đó, xông mặt bằng lá tía tô đang trở thành phương pháp được nhiều chị em ưa chuộng nhờ nguyên liệu tự nhiên và công dụng đa dạng.

Lá tía tô: "Siêu thực phẩm" tự nhiên mang lại lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp
VOV.VN - Lá tía tô là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt, không chỉ tăng hương vị món ăn mà còn được xem là dược liệu quý. Nghiên cứu hiện đại cho thấy, loại lá này mang lại nhiều lợi ích cho hệ hô hấp, tim mạch, tiêu hóa và làn da.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe