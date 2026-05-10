6 bước tự kiểm tra tại nhà giúp phát hiện ung thư vú sớm

Chủ Nhật, 21:12, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tự khám vú đúng cách mỗi tháng giúp phụ nữ phát hiện sớm khối u, biến dạng núm vú hoặc dấu hiệu ung thư ngay từ giai đoạn đầu.

Ung thư vú hiện là bệnh lý ác tính thường gặp nhất ở phụ nữ. Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể vượt 90%.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai tư vấn sức khoẻ cho người bệnh.

Bác sĩ cho biết tự khám vú là phương pháp theo dõi đơn giản, không tốn kém nhưng có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm bệnh. Khi hiểu rõ trạng thái bình thường của cơ thể, phụ nữ sẽ dễ nhận ra những thay đổi bất thường dù rất nhỏ như khối cứng, vùng da dày lên hay dịch tiết ở núm vú.

Thời điểm tự khám cũng cần được lựa chọn phù hợp để tránh nhầm lẫn do thay đổi nội tiết. Với phụ nữ còn kinh nguyệt, nên khám vào ngày thứ 5-7 sau khi sạch kinh, khi mô vú mềm và dễ quan sát nhất. Người đã mãn kinh nên chọn một ngày cố định mỗi tháng để tạo thói quen theo dõi đều đặn.

Theo khuyến cáo của chuyên gia, việc tự khám nên thực hiện đầy đủ 6 bước để tránh bỏ sót bất thường.

Đầu tiên là quan sát trước gương. Chị em đứng thẳng, thả lỏng vai, nhìn kỹ hai bên vú xem có thay đổi về kích thước, màu sắc da, xuất hiện vùng lõm, nhăn hay đỏ bất thường không. Sau đó đưa hai tay lên cao qua đầu để làm căng mô vú, giúp phát hiện các biến dạng kín đáo hoặc dấu hiệu tụt núm vú.

Tiếp theo là khám ở tư thế đứng. Đưa tay phải ra sau đầu, dùng ba đầu ngón tay trái sờ nắn vú phải và ngược lại. Có thể di chuyển tay theo hình xoắn ốc hoặc hình nan hoa, đồng thời thay đổi lực từ nhẹ đến sâu để kiểm tra toàn bộ mô vú.

Ở bước kiểm tra núm vú và quầng vú, cần dùng ngón cái và ngón trỏ ép nhẹ núm vú. Nếu xuất hiện dịch máu hoặc dịch màu lạ, người bệnh nên đi khám sớm. Ngoài ra, cần chú ý các dấu hiệu như quầng vú bong vảy, loét hoặc co kéo bất thường.

Khi khám ở tư thế nằm, nên kê một chiếc gối mỏng dưới vai cùng bên để mô vú dàn đều, sau đó lặp lại thao tác sờ nắn nhằm kiểm tra kỹ các lớp mô sâu bên dưới.

Bước cuối cùng là kiểm tra vùng hạch lân cận như hố nách và khu vực trên xương đòn. Đây là những vị trí dẫn lưu bạch huyết quan trọng, sự xuất hiện của hạch cứng hoặc to bất thường có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý.

PGS Phương lưu ý phụ nữ cần đi khám ngay nếu phát hiện khối u chắc, bờ không đều, di động kém; da vú sần sùi như vỏ cam; núm vú tụt hoặc biến dạng; xuất hiện dịch máu hay dịch lạ tiết ra từ núm vú.

Theo chuyên gia, tự khám vú chỉ là bước hỗ trợ phát hiện sớm, không thể thay thế hoàn toàn các phương pháp tầm soát chuyên sâu. Nhiều tổn thương giai đoạn đầu có kích thước rất nhỏ, không thể cảm nhận bằng tay mà chỉ phát hiện được qua siêu âm hoặc chụp X-quang tuyến vú. Vì vậy, phụ nữ nên duy trì thói quen tự khám hàng tháng kết hợp khám và tầm soát định kỳ tại cơ sở y tế.

Ung thư vú không còn là “án tử” nếu được phát hiện sớm

VOV.VN - Ung thư vú không còn là “án tử” nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm và điều trị đúng cách. Với nhiều tiến bộ trong y học, bệnh nhân ngày nay có cơ hội sống lâu dài, thậm chí khỏi bệnh, nhờ các phương pháp điều trị cá thể hóa, hiệu quả, ít xâm lấn.

Như Loan/VTC News
Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 24.600 ca ung thư vú, hơn 10.000 ca tử vong
VOV.VN- Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 24.600 ca ung thư vú, hơn 10.000 ca tử vong. Năm 2000, cả nước ghi nhận hơn 5000 ca ung thư vú và sau 20 năm tăng lên hơn 20 ngàn ca. Cứ 10 năm, số ca ung thư vú tăng gấp đôi.

Nam giới cũng có thể bị ung thư vú
VOV.VN - Thống kê cho thấy tỷ lệ nam giới bị ung thư vú chiếm khoảng 1-2% trong nhóm bệnh ung thư vú.

Có thêm phương pháp để chẩn đoán chính xác bệnh ung thư vú
VOV.VN - Sáng nay (14/12), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ khai trương “Khu Chẩn đoán hình ảnh tuyến vú Công nghệ cao”. Đây là nơi được trang bị hệ thống Xquang nhũ ảnh Mammomat Revelation giúp phát hiện ung thư vú sớm hơn và chính xác hơn, đặc biệt với bệnh nhân có mô tuyến vú dày.

5 thực phẩm là “người hùng” ngăn ngừa ung thư vú không phải ai cũng biết
VOV.VN - Ung thư vú là nỗi ám ảnh của rất nhiều chị em phụ nữ. Bên cạnh việc tầm soát định kỳ, một chế độ ăn uống lành mạnh với những thực phẩm giàu dưỡng chất cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa căn bệnh này. 5 thực phẩm dưới đây là “người hùng” ngăn ngừa ung thư vú không phải ai cũng biết.

Ung thư vú ngày càng trẻ hoá, phát hiện bệnh muộn do chủ quan
VOV.VN - Tại buổi tọa đàm về tạo hình vú và phù bạch mạch sau cắt ung thư vú do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hôm nay (20/1), tại Hà Nội, các chuyên gia y tế nhận định, bệnh nhân ung thư vú ở Việt Nam ngày càng trẻ hóa, ngoài ra Rối loạn nội tiết do áp lực công việc cũng là một nguyên nhân dẫn tới tình trạng này.

