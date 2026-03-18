Ăn vỏ tôm có thật sự giàu canxi như nhiều người vẫn nghĩ?

Thứ Tư, 14:54, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tôm là thực phẩm giàu dinh dưỡng và quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu vỏ tôm có thật sự giàu canxi và tốt cho sức khỏe như quan niệm lâu nay hay không.

Vỏ tôm có nhiều canxi như nhiều người vẫn nghĩ?

Nhiều người cho rằng, vỏ tôm giàu canxi và tốt cho xương khớp, nhưng thực tế hàm lượng canxi trong vỏ tôm rất thấp, phần lớn canxi nằm ở thịt tôm. Bên cạnh đó, vỏ tôm khá cứng và khó tiêu, có thể gây đầy bụng với người có hệ tiêu hóa yếu; còn với trẻ nhỏ, ăn vỏ tôm dễ tiềm ẩn nguy cơ hóc, trầy xước khoang miệng hoặc tổn thương nướu.

Vỏ tôm có một số lợi ích nhất định

Dù không phải nguồn cung cấp canxi lý tưởng, vỏ tôm vẫn chứa một số hợp chất có lợi cho sức khỏe.

Trong vỏ của nhiều loài giáp xác, bao gồm tôm, có chitin - một dạng chất xơ tự nhiên. Khi được chuyển hóa, chitin tạo thành chitosan, hợp chất được cho là có khả năng hỗ trợ giảm cholesterol, hạn chế hấp thu chất béo và góp phần giảm nguy cơ béo phì.

Chitosan còn có thể giúp giảm lượng chất béo hấp thu vào máu, từ đó hỗ trợ bảo vệ hệ tim mạch và cải thiện tình trạng huyết áp. Ngoài ra, hợp chất này cũng được cho là có đặc tính chống oxy hóa và hỗ trợ bảo vệ gan.

Tuy nhiên, lượng chitosan thu được khi ăn vỏ tôm thông thường không nhiều, vì vậy lợi ích dinh dưỡng cũng không quá đáng kể.

Dù có chứa một số hợp chất có lợi, nhưng giá trị dinh dưỡng của vỏ tôm không quá lớn. Do đó, việc ăn hay bỏ vỏ tôm tùy thuộc vào sở thích cá nhân

Ăn vỏ tôm thế nào cho an toàn?

Từ những phân tích trên có thể thấy, việc ăn hay không ăn vỏ tôm không quá quan trọng. Nếu không thích, bạn hoàn toàn có thể bỏ vỏ mà vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng từ phần thịt tôm.

Trong trường hợp muốn ăn cả vỏ, nên chọn những loại tôm nhỏ, vỏ mềm để dễ tiêu hóa hơn. Đồng thời, không nên ăn quá nhiều tôm trong một bữa vì có thể dẫn đến dư thừa đạm, gây áp lực cho hệ tiêu hóa và thận.

Với trẻ em, phụ huynh không nên ép trẻ ăn vỏ tôm để bổ sung canxi. Phần thịt tôm đã cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết và an toàn hơn cho trẻ.

Một số lưu ý khi ăn tôm

Cách chế biến tôm: Tôm là nguồn cung cấp protein, i-ốt, omega-3, omega-6 và nhiều chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe. Để giữ được tối đa giá trị dinh dưỡng, các chuyên gia khuyến khích nên luộc hoặc hấp tôm thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ.

Đuôi và chân tôm: Đuôi và chân tôm có thể ăn được nhưng giá trị dinh dưỡng không đáng kể. Nhiều người ăn những phần này chủ yếu vì cảm giác giòn.

Đầu tôm: Khác với các bộ phận khác, đầu tôm chứa nhiều cơ quan nội tạng như hệ tiêu hóa và bài tiết. Do tôm là loài ăn tạp, phần đầu có thể chứa nhiều chất bẩn, vi sinh vật hoặc ký sinh trùng. Ngoài ra, đây cũng là nơi có khả năng tích tụ kim loại nặng từ môi trường.

Vì vậy, ăn nhiều đầu tôm có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với phụ nữ mang thai hoặc người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Vỏ tôm không phải là nguồn canxi dồi dào như nhiều người vẫn nghĩ và cũng khá khó tiêu. Dù có chứa một số hợp chất có lợi, nhưng giá trị dinh dưỡng của vỏ tôm không quá lớn. Do đó, việc ăn hay bỏ vỏ tôm tùy thuộc vào sở thích cá nhân. Quan trọng hơn cả là chế biến tôm đúng cách và ăn với lượng hợp lý để đảm bảo sức khỏe.

Tác dụng bất ngờ của tôm đối với sức khỏe

VOV.VN - Tôm là một trong những loại hải sản được tiêu thụ phổ biến nhất trên thế giới. Nhờ giàu dưỡng chất, tôm được xem là nguồn thực phẩm bổ sung đạm và khoáng chất quan trọng cho mọi lứa tuổi.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
