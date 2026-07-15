Tóm tắt

VOV.VN - 6 trẻ từ 30 tháng đến 13 tuổi ở Nghệ An phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói và sốt. Cơ quan chức năng hiện đang tiến hành lấy mẫu thực phẩm để xác định nguyên nhân.

