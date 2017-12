Bật mí cách thay đổi hình ảnh trong năm mới

Cắt giảm đường: Rất nhiều người trong chúng ta ăn quá nhiều đường hàng ngày. Lượng đường lớn có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ có thể dẫn đến nhiều bệnh nặng. Do đó, việc giảm lượng đường sẽ tạo ra nhiều sự khác biệt! Chơi trò chơi giải câu đố: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chơi các trò chơi giải ô chữ, câu đố thường xuyên có thể giữ cho tế bào não của bạn hoạt động và ngăn ngừa thoái hóa tế bào não. Từ đó làm giảm nguy cơ bệnh Alzheimer, đãng trí... Ghi chép sức khoẻ: Thông thường, hầu hết mọi người sẽ bị cuốn vào cuộc sống bận rộn và bỏ qua những dấu hiệu bệnh tật của cơ thể. Giữ một sổ ghi chép về sức khoẻ để ghi lại những thay đổi của bản thân có thể giúp bạn phát hiện bệnh sớm, do đó bạn có thể nhận được sự trợ giúp đúng lúc. Muốn bỏ hút thuốc, uống rượu và các tệ nạn khác thì nói dễ hơn làm. Tuy nhiên, những thói quen này rất có hại cho sức khoẻ và thậm chí có thể gây tử vong. Vì vậy, đưa ra một giải pháp để cai nghiện cùng với lời hứa có thể giúp bạn rất nhiều! Quản lý áp lực: Stress là một trong những nguyên nhân gốc rễ của một số bệnh mà người ta phải chịu đựng ngày nay, cả về tâm lý và sinh lý. Ngay từ chứng đau đầu đến các bệnh như ung thư, căng thẳng đã được chứng minh có liên quan mật thiết với những vấn đề này. Vì vậy, thường xuyên thiền định, ăn thực phẩm làm tăng serotonin trong não và tránh xa những tình huống căng thẳng cũng có thể giữ cho bạn khỏe mạnh. Tập thể dục rất quan trọng bởi vì đây là một trong những cách tốt nhất để tránh và ngăn ngừa nhiều bệnh tật, đồng thời cũng để giải phóng hormone hạnh phúc trong não của bạn. Nghỉ ngơi có thể tái tạo tế bào não và cũng làm tăng khả năng miễn dịch của bạn, do đó giữ cho bạn khỏe mạnh. Đi du lịch hoặc có một vài ngày nghỉ có thể tạo sự khác biệt. Chuẩn bị bữa ăn của bạn: Nếu là người bận rộn và dành phần lớn thời gian bên ngoài, bạn hãy chuẩn bị các bữa ăn lành mạnh ở nhà để mang theo. Ăn uống thường xuyên bên ngoài, ngay cả trong những nhà hàng tốt nhất cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ của bạn. Duy trì vệ sinh răng miệng: Chỉ đánh răng hai lần một ngày là không đủ nếu bạn muốn có sức khoẻ răng miệng tốt. Thường xuyên đánh răng, tránh các loại thực phẩm có đường, đi nha sĩ để làm sạch và kiểm tra thường xuyên cũng rất quan trọng. Vệ sinh răng miệng không tốt có thể gây ra bệnh tim! Hạn chế sử dụng điện thoại thông minh: Ngày nay, thực tế là rất khó để thực hiện công việc hàng ngày mà không cần sự trợ giúp của điện thoại thông minh và các thiết bị khác; tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta đã sử dụng nó quá mức, chỉ vì mục đích giải trí. Hạn chế việc sử dụng điện thoại thông minh cũng có thể giúp bạn khỏe hơn!

