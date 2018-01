7 lý do bạn không nên ăn quá nhiều đậu phụ

Gây ung thư vú: Đậu phụ là một thực phẩm biến đổi gen, nên khi ăn quá nhiều có thể gây bệnh nghiêm trọng, trong đó có ung thư. Theo các nhà nghiên cứu, đậu phụ chứa phytoestrogen, nó có thể khiến các tế bào bất thường ở ngực phát triển nhanh chóng, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh cao. Đặc biệt, những người bị ung thư vú nên hạn chế ăn đậu phụ để tránh tình trạng bệnh nặng hơn. Suy tuyến giáp trạng: Đậu phụ được làm từ đậu nành mà trong đậu nành có chứa một hợp chất gây hại gọi là genistein isoflavone. Hợp chất này nó có thể ngăn không cho các tuyến giáp sản sinh đủ hormone, do đó gây ra chứng suy giáp ở những người thường xuyên tiêu thụ thực phẩm này. Thiếu dinh dưỡng : Đậu phụ cũng có chứa một hợp chất được gọi là phytate. Hợp chất này chặn các mô của cơ thể khỏi hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết như canxi, sắt, kẽm, do đó gây thiếu hụt dinh dưỡng. Các bệnh nhận thức: Nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên quan giữa việc tiêu thụ thường xuyên đậu phụ đến các bệnh về nhận thức như chứng mất trí và bệnh Alzheimer. Nguyên nhân là do chất phytoestrogen trong đậu phụ kích thích sự thoái hóa các tế bào não ở tốc độ nhanh hơn. Bệnh tiêu hóa: Nếu thường xuyên ăn đậu mà cơ thể bạn lại không hấp thụ đủ chất xơ có thể gây ra các bệnh tiêu hóa như viêm dạ dày, hội chứng ruột bị rò rỉ, nở,... vì đậu phụ mất nhiều thời gian để tiêu hoá và chứa một số hợp chất gây ra tính axit. Bệnh tim: Nhiều người nghĩ rằng, chế độ ăn chay là có lợi cho tim. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng, đậu phụ là một loại thức ăn thuần chay có thể gây ra các bệnh về tim, khiến cho cơ của tim dày đặc bất thường, làm cho tim khó bơm máu đến tim. Xương yếu: Ăn quá nhiều đậu phụ sẽ làm giảm khả năng hấp thụ vitamin D từ các tia nắng mặt trời và thực phẩm tiêu thụ, nó có thể dẫn đến thiếu vitamin D, do đó làm cho xương của bạn trở nên yếu và giòn hơn./.

