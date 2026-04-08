5 nhóm người nên ăn dứa thường xuyên để tăng sức đề kháng

Người tiêu hóa kém

Dứa ít calo nhưng giàu vitamin C, vitamin B6 cùng các khoáng chất như kali, magie, sắt, giúp tăng cường miễn dịch và bảo vệ tế bào nhờ chất chống oxy hóa. Đặc biệt, enzyme bromelain và lượng chất xơ trong dứa hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng, cải thiện táo bón và giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Người có sức đề kháng kém hoặc dễ mắc bệnh hô hấp

Dứa là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp đáp ứng phần lớn nhu cầu hàng ngày chỉ với một khẩu phần nhỏ. Đây là dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt phù hợp với người thường xuyên bị cảm lạnh, viêm xoang hoặc các bệnh đường hô hấp.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong dứa còn giúp bảo vệ tế bào trước tác nhân gây hại từ môi trường. Nhờ đó, việc bổ sung dứa vào chế độ ăn có thể hỗ trợ giảm tình trạng viêm nhiễm vùng mũi họng, đồng thời giúp cơ thể khỏe mạnh và ít mắc bệnh hơn.

Người bị viêm khớp và đau nhức xương khớp

Dứa được xem là thực phẩm tự nhiên có lợi cho người bị đau nhức xương khớp nhờ đặc tính hỗ trợ giảm viêm. Enzyme bromelain trong dứa có khả năng giảm sưng và làm dịu cảm giác khó chịu tại khớp, giúp việc vận động trở nên dễ dàng hơn.

Đối với người bị viêm khớp dạng thấp hoặc thoái hóa cột sống, việc bổ sung dứa vào khẩu phần ăn hàng ngày có thể góp phần cải thiện triệu chứng đau và tăng khả năng vận động. Nhờ đó, người bệnh có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào thuốc giảm đau thông thường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và bảo vệ tim mạch

Dứa là lựa chọn phù hợp với người đang muốn kiểm soát cân nặng nhờ lượng calo thấp nhưng chứa nhiều nước và chất xơ. Điều này giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt và giảm lượng năng lượng nạp vào cơ thể.

Bên cạnh đó, dứa còn chứa các chất chống oxy hóa như flavonoid và acid phenolic có tác dụng hỗ trợ bảo vệ thành mạch và giảm cholesterol xấu. Khi bổ sung hợp lý vào chế độ ăn, dứa còn giúp ổn định huyết áp, từ đó góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đặc biệt có lợi cho người trung niên và người lớn tuổi.

Người đang cần hồi phục sau phẫu thuật hoặc chấn thương

Trong giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật hoặc chấn thương, dứa có thể hỗ trợ cơ thể phục hồi tốt hơn. Enzyme bromelain trong dứa được cho là giúp giảm viêm, hạn chế bầm tím và thúc đẩy quá trình lành thương, từ đó rút ngắn thời gian hồi phục.

Ngoài ra, dứa cũng phù hợp với người thường xuyên vận động hoặc tập luyện cường độ cao. Loại quả này giúp bổ sung năng lượng nhờ lượng carbohydrate tự nhiên, đồng thời hỗ trợ giảm viêm cơ và thúc đẩy phục hồi các mô bị tổn thương sau khi vận động.