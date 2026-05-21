中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ăn đu đủ giúp tăng tiểu cầu? Không phải ai cũng biết sự thật này

Thứ Năm, 09:19, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đu đủ là loại trái cây giàu dinh dưỡng, được nhiều người truyền tai nhau về khả năng hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm tiểu cầu. Vậy ăn đu đủ có thật sự giúp tăng tiểu cầu?

Giảm tiểu cầu là gì?

Tiểu cầu là thành phần quan trọng của máu, giúp cơ thể cầm máu khi bị tổn thương. Khi tiểu cầu giảm dưới mức bình thường, người bệnh có thể dễ bầm tím, mệt mỏi, chảy máu chân răng hoặc chảy máu kéo dài, gọi là giảm tiểu cầu.

Tình trạng này có thể do nhiễm trùng, bệnh gan, bệnh tự miễn, lạm dụng rượu bia, tác dụng phụ của thuốc hoặc các bệnh lý về máu. Khi phát hiện bất thường, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Với trường hợp nhẹ, bác sĩ có thể khuyến nghị điều chỉnh chế độ ăn uống; nếu nặng, cần can thiệp y tế để tránh biến chứng nguy hiểm.

Ăn đu đủ có giúp tăng tiểu cầu không?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, điều chỉnh chế độ ăn uống có thể hỗ trợ cải thiện số lượng tiểu cầu, nhất là ở trường hợp giảm nhẹ. Mức tiểu cầu bình thường thường dao động từ 150-450 tỷ/lít máu.

An du du giup tang tieu cau khong phai ai cung biet su that nay hinh anh 1
Đu đủ là loại trái cây giàu dinh dưỡng, được nhiều người truyền tai nhau về khả năng hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm tiểu cầu

Người bị giảm tiểu cầu nên ưu tiên thực phẩm giàu sắt, kẽm, vitamin và axit amin thay vì đồ ăn chế biến sẵn. Với đu đủ, cả quả chín và lá đu đủ đều được cho là có lợi trong việc hỗ trợ tăng tiểu cầu. Một số nghiên cứu cũng cho thấy chiết xuất lá đu đủ có thể giúp cải thiện lượng tiểu cầu ở bệnh nhân sốt xuất huyết.

Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thể thay thế điều trị y khoa. Người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng để đảm bảo an toàn.

Những thực phẩm giúp tăng tiểu cầu hiệu quả

Bên cạnh đu đủ, nhiều thực phẩm khác cũng có thể hỗ trợ cải thiện lượng tiểu cầu như thịt, cá giàu protein và vitamin B12; nước ép củ dền, cà rốt giàu sắt; trái cây giàu vitamin C giúp hấp thụ sắt tốt hơn; rau lá xanh chứa nhiều vitamin K hỗ trợ đông máu.

Ngoài ra, nho khô, dầu dừa, trứng, sữa, phô mai cùng các thực phẩm giàu folate như đậu phộng, cam, đậu tây hay đậu mắt đen cũng được cho là có lợi cho quá trình sản sinh tế bào máu và hỗ trợ tăng tiểu cầu.

Lưu ý khi ăn đu đủ để hỗ trợ tăng tiểu cầu

Để hỗ trợ cải thiện tiểu cầu hiệu quả hơn, người bệnh nên ăn đu đủ với lượng vừa phải, ưu tiên đu đủ tươi chín tự nhiên và kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng cân đối. Người đang điều trị bệnh hoặc sử dụng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung thường xuyên.

Ngoài ra, cần hạn chế các sản phẩm đu đủ chế biến sẵn nhiều đường và ngừng sử dụng nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường sau khi thay đổi chế độ ăn uống.

tăng tiểu cầu.png

15 loại thực phẩm giúp tăng tiểu cầu một cách tự nhiên

VOV.VN - Tiểu cầu là thành phần thiết yếu của cơ thể giúp ngăn ngừa mọi hậu quả có hại có thể xảy ra. Bất kỳ sự giảm tiểu cầu nào cũng có khả năng dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như chảy máu nặng do vết thương. Tin tốt là một số loại thực phẩm có thể giúp tăng cường số lượng tiểu cầu.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: ăn đu đủ ăn đu đủ giúp tăng tiểu cầu đu đủ giàu dinh dưỡng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lá đu đủ có giúp tăng số lượng tiểu cầu?
Lá đu đủ có giúp tăng số lượng tiểu cầu?

VOV.VN - Một trong những loại thuốc giải độc chống sốt xuất huyết là chiết xuất lá đu đủ. Đây là phương pháp điều trị tại nhà mà mọi người có thể áp dụng khi lá đu đủ góp phần bổ sung lượng tiểu cầu đã bị giảm.

Lá đu đủ có giúp tăng số lượng tiểu cầu?

Lá đu đủ có giúp tăng số lượng tiểu cầu?

VOV.VN - Một trong những loại thuốc giải độc chống sốt xuất huyết là chiết xuất lá đu đủ. Đây là phương pháp điều trị tại nhà mà mọi người có thể áp dụng khi lá đu đủ góp phần bổ sung lượng tiểu cầu đã bị giảm.

Đu đủ: Trái cây quen thuộc mà công dụng không ngờ
Đu đủ: Trái cây quen thuộc mà công dụng không ngờ

VOV.VN - Đu đủ không chỉ là loại trái cây nhiệt đới thơm ngon, dễ ăn mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Giàu chất chống oxy hóa, vitamin và enzyme tự nhiên, đu đủ giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ tim mạch và làm đẹp da.

Đu đủ: Trái cây quen thuộc mà công dụng không ngờ

Đu đủ: Trái cây quen thuộc mà công dụng không ngờ

VOV.VN - Đu đủ không chỉ là loại trái cây nhiệt đới thơm ngon, dễ ăn mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Giàu chất chống oxy hóa, vitamin và enzyme tự nhiên, đu đủ giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ tim mạch và làm đẹp da.

Khám phá 8 lợi ích sức khỏe bất ngờ từ quả đu đủ
Khám phá 8 lợi ích sức khỏe bất ngờ từ quả đu đủ

VOV.VN - Đu đủ là loại trái cây nhiệt đới quen thuộc, không chỉ ngon miệng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, loại quả này giúp tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa bệnh tật và hỗ trợ làm đẹp da.

Khám phá 8 lợi ích sức khỏe bất ngờ từ quả đu đủ

Khám phá 8 lợi ích sức khỏe bất ngờ từ quả đu đủ

VOV.VN - Đu đủ là loại trái cây nhiệt đới quen thuộc, không chỉ ngon miệng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, loại quả này giúp tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa bệnh tật và hỗ trợ làm đẹp da.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe