3 nhóm người không nên ăn nhiều lá tía tô

Tía tô - “kho dưỡng chất” từ thiên nhiên

Các nghiên cứu hiện đại cho thấy lá tía tô chứa nhiều hợp chất có lợi như axit α-linolenic, axit linoleic, vitamin E cùng các vi chất quan trọng. Những thành phần này góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch, chống viêm và bảo vệ cơ thể trước nhiều tác nhân gây hại. Trong y học cổ truyền, tía tô còn được dùng phổ biến để giải cảm, giảm ho và hỗ trợ tiêu hóa.

Lá tía tô có nhiều lợi ích cho sức khỏe

Những lợi ích nổi bật của lá tía tô

Hỗ trợ giảm dị ứng, tốt cho đường hô hấp

Nhờ chứa flavonoid và axit rosmarinic, lá tía tô có khả năng giảm phản ứng viêm và hỗ trợ làm dịu các triệu chứng dị ứng. Ngoài ra, mùi thơm đặc trưng từ tinh dầu còn giúp thư giãn và giảm cảm giác buồn nôn.

Góp phần bảo vệ trí não

Một số hoạt chất trong tía tô có khả năng hạn chế sự tích tụ của các protein có hại trong não - yếu tố liên quan đến suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi. Đồng thời, loại lá này cũng được cho là có tác dụng hỗ trợ tinh thần.

Kháng khuẩn, tăng cường đề kháng

Tía tô sở hữu đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại một số loại vi khuẩn và virus. Đây cũng là lý do loại lá này thường xuất hiện trong các món ăn giải cảm.

Kích thích tiêu hóa, ăn ngon miệng hơn

Hương thơm của tía tô giúp kích thích vị giác, thúc đẩy tiết dịch tiêu hóa, từ đó cải thiện cảm giác thèm ăn. Vì vậy, tía tô thường được kết hợp trong nhiều món ăn dân dã để tăng hương vị.

3 nhóm người nên hạn chế ăn lá tía tô

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng lá tía tô không đúng cách vẫn có thể gây tác dụng ngược. Vì vậy, những nhóm người dưới đây nên hạn chế ăn loại rau này.

Người có cơ địa “nóng trong”

Tía tô có tính ấm, do đó những người thường xuyên bị nhiệt miệng, nổi mụn, táo bón hoặc mẩn ngứa nên hạn chế sử dụng để tránh làm tình trạng nặng hơn.

Người bị dị ứng với lá tía tô

Người có cơ địa nhạy cảm cũng cần thận trọng khi sử dụng lá tía tô, bởi vẫn có những trường hợp bị dị ứng nhưng không nhận ra ngay. Vì vậy, nên theo dõi phản ứng của cơ thể khi dùng lần đầu. Đồng thời, cần lựa chọn nguồn tía tô sạch, không tồn dư hóa chất để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Người có bệnh dạ dày

Tía tô có thể kích thích tiết dịch dạ dày. Vì vậy, những người bị viêm loét dạ dày hoặc tá tràng nên cân nhắc trước khi sử dụng, đặc biệt là dưới dạng nước uống đậm đặc.

Tía tô sẽ phát huy tốt lợi ích khi được sử dụng với liều lượng hợp lý và phù hợp với thể trạng từng người. Việc kết hợp đa dạng thực phẩm và duy trì chế độ ăn cân bằng vẫn là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.