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Bất ngờ lượng calo trong nước mắm: Ăn nhiều có béo như nhiều người nghĩ?

Thứ Ba, 11:27, 23/06/2026
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VOV.VN - Nước mắm là gia vị không thể thiếu trong ẩm thực Việt, giúp món ăn thêm đậm đà và cung cấp một số dưỡng chất có lợi. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc nước mắm chứa bao nhiêu calo, có gây tăng cân hay không và giá trị dinh dưỡng của loại gia vị quen thuộc này.

Nước mắm bao nhiêu calo?

Nước mắm được sản xuất từ quá trình ủ cá, tôm hoặc hải sản với muối, giúp protein phân giải thành các axit amin tạo nên hương vị đặc trưng và độ đạm. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, 100g nước mắm chứa khoảng 39,5 calo, cùng một lượng đạm, vitamin và khoáng chất có lợi cho quá trình chuyển hóa và duy trì hoạt động của cơ thể.

Ăn nước mắm nhiều có béo không?

Nhiều người lo ngại nước mắm có thể gây tăng cân, nhưng thực tế loại gia vị này chứa rất ít calo, một thìa nước mắm khó làm ảnh hưởng đến cân nặng. Tuy nhiên, do hàm lượng natri cao, sử dụng quá nhiều trong thời gian dài có thể gây giữ nước, phù nề và tạo cảm giác tăng cân tạm thời.

Một số công dụng của nước mắm

Giàu chất đạm

Chất đạm đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, tái tạo mô và duy trì sự phát triển của hệ cơ. Nước mắm là một nguồn cung cấp đạm tự nhiên, trong đó khoảng một thìa canh nước mắm (khoảng 14,7ml) có thể cung cấp gần 2g protein cho cơ thể.

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Nước mắm là gia vị không thể thiếu trong ẩm thực Việt, giúp món ăn thêm đậm đà và cung cấp một số dưỡng chất có lợi

Cung cấp nhiều khoáng chất

Nước mắm chứa nhiều loại khoáng chất, nổi bật nhất là natri. Ngoài ra, sản phẩm còn có sự hiện diện của kali, phốt pho, magie cùng các vi chất khác như canxi, sắt, kẽm, đồng, selen và mangan. Những khoáng chất này tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng như duy trì cân bằng dịch trong cơ thể, hỗ trợ sức khỏe xương và các chức năng chuyển hóa.

Chứa các hợp chất chống oxy hóa

Một số thành phần trong nước mắm có khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước sự tác động của các gốc tự do gây hại, đồng thời góp phần giảm tình trạng căng thẳng oxy hóa. Hàm lượng các chất này có thể thay đổi tùy theo nguyên liệu và quy trình sản xuất của từng loại nước mắm.

Bổ sung vitamin nhóm B

Nước mắm chứa một số vitamin nhóm B như B1, B2 và B3. Đây là những dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo năng lượng, hỗ trợ trao đổi chất và góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh.

Giúp món ăn thêm đậm đà

Trong văn hóa ẩm thực Việt, nước mắm là nguyên liệu quan trọng để chế biến nhiều loại nước chấm và nước sốt. Đặc biệt, các loại nước mắm truyền thống có màu hổ phách, hương thơm đặc trưng, giúp làm nổi bật mùi vị của món ăn và kích thích vị giác.

Không chứa gluten

Gluten là một loại protein có trong lúa mì và một số loại ngũ cốc. Với những người mắc chứng không dung nạp gluten hoặc nhạy cảm với thành phần này, nước mắm có thể là lựa chọn thay thế phù hợp cho một số loại gia vị chứa gluten như nước tương.

Những đối tượng nên hạn chế sử dụng nước mắm

Dù có giá trị dinh dưỡng nhất định, nước mắm vẫn chứa hàm lượng natri cao nên không phải ai cũng phù hợp để sử dụng với số lượng lớn. Người mắc tăng huyết áp, bệnh thận, tiểu đường hoặc các bệnh về xương khớp cần kiểm soát lượng nước mắm trong khẩu phần để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh đó, trẻ nhỏ, người nhạy cảm với histamin hoặc mùi vị đậm cũng nên cân nhắc khi sử dụng. Riêng người ăn chay hoặc không dùng thực phẩm có nguồn gốc động vật có thể lựa chọn nước mắm chay thay thế cho nước mắm truyền thống.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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