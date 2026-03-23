中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ăn cá khô có khiến bạn tăng cân? Sự thật nhiều người bất ngờ

Thứ Hai, 09:32, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cá khô giàu dinh dưỡng, hương vị đậm đà nhưng cũng khiến nhiều người băn khoăn về nguy cơ tăng cân khi sử dụng thường xuyên.

Giá trị dinh dưỡng của cá khô

Cá khô là nguồn cung protein dồi dào. Trong 100g cá khô có thể chứa tới hơn 60g protein - thành phần quan trọng giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp. Ngoài ra, thực phẩm này còn giàu khoáng chất như natri, kali, canxi, sắt, magie, kẽm và các vitamin thiết yếu gồm A, B6, B12, D3, E.

Ăn cá khô có làm tăng cân?

Câu trả lời phụ thuộc vào lượng tiêu thụ và cách bạn xây dựng chế độ ăn uống. Trung bình, 100g cá khô cung cấp khoảng 275-320 calo, mức năng lượng tương đối cao. Nếu ăn quá nhiều, tổng lượng calo nạp vào vượt nhu cầu cơ thể, từ đó dẫn đến tăng cân.

Tuy nhiên, nếu sử dụng ở mức hợp lý, kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân đối và vận động thường xuyên, cá khô không phải là nguyên nhân trực tiếp gây tăng cân. Ngược lại, thực phẩm này còn có ưu điểm là giàu protein, chứa chất béo tốt và hầu như không có carbohydrate.

Cá khô vẫn là thực phẩm giàu dinh dưỡng nếu sử dụng đúng cách

Lợi ích sức khỏe từ cá khô

Bổ sung protein chất lượng cao: Giúp duy trì khối cơ, hỗ trợ tái tạo mô và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Tốt cho tim mạch: Hàm lượng omega-3 giúp giảm viêm, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ bệnh tim.

Củng cố hệ xương: Canxi và vitamin D trong cá khô góp phần duy trì xương chắc khỏe, hạn chế nguy cơ loãng xương.

Hỗ trợ não bộ và tinh thần: Omega-3 có vai trò tích cực trong việc cải thiện chức năng não và giảm nguy cơ trầm cảm.

Lời khuyên khi sử dụng cá khô

Để tận dụng lợi ích mà không lo tăng cân, người dùng nên kiểm soát khẩu phần ăn, hạn chế chế biến quá nhiều dầu mỡ và kết hợp với rau xanh, thực phẩm tươi. Đồng thời, duy trì thói quen vận động để cân bằng năng lượng.

Phần lớn cá khô được bảo quản bằng phương pháp phơi khô tự nhiên. Tuy nhiên, một số sản phẩm có thể sử dụng chất bảo quản nhẹ, vì vậy nên chọn nguồn uy tín.

Mọi người có thể ăn cá khô mỗi ngày, nhưng chỉ nên dùng với lượng vừa phải và cần đa dạng thực phẩm để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Nhìn chung, cá khô vẫn là thực phẩm giàu dinh dưỡng nếu sử dụng đúng cách. Điều quan trọng là kiểm soát khẩu phần và xây dựng chế độ ăn uống hợp lý để vừa đảm bảo sức khỏe, vừa duy trì cân nặng ổn định.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: ăn cá khô ăn cá khô có khiến tăng cân cá khô giàu dinh dưỡng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Loại cá "nhà nghèo" phơi khô bán gần nửa triệu/kg, thành đặc sản nổi tiếng
VOV.VN - Cá cơm trỏng được mệnh danh là “anh cả” trong họ cá cơm. Trên thị trường, loài cá này có giá đắt đỏ nhưng vẫn rất được ưa chuộng.

Loại cá “nhà nghèo” thành đặc sản được săn lùng
VOV.VN - Loài cá nhỏ - cá lòng tong trước đây được coi là cá nhà nghèo bởi có rất nhiều ở kênh, rạch, sông miền Tây, nay trở thành loài cá đặc sản, được nhiều người tìm mua.

Vì sao cá được coi là “thực phẩm vàng” cho cơ thể?
VOV.VN - Cá từ lâu được xem là nguồn thực phẩm lành mạnh và giàu dinh dưỡng. Trong cá có nhiều dưỡng chất quan trọng như protein, vitamin D và đặc biệt là axit béo omega-3 - thành phần thiết yếu giúp duy trì sức khỏe tim mạch, não bộ và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính.

Làm đẹp - giảm cân
Dinh dưỡng - món ngon
ĐỜI SỐNG
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe