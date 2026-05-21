Ăn đu đủ giúp tăng tiểu cầu? Không phải ai cũng biết sự thật này

Giảm tiểu cầu là gì?

Tiểu cầu là thành phần quan trọng của máu, giúp cơ thể cầm máu khi bị tổn thương. Khi tiểu cầu giảm dưới mức bình thường, người bệnh có thể dễ bầm tím, mệt mỏi, chảy máu chân răng hoặc chảy máu kéo dài, gọi là giảm tiểu cầu.

Tình trạng này có thể do nhiễm trùng, bệnh gan, bệnh tự miễn, lạm dụng rượu bia, tác dụng phụ của thuốc hoặc các bệnh lý về máu. Khi phát hiện bất thường, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Với trường hợp nhẹ, bác sĩ có thể khuyến nghị điều chỉnh chế độ ăn uống; nếu nặng, cần can thiệp y tế để tránh biến chứng nguy hiểm.

Ăn đu đủ có giúp tăng tiểu cầu không?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, điều chỉnh chế độ ăn uống có thể hỗ trợ cải thiện số lượng tiểu cầu, nhất là ở trường hợp giảm nhẹ. Mức tiểu cầu bình thường thường dao động từ 150-450 tỷ/lít máu.

Đu đủ là loại trái cây giàu dinh dưỡng, được nhiều người truyền tai nhau về khả năng hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm tiểu cầu

Người bị giảm tiểu cầu nên ưu tiên thực phẩm giàu sắt, kẽm, vitamin và axit amin thay vì đồ ăn chế biến sẵn. Với đu đủ, cả quả chín và lá đu đủ đều được cho là có lợi trong việc hỗ trợ tăng tiểu cầu. Một số nghiên cứu cũng cho thấy chiết xuất lá đu đủ có thể giúp cải thiện lượng tiểu cầu ở bệnh nhân sốt xuất huyết.

Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thể thay thế điều trị y khoa. Người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng để đảm bảo an toàn.

Những thực phẩm giúp tăng tiểu cầu hiệu quả

Bên cạnh đu đủ, nhiều thực phẩm khác cũng có thể hỗ trợ cải thiện lượng tiểu cầu như thịt, cá giàu protein và vitamin B12; nước ép củ dền, cà rốt giàu sắt; trái cây giàu vitamin C giúp hấp thụ sắt tốt hơn; rau lá xanh chứa nhiều vitamin K hỗ trợ đông máu.

Ngoài ra, nho khô, dầu dừa, trứng, sữa, phô mai cùng các thực phẩm giàu folate như đậu phộng, cam, đậu tây hay đậu mắt đen cũng được cho là có lợi cho quá trình sản sinh tế bào máu và hỗ trợ tăng tiểu cầu.

Lưu ý khi ăn đu đủ để hỗ trợ tăng tiểu cầu

Để hỗ trợ cải thiện tiểu cầu hiệu quả hơn, người bệnh nên ăn đu đủ với lượng vừa phải, ưu tiên đu đủ tươi chín tự nhiên và kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng cân đối. Người đang điều trị bệnh hoặc sử dụng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung thường xuyên.

Ngoài ra, cần hạn chế các sản phẩm đu đủ chế biến sẵn nhiều đường và ngừng sử dụng nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường sau khi thay đổi chế độ ăn uống.