8 dấu hiệu trên môi cảnh báo sức khỏe có vấn đề

Môi khô và nứt nẻ: Đôi môi khô, hay bị nứt nẻ có thể là do căng thẳng, thay đổi khí hậu hoặc bị dị ứng. Trong trường hợp do thiếu ẩm, bạn có thể uống nhiều nước hoặc bôi kem dưỡng da. Còn nếu do dị ứng kèm theo những triệu chứng mẩn ngứa khó chịu, bạn cần đến gặp bác sĩ để kiểm tra.