5 nhóm người nên ăn bầu thường xuyên trong mùa hè

Thứ Ba, 15:22, 26/05/2026
VOV.VN - Quả bầu giàu nước, ít calo và chứa nhiều dưỡng chất có lợi, giúp giải nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung nước cho cơ thể trong những ngày nắng nóng. Đây là thực phẩm phù hợp để bổ sung vào thực đơn mùa hè, đặc biệt với một số nhóm đối tượng nhất định.

5 nhóm người nên ăn bầu vào mùa hè

Là thực phẩm có tính thanh mát, giàu nước và dễ tiêu hóa, bầu phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng kéo dài.

Người gặp vấn đề về tiêu hóa

Bầu chứa lượng chất xơ nhất định, góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và giảm nguy cơ táo bón nhẹ. Những món ăn như canh bầu hay bầu luộc thường dễ tiêu, phù hợp với cả trẻ em, người trưởng thành và người cao tuổi.

Người thường xuyên cảm thấy nóng trong, dễ mất nước

Mùa hè khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi, làm tăng nguy cơ mất nước và gây cảm giác mệt mỏi, khô người. Với hàm lượng nước cao, bầu có thể góp phần bổ sung nước từ thực phẩm, giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu và giảm cảm giác nóng bức.

Người muốn kiểm soát cân nặng

Nhờ chứa ít năng lượng nhưng giàu nước và chất xơ, bầu tạo cảm giác no tương đối lâu mà không làm tăng đáng kể lượng calo trong khẩu phần ăn. Đây là thực phẩm phù hợp với những người đang giảm cân hoặc duy trì chế độ ăn khoa học.

Quả bầu giàu nước, ít calo và chứa nhiều dưỡng chất có lợi, giúp giải nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung nước cho cơ thể trong những ngày nắng nóng

Người cao tuổi

Người lớn tuổi thường cần các món ăn mềm, dễ nhai, dễ tiêu và ít chất béo. Bầu đáp ứng khá tốt những tiêu chí này nhờ vị thanh nhẹ, dễ chế biến và phù hợp với chế độ ăn thanh đạm, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

Người có nguy cơ tăng huyết áp

Hàm lượng natri trong bầu tương đối thấp, vì vậy loại thực phẩm này có thể góp phần hỗ trợ chế độ ăn lành mạnh dành cho người cần kiểm soát huyết áp. Khi được chế biến đơn giản, ít muối và hạn chế dầu mỡ, bầu trở thành lựa chọn phù hợp trong bữa ăn hàng ngày.

Những món ngon từ bầu thích hợp cho mùa hè

Không chỉ có giá trị dinh dưỡng, bầu còn là nguyên liệu dễ chế biến thành nhiều món ăn thanh mát, phù hợp với thời tiết nóng bức. Các món từ bầu thường nhẹ bụng, ít dầu mỡ và được nhiều gia đình lựa chọn trong thực đơn mùa hè.

Bầu luộc

Đây là món ăn đơn giản nhưng vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên và lượng nước vốn có của quả bầu. Bầu luộc phù hợp với những người yêu thích thực đơn thanh đạm hoặc đang kiểm soát cân nặng.

Bầu nhồi thịt

Sự kết hợp giữa bầu và thịt giúp món ăn trở nên hấp dẫn và giàu dinh dưỡng hơn. Để giữ được tính thanh mát, nên ưu tiên các cách chế biến như hấp hoặc nấu canh thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ.

Canh bầu nấu tôm

Đây là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình Việt vào mùa hè. Vị ngọt tự nhiên từ tôm kết hợp với độ mềm mát của bầu tạo nên món canh dễ ăn, vừa cung cấp protein vừa bổ sung nước và chất xơ cho cơ thể.

Bầu xào trứng

Bầu xào trứng là món ăn đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng. Sự kết hợp này mang đến món ăn mềm, dễ tiêu hóa và phù hợp với những bữa cơm nhẹ nhàng trong ngày hè.

Canh bầu nấu nghêu hoặc hến

Món canh có vị ngọt thanh tự nhiên, giúp bữa ăn thêm ngon miệng và hỗ trợ bổ sung một số khoáng chất cần thiết. Đây cũng là lựa chọn được nhiều người yêu thích nhờ khả năng giải nhiệt hiệu quả trong những ngày nắng nóng.

Bầu là thực phẩm thanh mát, giúp bổ sung nước, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần duy trì sức khỏe trong mùa hè. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, nên kết hợp bầu với chế độ ăn đa dạng và lối sống lành mạnh.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
VOV.VN - Quả bầu, một loại rau củ quen thuộc trong các bữa ăn gia đình Việt, không chỉ dễ chế biến thành nhiều món ngon mà còn mang lại vô vàn lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên. Từ việc hỗ trợ tiêu hóa đến thanh nhiệt giải độc, quả bầu thực sự là một "siêu thực phẩm" mà bạn không nên bỏ qua.

