中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

5 thực phẩm kết hợp với hạt tiêu đen giúp tăng hấp thụ dưỡng chất

Chủ Nhật, 11:40, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hạt tiêu đen không chỉ giúp món ăn thêm đậm vị mà còn hỗ trợ tiêu hóa, chống viêm và tăng hấp thu dưỡng chất nhờ hoạt chất piperine. Khi kết hợp đúng thực phẩm, loại gia vị quen thuộc này có thể giúp bữa ăn bổ dưỡng hơn.

5 thực phẩm kết hợp với hạt tiêu đen giúp tăng giá trị dinh dưỡng

Nghệ

Nghệ chứa curcumin - hoạt chất nổi bật với khả năng chống viêm và chống oxy hóa. Tuy nhiên, curcumin lại khó được cơ thể hấp thu hiệu quả. Piperine trong hạt tiêu đen có thể giúp cải thiện khả năng hấp thu hoạt chất này, từ đó hỗ trợ giảm viêm, giảm đau khớp và tăng cường hệ miễn dịch. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích thêm một chút tiêu đen vào sữa nghệ, món cà ri hoặc các món hầm.

Trứng

Trứng là nguồn cung cấp protein dồi dào cùng nhiều vitamin tan trong chất béo như vitamin A và vitamin D. Khi thêm một ít hạt tiêu đen, món ăn không chỉ đậm đà hơn mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Rau xanh

Các loại rau xanh như cải bó xôi, bông cải xanh hay cải xoăn chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Việc kết hợp hạt tiêu đen trong các món salad hoặc món xào giúp món ăn dễ tiêu hơn, đồng thời hỗ trợ cơ thể hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn.

5 thuc pham ket hop voi hat tieu den giup tang hap thu duong chat hinh anh 1
Hạt tiêu đen không chỉ giúp món ăn thêm đậm vị mà còn hỗ trợ tiêu hóa, chống viêm và tăng hấp thu dưỡng chất nhờ hoạt chất piperine

Cá béo

Cá hồi, cá thu và cá mòi là những thực phẩm giàu omega-3, có lợi cho tim mạch và hỗ trợ giảm viêm. Thêm một chút hạt tiêu đen vào các món cá không chỉ giúp giảm mùi tanh mà còn hỗ trợ tiêu hóa chất béo, từ đó giúp cơ thể tận dụng tốt hơn lợi ích của omega-3.

Trái cây giàu vitamin C

Cam, chanh, kiwi, dâu tây cùng nhiều loại trái cây giàu vitamin C khác khi kết hợp với một lượng nhỏ hạt tiêu đen trong sinh tố, nước detox hoặc salad có thể mang lại hương vị mới lạ. Sự kết hợp này còn giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa và tăng cường khả năng chống oxy hóa cho cơ thể.

Vì sao hạt tiêu đen có lợi khi kết hợp đúng thực phẩm?

Hạt tiêu đen không chỉ là gia vị tạo hương vị cho món ăn mà còn chứa piperine - hoạt chất hỗ trợ tiêu hóa và tăng hiệu quả hấp thu dưỡng chất.

Khi kết hợp đúng với một số thực phẩm, hạt tiêu đen có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hoạt chất piperine giúp kích thích enzyme tiêu hóa, hỗ trợ giảm đầy bụng và khó tiêu sau ăn. Đồng thời, nó còn giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn, đặc biệt là curcumin trong nghệ và các vitamin tan trong chất béo. Bên cạnh đó, hạt tiêu đen cũng có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào, hỗ trợ chuyển hóa chất béo tốt hơn và giúp món ăn thêm thơm ngon, hấp dẫn.

Lưu ý khi sử dụng hạt tiêu đen

Dù có nhiều lợi ích cho sức khỏe, hạt tiêu đen vẫn nên dùng với lượng vừa phải. Ăn quá nhiều có thể gây nóng rát dạ dày, khó chịu đường tiêu hóa hoặc kích ứng niêm mạc. Người mắc viêm loét dạ dày, trào ngược hoặc các bệnh lý tiêu hóa nên thận trọng để tránh làm triệu chứng nặng hơn. Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên dùng hạt tiêu đen như một loại gia vị hỗ trợ trong bữa ăn hàng ngày, không nên lạm dụng. Khi kết hợp hợp lý với nghệ, trứng, rau xanh, cá béo hoặc trái cây giàu vitamin C, loại gia vị quen thuộc này có thể giúp bữa ăn thơm ngon và bổ dưỡng hơn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: hạt tiêu đen thực phẩm kết hợp với hạt tiêu đen tăng hấp thụ dưỡng chất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn thêm hạt tiêu đen vào trà xanh?
Điều gì sẽ xảy ra khi bạn thêm hạt tiêu đen vào trà xanh?

VOV.VN - Trà xanh là thức uống được mọi người yêu thích và đem đến nhiều lợi ích sức khỏe. Thế nhưng khi bạn thêm hạt tiêu đen vào trà xanh sẽ giúp gia tăng thêm các lợi ích khác khi đặc tính độc đáo của piperine, hợp chất hoạt tính trong hạt tiêu đen được tận dụng tối đa. Sự kết hợp này tạo thuận lợi cho quá trình trao đổi chất và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn thêm hạt tiêu đen vào trà xanh?

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn thêm hạt tiêu đen vào trà xanh?

VOV.VN - Trà xanh là thức uống được mọi người yêu thích và đem đến nhiều lợi ích sức khỏe. Thế nhưng khi bạn thêm hạt tiêu đen vào trà xanh sẽ giúp gia tăng thêm các lợi ích khác khi đặc tính độc đáo của piperine, hợp chất hoạt tính trong hạt tiêu đen được tận dụng tối đa. Sự kết hợp này tạo thuận lợi cho quá trình trao đổi chất và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau.

Việt Nam có "vua gia vị", dùng mỗi ngày bổ đủ đường lại ngừa bệnh hiệu quả
Việt Nam có "vua gia vị", dùng mỗi ngày bổ đủ đường lại ngừa bệnh hiệu quả

VOV.VN - Hạt tiêu là một trong những loại gia vị phổ biến nhất trên thế giới, được mệnh danh là "vua của các loại gia vị". Không chỉ mang lại hương vị cay nồng, thơm đặc trưng cho món ăn, hạt tiêu còn ẩn chứa nhiều lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên.

Việt Nam có "vua gia vị", dùng mỗi ngày bổ đủ đường lại ngừa bệnh hiệu quả

Việt Nam có "vua gia vị", dùng mỗi ngày bổ đủ đường lại ngừa bệnh hiệu quả

VOV.VN - Hạt tiêu là một trong những loại gia vị phổ biến nhất trên thế giới, được mệnh danh là "vua của các loại gia vị". Không chỉ mang lại hương vị cay nồng, thơm đặc trưng cho món ăn, hạt tiêu còn ẩn chứa nhiều lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên.

Việt Nam có một gia vị được ví như “vàng đen” là vị thuốc đông y cực tốt
Việt Nam có một gia vị được ví như “vàng đen” là vị thuốc đông y cực tốt

VOV.VN - Hạt tiêu đen là gia vị quen thuộc trong gian bếp Việt, không chỉ làm tăng hương vị cho món ăn mà còn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe. Chứa trong vị cay nồng đặc trưng là kho tàng dưỡng chất dồi dào, hạt tiêu đen xứng đáng được mệnh danh là “vàng đen".

Việt Nam có một gia vị được ví như “vàng đen” là vị thuốc đông y cực tốt

Việt Nam có một gia vị được ví như “vàng đen” là vị thuốc đông y cực tốt

VOV.VN - Hạt tiêu đen là gia vị quen thuộc trong gian bếp Việt, không chỉ làm tăng hương vị cho món ăn mà còn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe. Chứa trong vị cay nồng đặc trưng là kho tàng dưỡng chất dồi dào, hạt tiêu đen xứng đáng được mệnh danh là “vàng đen".

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe