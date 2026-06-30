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5 cách tẩy tế bào chết tại nhà giúp da sáng mịn mà không tốn kém

Thứ Ba, 11:14, 30/06/2026
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VOV.VN - Tẩy tế bào chết giúp làm sạch da, loại bỏ lớp sừng già và bã nhờn, từ đó giúp da mịn màng và hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Chị em có thể tận dụng những nguyên liệu tự nhiên sẵn có để tự làm hỗn hợp tẩy da chết đơn giản, an toàn và tiết kiệm ngay tại nhà.

Tẩy tế bào chết mang lại những lợi ích gì?

Tẩy tế bào chết đúng cách và duy trì đều đặn mang lại nhiều lợi ích cho làn da. Quá trình này giúp loại bỏ lớp tế bào sừng già cỗi, bụi bẩn và bã nhờn tích tụ, từ đó làm sạch sâu, giúp lỗ chân lông thông thoáng và hạn chế nguy cơ hình thành mụn. Đồng thời, việc loại bỏ lớp da cũ còn kích thích tái tạo tế bào mới, cải thiện tình trạng da xỉn màu, khô ráp, mang lại làn da sáng mịn và đều màu hơn.

Bên cạnh đó, làn da sau khi được làm sạch sẽ hấp thụ dưỡng chất từ các sản phẩm chăm sóc hiệu quả hơn, góp phần duy trì vẻ căng khỏe, tươi trẻ. Ngược lại, nếu không tẩy tế bào chết định kỳ, lớp sừng già cùng dầu thừa và bụi bẩn sẽ tích tụ trên bề mặt da, khiến lỗ chân lông bít tắc, da sần sùi, dễ nổi mụn và làm giảm hiệu quả của các bước dưỡng da.

5 cach tay te bao chet tai nha giup da sang min ma khong ton kem hinh anh 1
Tẩy tế bào chết đúng cách và duy trì đều đặn mang lại nhiều lợi ích cho làn da

5 cách tẩy tế bào chết tại nhà đơn giản

Muối biển kết hợp dầu ô liu

Muối biển có tác dụng làm sạch, hỗ trợ kháng khuẩn, trong khi dầu ô liu giúp cấp ẩm và nuôi dưỡng da. Chỉ cần trộn đều 50g muối biển với 50ml dầu ô liu, sau đó thoa lên vùng da cần tẩy tế bào chết, massage nhẹ theo chuyển động tròn trong 5-10 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện 1-2 lần mỗi tuần sẽ giúp làn da sạch khỏe, mềm mịn hơn.

Dâu tây và sữa tươi không đường

Dâu tây giàu vitamin C và chất chống oxy hóa kết hợp với sữa tươi không đường giúp làm sạch, cấp ẩm và nuôi dưỡng làn da mềm mịn. Chỉ cần xay nhuyễn 2 quả dâu tây với 100ml sữa tươi không đường, thoa đều hỗn hợp lên da, massage nhẹ khoảng 10 phút rồi rửa sạch bằng nước. Áp dụng thường xuyên sẽ giúp da mịn màng và tươi sáng hơn.

Chanh và đường

Hỗn hợp chanh và đường phù hợp với người có làn da dầu nhờ khả năng làm sạch, loại bỏ tế bào chết và hỗ trợ làm sáng da. Trộn nước cốt 1 quả chanh với 4 thìa cà phê đường, thoa lên vùng da đã làm sạch, massage nhẹ trong 5-10 phút rồi rửa lại bằng nước. Sau khi sử dụng, cần thoa kem chống nắng và che chắn cẩn thận vì chanh có thể khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng.

Sữa chua và bột yến mạch

Sữa chua không đường kết hợp với bột yến mạch giúp loại bỏ tế bào chết, làm sạch da và duy trì độ ẩm tự nhiên. Chỉ cần trộn 1 hộp sữa chua không đường với 2 thìa cà phê bột yến mạch, thoa lên da sau khi làm sạch, massage nhẹ khoảng 10 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

Nghệ và mật ong

Tinh bột nghệ kết hợp với mật ong giúp làm sạch da, hỗ trợ ngăn ngừa mụn và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Trộn đều 1 thìa cà phê tinh bột nghệ với 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất, thoa lên vùng da đã làm sạch, massage nhẹ khoảng 10 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

Những lưu ý khi tẩy tế bào chết tại nhà

Để tẩy tế bào chết an toàn và hiệu quả, chỉ nên thực hiện 1-2 lần mỗi tuần, lựa chọn sản phẩm hoặc nguyên liệu phù hợp với loại da và tránh chà xát mạnh, đặc biệt trên vùng da đang tổn thương hoặc viêm nhiễm. Sau khi tẩy da chết, cần dưỡng ẩm và sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da. Nếu xuất hiện tình trạng ngứa, đỏ rát hoặc kích ứng kéo dài, nên ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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