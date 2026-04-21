Ăn gạo lứt đỏ mỗi ngày mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?

Thứ Ba, 11:12, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gạo lứt đỏ là ngũ cốc nguyên hạt giàu dinh dưỡng, giữ lại lớp cám và mầm gạo nên chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất hơn gạo trắng. Nhờ vậy, loại gạo này ngày càng được nhiều người lựa chọn trong chế độ ăn uống lành mạnh.

Công dụng của gạo lứt đỏ đối với sức khỏe

Gạo lứt đỏ giữ nguyên lớp cám và mầm - nơi tập trung nhiều dưỡng chất quan trọng. Một số lợi ích nổi bật của gạo lứt đỏ có thể kể đến như:

Cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào

Gạo lứt đỏ chứa nhiều dưỡng chất có lợi như chất xơ hòa tan và không hòa tan, vitamin nhóm B, vitamin E, khoáng chất (magie, sắt, kẽm, mangan) cùng các hợp chất chống oxy hóa như anthocyanin. Những thành phần này giúp bổ sung năng lượng, hỗ trợ chuyển hóa và duy trì hoạt động của cơ thể.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Gạo lứt đỏ được nhiều người lựa chọn nhờ khả năng hỗ trợ giảm cân. Hàm lượng chất xơ cao giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn và giảm lượng thức ăn nạp vào. Bên cạnh đó, chỉ số đường huyết thấp hơn gạo trắng giúp đường huyết tăng chậm sau bữa ăn, từ đó hạn chế tích tụ mỡ thừa, phù hợp với người ăn kiêng và theo đuổi lối sống lành mạnh.

An gao lut do moi ngay mang lai loi ich gi cho suc khoe hinh anh 1
So với gạo trắng, gạo lứt đỏ có chỉ số đường huyết thấp và giàu chất xơ, giúp điều hòa hấp thu đường, hạn chế tăng đường huyết sau ăn

Tốt cho hệ tim mạch

Nhiều nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn giàu ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt đỏ có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Các dưỡng chất trong loại gạo này giúp giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt, hỗ trợ ổn định huyết áp. Đồng thời, magie và chất xơ còn góp phần bảo vệ thành mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, từ đó phòng ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ.

Hỗ trợ phòng ngừa tiểu đường type 2

So với gạo trắng, gạo lứt đỏ có chỉ số đường huyết thấp và giàu chất xơ, giúp điều hòa hấp thu đường, hạn chế tăng đường huyết sau ăn. Loại gạo này phù hợp với người tiền đái tháo đường, có nguy cơ mắc tiểu đường type 2 hoặc cần kiểm soát đường huyết. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị thay thế một phần gạo trắng bằng gạo lứt đỏ để hỗ trợ kiểm soát đường huyết tự nhiên.

Hỗ trợ tiêu hóa và thanh lọc cơ thể

Hàm lượng chất xơ cao trong gạo lứt đỏ giúp kích thích nhu động ruột, phòng ngừa táo bón và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột phát triển khỏe mạnh. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong lớp cám gạo còn góp phần trung hòa gốc tự do, hỗ trợ quá trình đào thải độc tố và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

Gợi ý một số cách chế biến gạo lứt đỏ

Nếu muốn bổ sung gạo lứt đỏ vào thực đơn hằng ngày, bạn có thể tham khảo một số cách chế biến sau để vừa ngon miệng vừa giữ được giá trị dinh dưỡng:

Cơm gạo lứt đỏ và bí đỏ

Đây là món ăn có hương vị hài hòa và cách làm đơn giản. Gạo lứt đỏ nấu chín thành cơm, sau đó xào nhẹ cùng nấm rơm, hạt sen, cà rốt và trộn với bí đỏ hấp mềm. Món ăn có vị thơm của gạo lứt, vị ngọt tự nhiên từ rau củ và độ bùi của bí đỏ, đồng thời cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất.

Cháo gạo lứt đỏ

Cháo gạo lứt đỏ là lựa chọn phù hợp cho những bữa ăn nhẹ nhưng vẫn đủ dinh dưỡng. Gạo lứt đỏ nấu nhừ thành cháo, có thể kết hợp với nấm, hạt sen, rau củ, thịt băm hoặc sườn heo. Món cháo dễ ăn, dễ tiêu hóa và phù hợp với nhiều đối tượng.

Cơm gạo lứt đỏ trộn

Cơm gạo lứt đỏ trộn là món ăn nhanh gọn, tiện lợi. Gạo lứt đỏ được nấu cùng nước cốt dừa để tăng độ béo, sau đó trộn với các loại rau củ như hạt sen, cà rốt, đậu Hà Lan. Món ăn có màu sắc bắt mắt, hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng.

gao_lut.jpg

Đừng xem thường gạo lứt đen nếu biết điều này

VOV.VN - Gạo lứt đen, còn gọi là gạo tím hay gạo cẩm, có màu tím đậm đặc trưng nhờ chứa sắc tố anthocyanin - một chất chống oxy hóa mạnh. Những năm gần đây, loại gạo này được nhiều người lựa chọn nhờ giá trị dinh dưỡng cao và tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
