5 loại nước ép giúp bổ máu, da hồng hào, nhiều người chưa biết

5 loại nước ép bổ máu, đẹp da nên bổ sung

Nước ép củ dền

Củ dền giàu sắt, folate và vitamin C, giúp hỗ trợ tạo hồng cầu, cải thiện tuần hoàn và giảm triệu chứng thiếu máu. Uống khoảng 150-200 ml mỗi ngày còn cung cấp betalain - chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ chức năng gan và mang lại làn da hồng hào hơn.

Nước ép cam

Giàu vitamin C, nước ép cam giúp tăng hấp thu sắt, hỗ trợ quá trình tạo máu. Đồng thời, flavonoid trong cam có tác dụng chống oxy hóa, làm chậm lão hóa, giúp da sáng khỏe, đều màu, đồng thời bổ sung nước và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.

Nước ép lựu

Lựu chứa nhiều sắt, folate cùng các hợp chất polyphenol có lợi cho quá trình hình thành hồng cầu và tăng cường lưu thông máu. Đồng thời, polyphenol còn giúp chống oxy hóa, cải thiện độ đàn hồi của da và hạn chế tình trạng da xỉn màu do thiếu máu kéo dài.

Uống nước ép lựu khoảng 3-4 lần mỗi tuần có thể góp phần cải thiện sắc mặt, tăng cường năng lượng và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Nước ép táo

Táo cung cấp vitamin C, kali cùng các chất chống oxy hóa như quercetin, giúp giảm stress oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào và duy trì làn da khỏe mạnh.

Đây là loại nước ép dễ uống, phù hợp với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Khi kết hợp táo với kiwi - loại quả giàu vitamin C - khả năng hấp thu sắt của cơ thể cũng được cải thiện, đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên mệt mỏi hoặc có dấu hiệu thiếu máu nhẹ.

Nước ép rau bina (rau chân vịt)

Rau bina là nguồn cung cấp sắt thực vật, magie và axit folic dồi dào, hỗ trợ quá trình tạo hồng cầu. Ngoài ra, hàm lượng chlorophyll cao trong loại rau này còn giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ giải độc và cải thiện sắc tố da, góp phần mang lại làn da tươi tắn hơn.

Vì sao nên bổ sung nước ép giúp bổ máu, đẹp da?

Các loại nước ép giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa không chỉ hỗ trợ quá trình tạo máu mà còn góp phần cải thiện sức khỏe làn da.

Bổ sung sắt và folate: Nước ép từ củ dền, lựu, rau bina cung cấp sắt và folate, hỗ trợ hình thành hồng cầu, cải thiện tuần hoàn, giúp giảm tình trạng thiếu máu và mang lại làn da hồng hào.

Tăng hấp thu sắt nhờ vitamin C: Các loại nước ép giàu vitamin C giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn, đồng thời thúc đẩy sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi và giúp da sáng khỏe.

Bổ sung chất chống oxy hóa: Polyphenol, flavonoid và beta-caroten trong nước ép giúp bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do, hỗ trợ giảm viêm, tăng độ săn chắc, làm sáng da, giảm thâm và góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

Lưu ý khi uống nước ép để đạt hiệu quả tốt

Dù có nhiều lợi ích, nước ép chỉ nên là thực phẩm bổ sung, không thay thế bữa ăn chính. Để đạt hiệu quả tốt, nên uống sau bữa ăn 30-60 phút, kết hợp với thực phẩm giàu sắt, hạn chế thêm đường và sử dụng trong vòng 24 giờ sau khi ép để giữ tối đa dưỡng chất.