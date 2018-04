7 lợi ích sức khoẻ của khoai lang ít người biết

Tốt cho tiêu hóa: Vì khoai lang có hàm lượng chất xơ cao nên rất tốt cho các vấn đề về tiêu hóa. Nó cũng giàu magiê, giúp cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể. Khoai lang là tốt cho người bị táo bón. Nó giúp làm tăng chuyển động ruột bình thường để ngăn ngừa táo bón mãn tính. Giúp giảm các rối loạn hô hấp: Một hợp chất được tìm thấy trong khoai lang giúp giảm bớt sự rối loạn hô hấp. Nó giúp định hình lại mô hình hô hấp bình thường. Do đó. ngăn ngừa các vấn đề nghẹt mũi và ngực. Khoai lang cũng giúp giải quết các vấn đề hen suyễn và các bệnh phổi khác trong cơ thể. Giảm đau khớp: Khoai lang giàu canxi và magiê, nó giúp giảm bớt sự viêm khớp. Vì nó có nhiều chất beta carotene, nên làm giảm bớt các vấn đề về viêm khớp ở phụ nữ. Tốt cho người bệnh tiểu đường: Nhiều người tin rằng khoai lang không tốt cho bệnh tiểu đường. Nhưng điều này là không đúng sự thật. Khoai lang thực sự giúp điều chỉnh lượng đường trong máu của cơ thể. Vì khoai lang là nguồn beta carotene tốt, nó giúp quản lý chức năng insulin của cơ thể. Giúp tăng sức mạnh miễn dịch: Khi khoai lang giàu vitamin C và chất chống oxy hoá, nó giúp tăng cường chức năng miễn dịch bình thường của cơ thể. Giàu sắt và vitamin B phức tạp, nó giúp làm giảm các rối loạn miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi bị cảm lạnh và cúm. Giúp giảm nguy cơ ung thư: Khoai lang có một sắc tố được gọi là chất chống ung thư. Chất màu này giúp ngăn ngừa các loại ung thư khác nhau trong cơ thể. Nó cũng giúp để chữa ung thư đại tràng và tuyến tiền liệt đến một mức độ nhất định. Nó thực sự mang lại lợi ích cho cơ thể vì nó chứa nhiều vitamin và khoáng chất tự nhiên giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư. Giúp tăng cân: Bạn quá gầy và đang muốn tăng cân tự? Bạn có thể thêm khoai lang vào trong chế độ ăn kiêng hàng ngày của bạn. So với khoai tây, khoai lang có hàm lượng tinh bột phức tạp. Vì vậy, nó là tốt cho khối lượng cơ và tăng cân. Nó cũng có các tính chất chữa bệnh có thể giúp bạn phục hồi từ các loại bệnh khác nhau.

Tốt cho tiêu hóa: Vì khoai lang có hàm lượng chất xơ cao nên rất tốt cho các vấn đề về tiêu hóa. Nó cũng giàu magiê, giúp cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể. Khoai lang là tốt cho người bị táo bón. Nó giúp làm tăng chuyển động ruột bình thường để ngăn ngừa táo bón mãn tính. Giúp giảm các rối loạn hô hấp: Một hợp chất được tìm thấy trong khoai lang giúp giảm bớt sự rối loạn hô hấp. Nó giúp định hình lại mô hình hô hấp bình thường. Do đó. ngăn ngừa các vấn đề nghẹt mũi và ngực. Khoai lang cũng giúp giải quết các vấn đề hen suyễn và các bệnh phổi khác trong cơ thể. Giảm đau khớp: Khoai lang giàu canxi và magiê, nó giúp giảm bớt sự viêm khớp. Vì nó có nhiều chất beta carotene, nên làm giảm bớt các vấn đề về viêm khớp ở phụ nữ. Tốt cho người bệnh tiểu đường: Nhiều người tin rằng khoai lang không tốt cho bệnh tiểu đường. Nhưng điều này là không đúng sự thật. Khoai lang thực sự giúp điều chỉnh lượng đường trong máu của cơ thể. Vì khoai lang là nguồn beta carotene tốt, nó giúp quản lý chức năng insulin của cơ thể. Giúp tăng sức mạnh miễn dịch: Khi khoai lang giàu vitamin C và chất chống oxy hoá, nó giúp tăng cường chức năng miễn dịch bình thường của cơ thể. Giàu sắt và vitamin B phức tạp, nó giúp làm giảm các rối loạn miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi bị cảm lạnh và cúm. Giúp giảm nguy cơ ung thư: Khoai lang có một sắc tố được gọi là chất chống ung thư. Chất màu này giúp ngăn ngừa các loại ung thư khác nhau trong cơ thể. Nó cũng giúp để chữa ung thư đại tràng và tuyến tiền liệt đến một mức độ nhất định. Nó thực sự mang lại lợi ích cho cơ thể vì nó chứa nhiều vitamin và khoáng chất tự nhiên giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư. Giúp tăng cân: Bạn quá gầy và đang muốn tăng cân tự? Bạn có thể thêm khoai lang vào trong chế độ ăn kiêng hàng ngày của bạn. So với khoai tây, khoai lang có hàm lượng tinh bột phức tạp. Vì vậy, nó là tốt cho khối lượng cơ và tăng cân. Nó cũng có các tính chất chữa bệnh có thể giúp bạn phục hồi từ các loại bệnh khác nhau.