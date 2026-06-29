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6 loại đậu quen thuộc tốt cho sức khỏe xương

Thứ Hai, 09:22, 29/06/2026
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VOV.VN - Các loại đậu như đậu nành, đậu đen, đậu đỏ hay đậu gà giàu canxi, magie, protein thực vật và nhiều vi chất, góp phần tăng cường mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương và duy trì hệ xương khỏe mạnh.

Các loại đậu quen thuộc không chỉ là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng mà còn có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ duy trì hệ xương chắc khỏe. Nhờ chứa canxi, magie, protein thực vật cùng nhiều vi chất thiết yếu, nhóm thực phẩm này có thể góp phần tăng cường mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương và cải thiện sức khỏe tổng thể. Bên cạnh protein thực vật, các loại đậu còn cung cấp kali, phốt pho và chất chống oxy hóa, hỗ trợ quá trình hình thành và tái tạo mô xương, giúp duy trì hệ xương vững chắc theo thời gian.

Đậu nành

Đậu nành là một trong những loại đậu có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp nguồn protein hoàn chỉnh với đầy đủ axit amin thiết yếu. Bên cạnh đó, đậu nành giàu canxi, magie, kali và phốt pho - những khoáng chất quan trọng đối với cấu trúc xương. Đặc biệt, isoflavone trong đậu nành có cấu trúc tương tự estrogen, được cho là có thể hỗ trợ bảo vệ mật độ xương, nhất là ở phụ nữ sau mãn kinh. Đậu nành có thể sử dụng dưới nhiều dạng như sữa đậu nành, đậu phụ, tào phớ hoặc đậu luộc.

6 loai dau quen thuoc tot cho suc khoe xuong hinh anh 1

Đậu đen

Đậu đen chứa nhiều magie, kali, phốt pho cùng các chất chống oxy hóa tự nhiên. Trong đó, magie đóng vai trò hỗ trợ chuyển hóa vitamin D và giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả hơn. Đồng thời, các chất chống oxy hóa giúp giảm stress oxy hóa - yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe xương. Việc bổ sung đậu đen thường xuyên góp phần hỗ trợ hệ xương chắc khỏe và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Đậu đỏ

Đậu đỏ giàu protein thực vật, magie, kali, phốt pho và một lượng canxi nhất định, giúp hỗ trợ duy trì cấu trúc xương và mô liên kết. Ngoài ra, loại đậu này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp kiểm soát viêm mạn tính - yếu tố liên quan đến suy giảm mật độ xương. Nhờ đó, đậu đỏ được xem là thực phẩm có lợi cho sức khỏe xương khớp.

Đậu trắng

Đậu trắng là nguồn cung cấp canxi thực vật đáng chú ý, đồng thời giàu magie và phốt pho - các khoáng chất tham gia trực tiếp vào quá trình khoáng hóa xương. Sự kết hợp này giúp hỗ trợ hình thành hệ xương chắc khỏe và duy trì mật độ xương khi tuổi tác tăng lên. Đậu trắng có thể chế biến trong các món súp, salad hoặc món hầm để tăng giá trị dinh dưỡng.

Đậu gà

Đậu gà giàu protein thực vật, chất xơ cùng mangan, magie và phốt pho - những vi chất cần thiết cho sự phát triển và duy trì cấu trúc xương. Protein đóng vai trò quan trọng trong cấu tạo xương, vì vậy việc bổ sung đậu gà giúp hỗ trợ sức mạnh hệ xương và giảm nguy cơ gãy xương khi lớn tuổi. Loại đậu này thường được dùng trong salad, súp hoặc món hầm.

Đậu lăng

Đậu lăng cung cấp lượng lớn protein, folate, kali và magie, không chỉ tốt cho tim mạch mà còn hỗ trợ quá trình chuyển hóa liên quan đến cấu trúc xương. Với hương vị dễ chế biến, đậu lăng thường được dùng trong các món súp, salad hoặc món hầm, giúp bổ sung dinh dưỡng và góp phần duy trì hệ xương khỏe mạnh.

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Ăn mầm đậu nành thế nào để không “rước họa” vào thân?

VOV.VN - Mầm đậu nành từ lâu được nhiều người lựa chọn trong chế biến món ăn, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, thực phẩm này không chỉ làm giảm hiệu quả dinh dưỡng mà còn có thể gây ra những tác động bất lợi cho cơ thể.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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