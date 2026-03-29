Ăn tối thế nào để không béo? Khung giờ “vàng” ít người để ý

Chủ Nhật, 15:20, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - “Ăn cơm buổi tối có mập không?” là câu hỏi quen thuộc với nhiều người đang quan tâm đến cân nặng và sức khỏe. Thực tế, cơm không phải “thủ phạm” trực tiếp gây tăng cân, mà vấn đề nằm ở lượng ăn, thời điểm và cách kết hợp thực phẩm trong bữa tối.

Ăn cơm buổi tối: Không phải lúc nào cũng gây béo

Cơm là nguồn cung cấp carbohydrate chính, với khoảng 130 kcal mỗi bát. Tuy nhiên, ăn nhiều vào buổi tối - khi cơ thể ít vận động, dễ khiến năng lượng dư thừa tích tụ thành mỡ, nếu ăn muộn hoặc kèm thực phẩm nhiều dầu mỡ.

Do có chỉ số đường huyết cao, cơm trắng còn có thể làm tăng đường máu nhanh, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chuyển hóa nếu tiêu thụ nhiều vào buổi tối. Ngược lại, nếu ăn với khẩu phần hợp lý, kết hợp rau xanh, đạm nạc hoặc gạo lứt, bữa tối vẫn đảm bảo dinh dưỡng mà không gây tăng cân.

Lợi ích và mặt hạn chế của bữa cơm tối

Bữa tối với lượng tinh bột vừa phải giúp phục hồi năng lượng, giảm đói về đêm và dễ tiêu khi kết hợp rau xanh, đạm lành mạnh.

Tuy nhiên, ăn quá nhiều hoặc ăn muộn có thể gây tăng cân, đầy bụng, khó ngủ và về lâu dài làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa, tiểu đường.

Thay vì loại bỏ cơm khỏi bữa tối, điều quan trọng là kiểm soát khẩu phần, chọn thời điểm phù hợp và cân đối dinh dưỡng

Tác động đến đường huyết

Tinh bột từ cơm trắng được hấp thu nhanh, làm đường huyết tăng đột ngột. Điều này đặc biệt bất lợi với người có nguy cơ hoặc đang mắc tiểu đường.

Để kiểm soát tốt hơn, có thể thay thế cơm trắng bằng các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt hoặc diêm mạch. Những thực phẩm này giàu chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Nên ăn tối vào thời điểm nào?

Thời điểm ăn tối ảnh hưởng trực tiếp đến cân nặng, các chuyên gia khuyến nghị nên ăn trong khoảng 18h-21h, lý tưởng nhất là khoảng 18h30.

Ăn sớm giúp cơ thể tiêu hóa tốt, hạn chế tích mỡ, đồng thời cải thiện giấc ngủ và ổn định đường huyết. Ngược lại, ăn sau 21h dễ gây rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng nhịp sinh học và tăng nguy cơ tăng cân, nhất là ở người ít vận động.

Gợi ý bữa tối lành mạnh

Bên cạnh việc điều chỉnh thời gian, lựa chọn thực phẩm cũng rất quan trọng để duy trì vóc dáng.

Một bữa tối hợp lý nên:

Ưu tiên gạo lứt hoặc ngũ cốc nguyên hạt thay cho cơm trắng

Kết hợp nhiều rau xanh để bổ sung chất xơ và vitamin

Bổ sung protein từ thịt nạc, cá, đậu phụ

Sử dụng chất béo tốt từ dầu ô liu, các loại hạt

Hạn chế món chiên rán, nhiều đường hoặc gia vị đậm

Việc linh hoạt thay đổi thực đơn, kết hợp giữa món truyền thống và nguyên liệu lành mạnh không chỉ giúp cân bằng dinh dưỡng mà còn tạo sự đa dạng, tránh cảm giác nhàm chán trong bữa ăn.

Thay vì loại bỏ cơm khỏi bữa tối, điều quan trọng là kiểm soát khẩu phần, chọn thời điểm phù hợp và cân đối dinh dưỡng. Một chế độ ăn hợp lý, kết hợp vận động đều đặn, sẽ giúp bạn vừa duy trì sức khỏe vừa kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
5 thói quen khi ăn cơm cần bỏ ngay nếu không muốn rước bệnh vào người
5 thói quen khi ăn cơm cần bỏ ngay nếu không muốn rước bệnh vào người

VOV.VN - Bữa cơm gia đình không chỉ là lúc nạp năng lượng mà còn là thời điểm vàng để bảo vệ sức khỏe nếu chúng ta thực hiện đúng cách. Để bảo vệ dạ dày và tối ưu hóa sức khỏe, bạn cần ghi nhớ ngay "5 không" quan trọng trong và sau bữa ăn dưới đây.

5 thói quen khi ăn cơm cần bỏ ngay nếu không muốn rước bệnh vào người

5 thói quen khi ăn cơm cần bỏ ngay nếu không muốn rước bệnh vào người

VOV.VN - Bữa cơm gia đình không chỉ là lúc nạp năng lượng mà còn là thời điểm vàng để bảo vệ sức khỏe nếu chúng ta thực hiện đúng cách. Để bảo vệ dạ dày và tối ưu hóa sức khỏe, bạn cần ghi nhớ ngay "5 không" quan trọng trong và sau bữa ăn dưới đây.

Ăn cơm kiểu này tưởng vô hại, nhiều người đang tự "rước đủ bệnh vào mình"
Ăn cơm kiểu này tưởng vô hại, nhiều người đang tự "rước đủ bệnh vào mình"

VOV.VN - Cơm là món ăn chủ đạo không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng một số thói quen ăn cơm tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh.

Ăn cơm kiểu này tưởng vô hại, nhiều người đang tự "rước đủ bệnh vào mình"

Ăn cơm kiểu này tưởng vô hại, nhiều người đang tự "rước đủ bệnh vào mình"

VOV.VN - Cơm là món ăn chủ đạo không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng một số thói quen ăn cơm tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh.

Ăn cơm nguội để giảm cân: Hiệu quả hay chỉ là lời đồn?
Ăn cơm nguội để giảm cân: Hiệu quả hay chỉ là lời đồn?

VOV.VN - Gần đây, nhiều người truyền nhau cách giảm cân bằng việc ăn cơm nguội. Tuy nhiên, phương pháp này có thực sự hiệu quả và an toàn hay không vẫn là điều cần được làm rõ.

Ăn cơm nguội để giảm cân: Hiệu quả hay chỉ là lời đồn?

Ăn cơm nguội để giảm cân: Hiệu quả hay chỉ là lời đồn?

VOV.VN - Gần đây, nhiều người truyền nhau cách giảm cân bằng việc ăn cơm nguội. Tuy nhiên, phương pháp này có thực sự hiệu quả và an toàn hay không vẫn là điều cần được làm rõ.

