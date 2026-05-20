  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ăn rau sống đúng cách để nhận lợi ích, tránh rủi ro cho sức khỏe

Thứ Tư, 11:23, 20/05/2026
VOV.VN - Rau sống là món ăn quen thuộc, giúp bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn không đúng cách hoặc sử dụng rau không đảm bảo vệ sinh, thực phẩm này cũng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ăn rau sống có tốt không?

Rau sống là nguồn cung cấp dồi dào các loại vitamin A, C, E cùng nhiều khoáng chất và vi chất cần thiết cho cơ thể. Việc bổ sung rau sống hợp lý có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Hàm lượng dinh dưỡng cao

Rau sống chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa quan trọng. Những dưỡng chất này giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể, đồng thời hỗ trợ các hoạt động trao đổi chất và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Lượng chất xơ có trong rau sống đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, rau sống thường ít calo, ít chất béo nên cũng hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. Các chất chống oxy hóa trong rau còn giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh lý, trong đó có ung thư.

An rau song dung cach de nhan loi ich, tranh rui ro cho suc khoe hinh anh 1
Rau sống là món ăn quen thuộc, giúp bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất cho cơ thể

Hỗ trợ giảm cân

Rau sống là lựa chọn quen thuộc trong thực đơn ăn kiêng bởi hàm lượng calo thấp nhưng giàu vitamin và khoáng chất. Việc thay thế các thực phẩm giàu năng lượng, nhiều đường hoặc chất béo bằng rau sống có thể hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả hơn. Ngoài ra, rau sống còn góp phần cải thiện làn da, giúp da khỏe mạnh hơn.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao trong rau sống có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Chất xơ không hòa tan hỗ trợ giảm táo bón, trong khi chất xơ hòa tan giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, giảm viêm và hỗ trợ cải thiện các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích hoặc viêm loét đại tràng.

Giảm nguy cơ mắc tiểu đường

Ăn rau sống đúng cách có thể hỗ trợ giảm nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 nhờ hàm lượng chất xơ giúp kiểm soát đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin. Tuy nhiên, người dùng nên kết hợp đa dạng thực phẩm để đảm bảo chế độ ăn cân bằng.

Tác hại khi ăn rau sống không đảm bảo an toàn

Dù giàu dinh dưỡng, rau sống vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu không được trồng và sơ chế đúng cách. Rau không sạch có thể chứa vi khuẩn, ký sinh trùng, trứng giun sán hoặc tồn dư hóa chất, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm và bệnh đường ruột. Vì vậy, người dùng nên chọn rau có nguồn gốc rõ ràng và rửa sạch trước khi ăn.

Ăn rau sống thế nào để đảm bảo an toàn?

Để ăn rau sống an toàn, người dùng nên rửa kỹ nhiều lần dưới vòi nước sạch sau khi loại bỏ rễ và lá úa nhằm giảm bụi bẩn, vi khuẩn và dư lượng hóa chất.

Không nên ngâm rau quá lâu trong nước muối vì không thể loại bỏ hoàn toàn hóa chất, thậm chí có thể làm rau mất chất dinh dưỡng. Sau khi rửa, nên để rau thật ráo nước trước khi ăn để hạn chế nguy cơ đau bụng, với trẻ nhỏ và người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

6 loại rau củ nên ăn sống sẽ tốt hơn nấu chín

VOV.VN - Một số loại rau củ quả khi ăn sống sẽ làm tăng hàm lượng dinh dưỡng và thơm ngon hơn so với lúc nấu chín.

10 thực phẩm càng ăn sống càng bổ

VOV.VN - Nhiều loại rau củ, trái cây có thể mất bớt vitamin khi nấu ở nhiệt độ cao. Ăn sống đúng cách không chỉ giữ trọn dinh dưỡng mà còn bảo toàn hương vị tự nhiên. Dưới đây là 10 thực phẩm nên cân nhắc dùng tươi để tối ưu lợi ích cho sức khỏe.

Rau dại tốt ngang nhân sâm, xưa cho lợn ăn, nay bán đầy chợ vẫn hốt bạc

VOV.VN - Rau sam là một trong những loại rau dân dã có ở khắp mọi miền quê. Cây rau này phát triển rất tốt mà không cần phải kỳ công chăm bẵm.

