7 lợi ích bất ngờ từ dâu tây trắng

Làm giảm sự mất cân bằng oxy hóa: Do chứa chất chống oxy hóa với hàm lượng cao, dâu tây trắng giúp chậm quá trình lão hóa, giảm stress và ngăn chặn sự xuất hiện của một số bệnh nghiêm trọng như ung thư hoặc bệnh tim mạch. Thúc đẩy tuần hoàn máu, cải thiện hệ tim mạch: Chứng cao huyết áp, hoặc triệu chứng do bệnh tim gây ra sẽ được cải thiện khi bạn dùng loại quả này hàng ngày bởi chúng rất giàu kali – một chất dinh dưỡng quan trọng cho tim. Dâu tây trắng cũng giúp ngăn chặn các biến chứng của bệnh huyết áp cao như đột quỵ, thiếu máu cục bộ, rút cơ bắp…. Tăng cường khả năng miễn dịch: Là một trong những nguồn giàu vitamin C – tiền chất chống oxy hóa, dâu tây trắng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch ở người. Chúng có tác dụng chống lại những vi khuẩn gây hại, ngăn chặn những bệnh dễ mắc phải như cảm lạnh, dị ứng, cúm … Cải thiện tiêu hóa: Loại quả này cung cấp chất xơ và dinh dưỡng có tác dụng làm tan biến chứng đầy hơi, khó tiêu và giảm cảm giác thèm ăn. Mặc dù dâu tây trắng có kích thước nhỏ hơn dâu tây đỏ nhưng có hiệu quả tốt trong việc chống táo bón, giảm đau dạ dày hay những vẫn đề khác liên quan đến tiêu hóa. Ngăn ngừa dị tật bẩm sinh: Những dị tật có thể xảy ra trong quá trình mang thai của người mẹ. Ăn một bát dâu tây trắng hàng ngày sẽ cung cấp cho bà mẹ một lượng folate, bảo vệ thai nhi và giúp nó phát triển mà không có biến chứng, ngăn ngừa dị tật bẩm sinh cho trẻ. Cung cấp năng lượng cho cơ thể: Cũng như những loại quả mọng nước màu trắng khác thì dâu tây trắng cũng rất giàu tinh bột, chúng có thể thay thế một số tinh bột xấu và có tác dụng để giảm cân. Cải thiện xương và răng: Khi đến một độ tuổi nhất định, xương và răng sẽ bị suy yếu và điều cần thiết là bổ sung vitamin A và D – thứ được tìm thấy trong dâu tây trắng, góp phần tăng cường hệ miễn dịch, và cải thiện chức năng xương và răng

