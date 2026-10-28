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Ăn khoai lang tốt nhất khi nào?

Thứ Tư, 09:26, 28/10/2026
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VOV.VN - Khoai lang giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, thường được sử dụng trong chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, ăn khoai lang lúc đói hay vào buổi sáng, buổi tối có thể ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa, đặc biệt ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

 

Dinh dưỡng trong khoai lang

Khoai lang có nhiều giống với màu sắc khác nhau, nhưng nhìn chung đều cung cấp carbohydrate, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Khoai lang ruột cam giàu beta-carotene, hỗ trợ thị lực và miễn dịch, trong khi loại ruột tím chứa anthocyanin có đặc tính chống oxy hóa. Khi chế biến, nên ưu tiên luộc, hấp hoặc nướng và hạn chế thêm đường.

Ăn khoai lang lúc đói có tốt không?

Khoai lang có thể ăn khi bụng đói nếu cơ thể dung nạp tốt. Tuy nhiên, người dễ đầy hơi, chướng bụng hoặc bị trào ngược nên ăn lượng vừa phải, bởi carbohydrate và chất xơ có thể gây khó chịu ở một số người.

Để dễ tiêu hóa, nên ăn khoai lang nấu chín kỹ, nhai chậm và kết hợp thực phẩm giàu protein. Nếu thường xuyên đau bụng, đầy hơi hoặc ợ nóng sau khi ăn, cần điều chỉnh khẩu phần và theo dõi phản ứng của cơ thể.

An khoai lang tot nhat khi nao hinh anh 1
Khoai lang giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, thường được sử dụng trong chế độ ăn lành mạnh

Ăn khoai lang buổi tối có tốt không?

Ăn khoai lang buổi tối vẫn phù hợp nếu dùng với lượng vừa phải và không quá sát giờ ngủ. Ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó chịu, nhất là ở người dễ bị trào ngược. Trong khi đó, khoai lang ăn vào buổi sáng giúp bổ sung năng lượng, có thể kết hợp với trứng, sữa chua hoặc các loại hạt để cân bằng dinh dưỡng. Quan trọng là điều chỉnh khẩu phần và thời điểm ăn theo khả năng tiêu hóa của mỗi người.

Khoai lang có nên ăn cả vỏ không?

Vỏ khoai lang chứa chất xơ và một số hợp chất thực vật có lợi, vì vậy có thể ăn nếu củ tươi, an toàn và được rửa sạch trước khi chế biến. Người khó tiêu hóa chất xơ hoặc không thích ăn vỏ có thể gọt bỏ. Trước khi chế biến, nên rửa khoai dưới vòi nước để loại bỏ đất cát, tạp chất. Đặc biệt, không nên sử dụng khoai có dấu hiệu thối, mốc, mềm nhũn hoặc có mùi lạ, bởi gọt bỏ phần hư hỏng không bảo đảm củ khoai còn an toàn.

Một số lưu ý khi ăn khoai lang

Chọn khoai phù hợp

Nên chọn củ khoai còn tươi, chắc, không bị dập nát hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Khoai lang ruột cam thường giàu beta-carotene, trong khi các giống khoai có màu sắc khác nhau có thể cung cấp những hợp chất thực vật riêng biệt.

Không nhất thiết phải chọn khoai có vỏ đỏ, ruột vàng mới nhận được lợi ích dinh dưỡng. Việc thay đổi các giống khoai và kết hợp nhiều loại rau củ sẽ giúp khẩu phần đa dạng hơn.

Kết hợp khoai lang và rau lang hợp lý

Khoai lang và rau lang đều có thể đóng góp chất xơ, vitamin và khoáng chất cho khẩu phần ăn. Tuy nhiên, hàm lượng dinh dưỡng của hai loại thực phẩm này khác nhau, nên không thể xem chúng là nguồn cung cấp canxi tương đương trong mọi trường hợp.

Ăn khoai lang hoặc rau lang với khẩu phần thông thường không đồng nghĩa với việc sẽ làm tăng nguy cơ sỏi thận do thừa canxi. Nguy cơ hình thành sỏi còn liên quan đến nhiều yếu tố như tiền sử bệnh, lượng nước uống và thành phần tổng thể của chế độ ăn. Người từng bị sỏi thận nên điều chỉnh khẩu phần theo hướng dẫn chuyên môn phù hợp với loại sỏi mắc phải.

Kết hợp protein động vật và thực vật

Để bữa ăn cân đối, có thể dùng khoai lang cùng các thực phẩm giàu protein như thịt nạc, cá, trứng, sữa, đậu phụ hoặc các loại đậu. Protein động vật cung cấp các axit amin thiết yếu, hỗ trợ duy trì cơ bắp và các chức năng của cơ thể.

Trong khi đó, các nguồn protein thực vật như đậu, hạt và một số loại rau góp phần cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất. Kết hợp đa dạng thực phẩm giúp bữa ăn đầy đủ dưỡng chất hơn và hỗ trợ duy trì cảm giác no.

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5 sai lầm khi ăn khoai lang dễ biến thực phẩm vàng thành mối họa cho sức khỏe

VOV.VN - Khoai lang vốn được ví như thực phẩm vàng cho sức khỏe nhờ hàm lượng chất xơ, vitamin A, C và các chất chống oxy hóa dồi dào. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết ăn khoai lang đúng cách. Nhiều thói quen quen thuộc hằng ngày vô tình biến loại củ bổ dưỡng này thành "mối họa" cho hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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