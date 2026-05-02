Ăn gừng mọc mầm - Những cảnh báo ít ai biết

Thứ Bảy, 11:33, 02/05/2026
VOV.VN - Không chỉ là gia vị quen thuộc giúp món ăn thêm thơm ngon, gừng còn được xem như một dược liệu tự nhiên có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn gừng mọc mầm có ăn được không và nên bảo quản gừng như thế nào để giữ được chất lượng tốt nhất.

Tác dụng của gừng

Giảm lượng gốc tự do dư thừa

Gừng chứa nhiều tinh dầu, đặc biệt là hợp chất gingerol - thành phần tạo nên mùi vị đặc trưng của loại củ này. Gingerol có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh, góp phần làm giảm stress oxy hóa và hạn chế sự hình thành các gốc tự do trong cơ thể.

Giúp cải thiện chức năng não

Các hợp chất chống oxy hóa và hoạt chất sinh học trong gừng có thể hỗ trợ ức chế phản ứng viêm ở não, tăng cường hoạt động của tế bào thần kinh. Nhờ đó, gừng được cho là có khả năng hỗ trợ cải thiện trí nhớ và hạn chế suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác.

Hỗ trợ kiểm soát mức cholesterol

Khi cholesterol LDL tăng cao, nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng tăng theo. Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể góp phần giảm mức cholesterol LDL, từ đó hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Gừng mọc mầm có thể tiềm ẩn nguy cơ gây hại, vì vậy cần loại bỏ và bảo quản đúng cách để đảm bảo an toàn khi dùng

Giảm buồn nôn

Gừng được sử dụng để hỗ trợ giảm buồn nôn do phẫu thuật, hóa trị hoặc ốm nghén thai kỳ. Tuy nhiên, nếu có ý định sử dụng với liều lượng lớn, người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Thai phụ gần đến ngày sinh hoặc có tiền sử sảy thai cần thận trọng khi dùng gừng.

Giúp giảm đau bụng kinh

Một số hoạt chất trong gừng có khả năng ức chế quá trình sản xuất prostaglandin - yếu tố gây co thắt tử cung và dẫn đến đau bụng kinh. Vì vậy, các bài thuốc từ gừng có thể hỗ trợ giảm đau cho phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt.

Hỗ trợ điều trị viêm xương khớp

Nhờ đặc tính chống viêm, gừng có thể giúp giảm đau trong các trường hợp viêm xương khớp. Nhiều người còn kết hợp gừng với quế hoặc dầu mè để tăng hiệu quả giảm đau.

Giảm khó tiêu mạn tính

Khó tiêu kéo dài thường liên quan đến tình trạng làm rỗng dạ dày chậm. Gừng có thể giúp thúc đẩy quá trình này, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác đầy bụng, khó chịu.

Góp phần phòng chống nhiễm trùng

Gừng có thể hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Đặc tính kháng viêm của gừng còn góp phần giảm đau cơ và hỗ trợ phòng ngừa nhiễm trùng đường hô hấp.

Gừng mọc mầm có ăn được không?

Gừng mọc mầm thường bị giảm dưỡng chất và có thể xuất hiện các chất không có lợi cho sức khỏe. Một số nghiên cứu cho rằng, gừng mọc mầm có thể chứa aflatoxin - chất liên quan đến nguy cơ ung thư nếu tích tụ lâu dài. Ngoài ra, gừng để lâu còn dễ bị nấm mốc, vi khuẩn xâm nhập, gây rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc. Vì vậy, tốt nhất không nên sử dụng gừng đã mọc mầm để đảm bảo an toàn.

Hướng dẫn cách bảo quản gừng

Để hạn chế gừng mọc mầm, cần bảo quản đúng cách. Dưới đây là một số phương pháp đơn giản:

Bảo quản bằng muối: Cho gừng vào túi ni lông sạch, rắc một lượng muối vừa đủ lên bề mặt. Muối giúp hút ẩm, hạn chế gừng bị hư hoặc mọc mầm. Sau đó buộc kín túi và loại bỏ không khí bên trong.

Bảo quản bằng giấy bạc: Dùng giấy bạc quấn kín củ gừng rồi đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát. Cách này giúp giảm tiếp xúc với không khí và kéo dài thời gian bảo quản.

Gừng là nguyên liệu quen thuộc giúp món ăn thêm hấp dẫn đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, với câu hỏi “gừng mọc mầm có ăn được không”, câu trả lời là không nên sử dụng. Gừng mọc mầm có thể tiềm ẩn nguy cơ gây hại, vì vậy cần loại bỏ và bảo quản đúng cách để đảm bảo an toàn khi dùng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
4 nhóm người được chuyên gia khuyên nên ăn gừng để khỏe tự nhiên

VOV.VN - Không chỉ là gia vị quen thuộc, gừng còn chứa nhiều hoạt chất có lợi cho sức khỏe như gingerol và shogaol, giúp giảm viêm, hỗ trợ tiêu hóa. Chuyên gia khuyến nghị 4 nhóm người nên dùng gừng thường xuyên để tăng cường thể trạng tự nhiên.

Nên uống trà gừng trước hay sau khi ăn sáng?

VOV.VN - Nhiều người vẫn thường có thói quen uống trà gừng vào buổi sáng, vậy nên uống trà gừng trước hay sau khi ăn sáng?

Công dụng ít được biết đến của gừng và tỏi ngoài nấu ăn

VOV.VN - Gừng và tỏi là những nguyên liệu thông dụng trong nhà bếp không những đem đến hương vị thơm ngon cho món ăn mà còn có tác dụng cải thiện sức khỏe, hỗ trợ chăm sóc da, thúc đẩy mọc tóc, giảm đau, xua đuổi côn trùng…

