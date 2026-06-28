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6 món ăn giàu tinh bột kháng giúp no lâu, hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Chủ Nhật, 11:27, 28/06/2026
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VOV.VN - Tinh bột kháng giúp tạo cảm giác no lâu, ổn định đường huyết và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Dưới đây là 6 món ăn quen thuộc giàu tinh bột kháng mà bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Cơm trắng để nguội

Sau khi nấu chín và để nguội, một phần tinh bột trong cơm trắng sẽ chuyển thành tinh bột kháng. Loại tinh bột này được tiêu hóa chậm hơn, giúp cơ thể hấp thu năng lượng từ từ, kéo dài cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Cách sử dụng: Nấu cơm như bình thường, để nguội rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm. Trước khi ăn, có thể hâm nóng lại đúng cách để bảo đảm an toàn thực phẩm mà vẫn giữ được phần lớn lượng tinh bột kháng.

Cơm gạo lứt để lạnh

Gạo lứt vốn nổi tiếng là thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Khi nấu chín rồi làm lạnh, hàm lượng tinh bột kháng trong gạo lứt cũng tăng lên, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát cân nặng.

Sự kết hợp giữa chất xơ và tinh bột kháng giúp kéo dài cảm giác no, đồng thời hỗ trợ ổn định đường huyết sau bữa ăn, hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột.

6 mon an giau tinh bot khang giup no lau, ho tro giam can hieu qua hinh anh 1
Cơm gạo lứt để lạnh là 1 trong 6 món ăn giàu tinh bột kháng giúp no lâu, hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Chuối xanh luộc

Chuối xanh là nguồn cung cấp tinh bột kháng tự nhiên rất dồi dào. Khi quả chín, phần lớn lượng tinh bột này sẽ chuyển thành đường đơn, khiến hàm lượng tinh bột kháng giảm đáng kể.

Cách sử dụng: Nên chọn chuối còn xanh hoặc mới chín tới. Có thể luộc để ăn trực tiếp hoặc kết hợp chuối hơi xanh với sữa chua không đường hay sinh tố để tăng giá trị dinh dưỡng và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Khoai tây luộc để nguội

Khoai tây sau khi luộc chín và làm lạnh cũng hình thành thêm tinh bột kháng. Điều này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate, giảm cảm giác đói và hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn nạp vào.

Cách sử dụng: Nên luộc hoặc hấp nguyên củ, giữ nguyên vỏ nếu có thể để hạn chế thất thoát dưỡng chất. Sau khi để lạnh, khoai tây có thể dùng làm salad cùng rau củ và dầu ô liu. Hạn chế chế biến dưới dạng chiên hoặc kết hợp với nhiều chất béo.

Các loại đậu

Đậu đen, đậu xanh, đậu lăng và nhiều loại đậu khác là nguồn cung cấp protein thực vật, chất xơ và tinh bột kháng dồi dào. Những dưỡng chất này được tiêu hóa chậm, giúp kéo dài cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Đặc biệt, hàm lượng tinh bột kháng trong đậu có xu hướng tăng lên sau khi nấu chín và để nguội.

Cách sử dụng: Có thể chế biến thành các món súp, salad hoặc món hầm để bổ sung thường xuyên vào thực đơn.

Yến mạch ngâm qua đêm

Yến mạch nguyên hạt là thực phẩm giàu dinh dưỡng, đồng thời chứa một lượng tinh bột kháng nhất định. So với việc nấu ở nhiệt độ cao, phương pháp ngâm lạnh giúp bảo toàn lượng tinh bột kháng tốt hơn.

Cách sử dụng: Ngâm yến mạch với sữa tươi không đường hoặc sữa chua trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm. Đây là bữa sáng tiện lợi, giúp cung cấp năng lượng ổn định, tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

 

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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