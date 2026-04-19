5 cách đơn giản giúp giảm quầng thâm mắt ngay tại nhà

Cách giảm quầng thâm mắt an toàn và hiệu quả tại nhà

Quầng thâm mắt thường xuất hiện do da dưới mắt mỏng, dễ lộ mạch máu, đồng thời dễ tăng sắc tố melanin hoặc phù nề khi cơ thể mệt mỏi. Dưới đây là 5 cách đơn giản có thể áp dụng tại nhà để cải thiện tình trạng này.

Ngủ đúng giờ, đủ giấc

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi làn da, đặc biệt là vùng da quanh mắt. Để hạn chế quầng thâm, nên: Ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm, hạn chế thức khuya kéo dài; Nếu phải làm việc ban đêm, cố gắng duy trì lịch ngủ ổn định để tránh rối loạn đồng hồ sinh học.

Chườm lạnh giúp giảm sưng và thâm

Chườm lạnh giúp co mạch, giảm sưng và cải thiện quầng thâm tạm thời. Có thể dùng đá bọc khăn hoặc thìa inox làm lạnh, áp nhẹ dưới mắt 3-5 phút mỗi ngày. Cách này phù hợp khi quầng thâm kèm bọng mắt do thiếu ngủ, mệt mỏi.

Massage nhẹ nhàng vùng mắt

Massage nhẹ vùng mắt giúp tăng tuần hoàn máu và giảm ứ trệ. Dùng ngón áp út vỗ nhẹ từ khóe mắt trong ra ngoài trong 1-2 phút mỗi ngày, có thể kết hợp khi thoa kem dưỡng. Thao tác nhẹ để tránh kéo giãn vùng da mỏng quanh mắt.

Dưỡng ẩm vùng mắt đều đặn

Da quanh mắt thiếu ẩm dễ xỉn màu và làm quầng thâm rõ hơn. Nên dùng kem dưỡng chứa hyaluronic acid, glycerin để cấp ẩm; caffeine giảm sưng; vitamin C hoặc niacinamide hỗ trợ làm sáng da. Khi thoa, lấy lượng nhỏ, tán nhẹ quanh hốc mắt và tránh bôi sát mí để hạn chế kích ứng.

Chống nắng cho vùng da quanh mắt

Tia UV có thể kích thích tăng sắc tố, khiến quầng thâm đậm màu hơn và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Vì vậy cần:

Thoa kem chống nắng phù hợp cho da mặt, ưu tiên loại dịu nhẹ; Kết hợp đeo kính râm và đội mũ rộng vành khi ra ngoài trời nắng; Việc bảo vệ da khỏi ánh nắng giúp hạn chế tình trạng sạm màu quanh mắt.

Nguyên nhân gây quầng thâm mắt bạn cần biết

Quầng thâm mắt có thể do nhiều nguyên nhân như thiếu ngủ, căng thẳng khiến tuần hoàn máu kém; yếu tố di truyền; lão hóa làm da mỏng, lộ mạch máu; thiếu nước, dinh dưỡng kém; tác động của tia UV; dị ứng, viêm mũi mạn tính hoặc một số bệnh lý như thiếu máu, rối loạn nội tiết, gan thận. Xác định đúng nguyên nhân sẽ giúp cải thiện hiệu quả hơn.

Quầng thâm mắt có liên quan đến lão hóa da không?

Quầng thâm mắt thường gặp khi da lão hóa do collagen và elastin suy giảm, khiến vùng da dưới mắt mỏng, dễ lộ mạch máu và sẫm màu hơn. Tuy nhiên, tình trạng này cũng có thể xuất hiện ở người trẻ do di truyền, thiếu ngủ, stress, sinh hoạt không khoa học hoặc các vấn đề như dị ứng, viêm mũi, rối loạn nội tiết