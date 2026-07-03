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Ai không nên ăn rau đay? Sự thật nhiều người chưa biết

Thứ Sáu, 09:17, 03/07/2026
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VOV.VN - Rau đay là loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú và dễ chế biến. Tuy vậy, không phải đối tượng nào cũng phù hợp để sử dụng loại rau này.

Theo y học cổ truyền, rau đay có vị hơi cay, tính mát, không độc, giúp thanh nhiệt, giải độc, nhuận tràng, lợi tiểu, kháng viêm và hỗ trợ hô hấp.

Các nghiên cứu hiện đại cho thấy rau đay giàu dinh dưỡng với vitamin A, C, K, B6, sắt và đồng giúp tăng miễn dịch, hỗ trợ tim mạch; axit amin thiết yếu giúp tái tạo mô; cùng chất nhầy tự nhiên hỗ trợ tiêu hóa và làm mềm phân. Ngoài ra, chất xơ và chất chống oxy hóa trong rau đay giúp giảm cholesterol, ổn định đường huyết, chống táo bón và làm chậm lão hóa.

Nhờ đó, rau đay không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn được xem như một “dược liệu tự nhiên” hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

Một số lợi ích đối với sức khỏe khi ăn rau đay

Nhuận tràng, hỗ trợ điều trị táo bón

Rau đay chứa nhiều chất nhầy tự nhiên giúp bôi trơn đường ruột, làm mềm phân và hỗ trợ quá trình đào thải. Các polysaccharide trong rau còn thúc đẩy nhu động ruột, giúp hạn chế táo bón hiệu quả.

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể

Với đặc tính mát, rau đay có tác dụng làm dịu cơ thể, hỗ trợ thanh nhiệt và giải độc, đặc biệt phù hợp trong thời tiết nắng nóng.

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Rau đay có hàm lượng dinh dưỡng phong phú và dễ chế biến

Hỗ trợ phòng còi xương

Hàm lượng canxi trong rau đay khá cao (khoảng 182mg/100g), góp phần hỗ trợ phát triển hệ xương, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Có thể bổ sung rau đay vào thực đơn ăn dặm để tăng cường dinh dưỡng.

Tốt cho tim mạch

Rau đay chứa các glycosid như olitorisid và corchorosid, có tác dụng hỗ trợ điều hòa nhịp tim và tăng cường khả năng co bóp của cơ tim.

Hỗ trợ phòng viêm đường tiết niệu

Nhờ đặc tính lợi tiểu và kháng viêm, rau đay có thể hỗ trợ giảm các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu rát, khó tiểu.

Hỗ trợ cải thiện hen suyễn

Hàm lượng magie trong rau đay giúp giãn phế quản, góp phần cải thiện tình trạng khó thở ở người mắc hen suyễn.

Tác dụng kháng viêm

Các chất chống oxy hóa trong rau đay giúp hạn chế tổn thương tế bào do viêm. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận tác dụng giảm viêm khi sử dụng rau đay thường xuyên.

Phòng thiếu máu

Với hàm lượng sắt đáng kể, rau đay hỗ trợ quá trình tạo máu, đặc biệt hữu ích cho phụ nữ sau sinh hoặc người thiếu sắt.

Hỗ trợ làm chậm lão hóa

Vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da, giảm nếp nhăn và hạn chế lão hóa sớm.

Những ai không nên ăn rau đay?

Hiện chưa có nghiên cứu khẳng định tuyệt đối nhóm người cần kiêng rau đay, tuy nhiên theo đặc tính dinh dưỡng và kinh nghiệm y học, một số đối tượng nên thận trọng gồm: người dễ tiêu chảy, lạnh bụng; người mắc bệnh tiêu hóa như đau dạ dày, viêm loét đại tràng; trẻ nhỏ do nguy cơ ảnh hưởng hấp thu khoáng chất nếu ăn nhiều; và người mới phẫu thuật vì có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục.

Khi sử dụng rau đay, nên ăn 2-3 lần/tuần, không dùng quá thường xuyên, tránh rửa hoặc vò nát quá kỹ để giữ dưỡng chất, kết hợp đa dạng thực phẩm và nấu chín kỹ để dễ tiêu hóa hơn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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